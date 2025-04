Além do meme: o curioso mercado dos sósias do futebol

No jogo da fama, sósias de jogadores do futebol brasileiro revelam motivações, vivências, trabalhos alternativos, contratos de altos valores e relação com as redes sociais

No meio da multidão, um vulto atravessa. As pessoas olham, estranham, arregalam os olhos. Seria ele? Tem o mesmo corte de cabelo, a mesma pose para foto, a mesma camisa colada ao corpo ou a mesma faixa na cabeça. O burburinho corre, a câmera do celular sobe, o primeiro grito se espalha.

Mas não. Não é o badalado craque do seu time. É outro, feito à imagem e — às vezes nem tanto — à semelhança, moldado no brilho do ídolo, no desejo de ser, ou apenas de aparecer. Alguém que veste o nome, o olhar, as manias. E se torna.



O futebol é um grande palco onde os ídolos já não pertencem apenas a si ou às quatro linhas. São moldados também nas repercussões fora de campo, em falas que viralizam, nos cortes de cabelo que viram tendência.

O jogador, mais do que atleta, se torna uma imagem, um rastro que se espalha nas redes sociais e nos comerciais de televisão. E onde há uma imagem forte o suficiente, há quem se veja nela. Deste reflexo, nasce o sósia, que busca ser, nem que por um instante, o centro da cena.



Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Sósias de Zé Welison, Erick Pulga e David Luiz, respectivamente, Júlio, Kayck e Joabe

Sabendo disso, o Esportes O POVO buscou entender o fenômeno e escutou sósias locais, como os "clones" de David Luiz, Zé Welison e o Erick Pulga mirim, além de personagens que fizeram sucesso nacional, como o Gabigol da Torcida e os sósia do Ronaldinho Gaúcho e Pedro, do Flamengo.

Apenas a paixão pelo clube ou a admiração pelo jogador parecem ser o suficiente em alguns casos. Contudo, no mundo onde tudo vira conteúdo, os sósias encontram nas redes sociais o palco perfeito para suas performances. Um vídeo curto acompanhado de riso, espanto e confusão é o suficiente.







No Brasil, a escalação é bem longa: além dos citados ainda existem sósias de Pelé, Neymar, Piqué, Salah, Vinícius Júnior, Militão e tantos outros. Se faltou treinador, Filipe Luiz, Dorival Júnior e Jorge Jesus também têm clones. Caso o time precise de um dirigente, já surgiu, recentemente, um novo sósia de Marcelo Paz, do Fortaleza.



Ainda assim, é o algoritmo que vira o novo treinador invisível e escala os mais parecidos — ou carismáticos — para a viralização. A cada compartilhamento, a fama emprestada se torna um negócio. O torcedor, que talvez sonhou em ser jogador, encontra, no mínimo, um jeito de entrar no jogo.





A própria TV aberta já foi termômetro: quem não lembra do sósia primordial do futebol brasileiro — ou argentino —, o Cabrito Tévez, de Alexandre Porpetone, ou do viral concurso de sósias do Neymar no Domingo Legal, que contava até mesmo com imitadores do pai do craque que estava em sua primeira passagem pelo Santos?

Assim, muitos desses sósias fazem da semelhança uma profissão. Passam a circular por festas, campanhas publicitárias e jogos festivos. Um uniforme no tom certo, um jeito de andar estudado no detalhe, falas programadas — e ali está ele, pronto para representar quem, por vezes, nem sabe que tem um substituto.







Jeferson Salles (Gabigol): a imitação que virou vida nova



Quando se fala em sósia no Brasil, o principal personagem da atualidade tem nome, sobrenome e apelido — mas usa, claro, o de seu ídolo, não o próprio. Em abril de 2019, no Maracanã, Jeferson Salles foi cercado por torcedores que viam no seu rosto a imagem de Gabigol, ídolo do Flamengo, no Maracanã.

Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal Em 2022, Jeferson Salles se candidatou para deputado estadual, mas foi derrotado nas urnas

Os repórteres notaram, comentaram e a internet fez seu trabalho. Ele nunca mais foi apenas ele mesmo.

Jeferson contou ao Esportes O POVO que, antes, carregava sacos de cimento como servente de pedreiro e, depois, passou 12 anos numa multinacional de bebidas. Hoje, faz publicidade, é influencer, jornalista e busca — veementemente — vagas para ator e é empresário. Mas, mais do que isso, encontrou no reconhecimento uma saída para dias escuros. "Foi uma válvula de escape, pois eu estava com depressão, e o carinho da torcida me ajudou a superar".



Já o confundiram até no trânsito, quando guardas no Rio de Janeiro abriram passagem acreditando que o verdadeiro Gabigol estava atrasado. Mas a fama também cobra seu preço. Com a saída do jogador do Flamengo, alguns questionaram se ele continuaria como sósia e, pelo tamanho que tomou, teve de emitir até mesmo uma nota oficial em que por pouco não escreveu “se é para o bem de todos e felicidade geral da Nação [...]”.



“Sou flamenguista e de time não troco”, diferente de sua referência, que viajou para Minas Gerais e fechou com o Cruzeiro. No entanto, o trabalho segue, porque o personagem virou sustento. É dele que vem o dinheiro para pagar as contas e, às vezes, até para ajudar os outros com ações beneficentes, juntando outros sósias — com que compartilha uma mesma agência.



Nas redes, virou tendência, já soma mais de meio milhão de seguidores no Instagram, e a fama lhe deixou mais próximo de um personagem de si próprio.

Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal As ações sociais costumam ser feitas em conjunto pelos sósias que dividem a mesma agência

O que incomoda mesmo para Jeferson são as brincadeiras que machucam. Ele conta que há quem ache que ser sósia é “brincadeira de criança”. O personagem já destacou que não gosta de ser chamado de “Gabigordo”, por exemplo, assim como já viu outros sósias serem ofendidos de forma parecida.

“Tem pessoas que não sabem lidar com ofensas, podendo causar depressão e desânimo nas pessoas que estão tentando ganhar a vida de maneira honesta. Ser sósia não é tão fácil como pensam. O desânimo bate na porta justamente por comentários desnecessários. Os sósias são seres humanos com coração cheio de sonhos e que também ajudam muitas pessoas com ações beneficentes. Nem sempre é sobre dinheiro”.



Quanto aos sonhos, Jeferson aprendeu que podem ser maiores que as sombras das arquibancadas em que fazia muques e balançava a cabeça. Hoje faz o mesmo movimento, mas com direcionamento. “Minha renda vem de publis, aniversários, comerciais e programas de TV. Já fui contratado por empresas grandes e o cachê foi muito, muito bom (risos)”, finaliza.



Robson de Oliveira (Ronaldinho): o sósia que driblou o aleatório



Entre os rolês aleatórios de seu clone e os próprios, o sósia de Ronaldinho Gaúcho viu a própria imagem virar passaporte — de preferência, um regularizado — para um novo mundo. “Pelo grande jogador que Ronaldinho é e pela imagem admirada pelo mundo todo”, explica ele sobre o motivo que o levou a assumir o papel.



Antes, a rotina era outra. José Robson de Oliveira revelou que era professor de teatro. Mas a arte da interpretação acabou encontrando um caminho inesperado. Para além da aparência, virou dublê do craque e fez comerciais de alto investimento.



Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal Ronaldinho chegou a colocar o sósia na justiça, mas desistiu do processo após oito anos. O jogador alegava que o sósia utilizava de sua imagem para coagir eleitores nas eleições de 2014

A semelhança trouxe fama e oportunidades. Para ele, não houve a parte ruim que todo roteiro clichê reservaria para a sequência. Até mesmo quando questionado sobre algum momento de espanto ou incômodo, ele riu e preferiu falar um inusitadamente corriqueiro: “Toda hora as mulheres caem em cima de mim achando que é ele”, afirma sorridente.

E não foram só os anônimos que se enganaram. Em 2014, durante a Copa do Mundo, um certo argentino também foi pego de surpresa. “O melhor momento foi quando eu abracei o Lionel Messi na Copa de 2014. Ele me confundiu com o Ronaldinho original, nunca vou esquecer”.



Mesmo com o divertimento, o trabalho passa longe de ser só piada e virou um negócio sério. De gravações pelo Brasil e exterior a eventos e publicidade, ele soube transformar a viralização em lucro. Os números impressionam, sendo possivelmente o mais bem sucedido: “O mais alto que eu recebi foi um de 500 mil reais”.



Além disso, fazia R$ 40 mil semanais enquanto sua referência estava presa no Paraguai. Se a carreira começou por acaso, hoje ela se sustenta fazendo do reflexo no espelho um verdadeiro patrimônio.

Renan Freitas (Pedro): o sósia que viu valor no próprio queixo



A semelhança foi apontada entre Renan Freitas e o atacante Pedro antes mesmo de o atacante vestir a camisa do Flamengo. Mas com a volta do centroavante ao Brasil, a brincadeira se tornou mais séria. “Andava na rua e o pessoal já me confundia, achava que era o Pedro. Eu vou no Maracanã e as crianças me tratam com muito carinho e amor. Nada apaga isso”.

A principal semelhança entre os Pedros está na protuberância do queixo. Antes de se “oficializar” como sósia, Renan quase deixou a semelhança de lado, pois ganhou uma cirurgia plástica avaliada em R$ 20 mil, que passou o ano esperando para fazer. Contudo, viu uma live de outros sósias e desistiu. Passou a ver no próprio queixo uma oportunidade.



Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal Fora da internet, o sósia do Pedro ainda trabalha entregando marmitas com sua mãe

O personagem, ainda que mais discreto que os outros dois exemplos nacionais, virou negócio. “Abre bastante porta, abre várias amizades. Você faz parcerias também com lojas, parcerias de restaurante, publicidade para marcas. A maior que fiz foi para a Brahma, acho que foi duas ou três vezes, e o valor era R$ 10 mil”, relata.



No meio da jornada, Renan conta ao Esportes O POVO que surgiram momentos inusitados. “O Pedro teve gêmeos e eu fiz um vídeo brincando com a minha esposa. Aí cheguei no aniversário de um menino e o pai veio me felicitar: ‘Parabéns pelos filhos de vocês’. O cara acreditou, achando que eu também tive gêmeos”.



Mas, apesar do reconhecimento, a realidade bate à porta: “Muitas pessoas acham que a gente consegue sobreviver disso, mas cada um tem sua profissão. Eu trabalho com entregas de quentinhas, minha mãe também trabalha comigo até hoje”, conta.



Ainda assim, a vida mudou. A rotina ganhou eventos, gravações e até participações em programas de TV. Entre festas, ações beneficentes e a própria realidade, o sósia do Pedro foi um dos que entrou no jogo, por sua vez ainda firmando titularidade, dividindo o tempo entre a identidade que construiu e a vida que segue fora dos holofotes.



Personagens locais e a vida de sósias cearenses



Em meio à paixão e irreverência da torcida cearense, alguns torcedores também assumem o papel de cópias vivas de seus ídolos. Ao Esportes O POVO, três figuras que se destacam nesse universo contaram vivências após se tornarem sósias: o sósia do volante Zé Welison, o "David Luiz da Shopee", ambos hoje no Fortaleza, e o pequeno "Pulguinha", sósia mirim do Erick Pulga que se tornou um amuleto na torcida do Ceará.

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Júlio Pimenta, sósia do volante Zé Welison, ficou popular pela semelhança a um jogador discreto, pouco midiático

Júlio Pimenta,o simpático sósia do volante Zé Welison, conta que a maioria dos imitadores de jogadores de futebol que dão certo são de atacantes, figuras midiáticas que marcam gols e têm grande reconhecimento. Seu caso é diferente: Zé Welison é um jogador mais discreto, sem tanto destaque na mídia. No entanto, a careca e a barba idênticas, somadas à sua habilidade de imitar os trejeitos do jogador, o fizeram ganhar popularidade.

“Quando o Zé Welison me viu pela primeira vez, lá na saída do estádio, ele já arregalou o olho. Ele foi muito agradável, ele é um cara que é extremamente humilde fora de campo. Sempre me trata super-bem, já me ajudou de algumas maneiras, já me ajudou até a pagar o sócio-torcedor. Aceitou fazer todas as reportagens comigo”, relata.

O reconhecimento local por ser pioneiro na região trouxe oportunidades inesperadas. Ele conseguiu um emprego como vigilante noturno após ser identificado como sósia pelo dono — torcedor tricolor — de um parque aquático no Maracanaú e, em 2023, também viajou ao Uruguai para acompanhar o Fortaleza na final da Copa Sul-Americana com a ajuda de uma vaquinha organizada pelos seguidores.



"Ser sósia me deu mais do que uma rede social com muitos seguidores", reflete. O primeiro contato dele com essa vida foi em 2021, durante a final da Copa do Nordeste. "Eu sempre digo que foi a torcida do Fortaleza que me batizou", conclui o vigilante, que troca de turno no trabalho para ver o Leão em campo.



Outro personagem curioso é Joabe Pereira, mais conhecido como "David Luiz da Shopee", nome inspirado no zagueiro do Fortaleza e em seu amigo Toguro da Shopee, sósia do influencer Toguro, que tatuou o nome de Marcelo Paz — que também tem sósia —, CEO da SAF do Fortaleza, no rosto.



abrir (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO)Joabe Pereira é conhecido como David Luiz da Shopee, uma junção dos nomes do zagueiro do Fortaleza e do amigo Toguro da Shopee, sósia do influencer Toguro (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO)Joabe Pereira é fã do zagueiro David Luiz e garante que seu cabelo não é peruca (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO)Joabe Pereira diz que se acha muito parecido com David Luiz: Muitos dizem que não, mas não sabem de nada. Eu pareço sim (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO)Sósias de Zé Welison e David Luiz, respectivamente Júlio Pimenta e Joabe Pereira

Fã do zagueiro, ele apostou no cabelo volumoso, que “é verdadeiro e não peruca como alguns fazem”; em seu “rosto fino”, como define; e na caracterização completa, que usa também para vender castanhas. Na oportunidade, ele não perdeu a chance de cutucar o seu rival, também sósia do David Luiz, que mora no Rio de Janeiro.



"Eu me acho muito parecido com o David, de verdade. Muitos dizem que não, mas não sabem de nada. Eu pareço sim. Chamam de gordo, mas estou até na academia para ficar mais parecido, é só isso que falta. Tem um outro sósia aí que compete, que fez um vídeo reagindo a minha foto. Eu acho que não dá para ele não. Eu sou muito mais parecido com o David Luiz, porque o meu rosto é fino. Ele tem a cara redonda", compete.



Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Fortaleza- CE, Brasil, 28-02-25: Torcedores do Fortaleza e do Ceará fazem perfil de sósia de jogadores. Na foto, Joabe representa sósia de David Luiz. (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO).

Se os bastidores tem espaço aqui e falam por Joabe, a chegada do sósia à redação do O POVO, para conceder entrevista, gerou burburinhos de “é ele mesmo?” e pelo menos quatro pessoas surpresas com uma semelhança indicada, chegando a confundi-lo com o original.

Vendedor ambulante de castanhas de amendoim, ele se divide entre seu trabalho diário, rodando todos os bairros da cidade, como descreve, e o personagem nos dias de jogos do Tricolor. Hoje, faz vídeos cômicos como torcedor. Antes, já tentou se aventurar nas redes com vídeos enquanto vendia “o amendoim do tesão”.

“Eu comecei vendendo paçoquinha, depois jujuba e pastilha. Depois, Deus me deu sabedoria para vender castanha de amendoim. Eu fazia pegadinha para a internet também. Chegava nas pessoas e vendia o ‘amendoim do tesão’. Eu chegava no pessoal e falava: ‘quem vai querer hoje? Esse amendoim aqui é a solução, é o amendoim do tesão’”, relatou, com muita ênfase na interpretação.



A relação com a família é um dos motores da sua jornada. "Minha esposa diz que eu não posso desistir. Quero pagar a cirurgia que meu pai precisa fazer, ele tem 66 anos e teve três AVC. Ele tá ficando cego de um olho e eu quero ajudar, porque hoje em dia eu posso crer no meu sonho", conta com lágrimas nos olhos após lembrar das primeiras vezes assistindo o Fortaleza com o pai.







"Pulguinha" é o mais jovem dos sósias

O mais jovem entre os sósias fica do lado alvinegro da cidade. É Kayck "Pulguinha", sósia mirim de Erick Pulga, que deixou o Ceará recentemente para jogar no Bahia. Com o sonho de se tornar jogador de futebol, ele não apenas imita seu ídolo, mas se inspira nele para transformar a vida da sua família. A semelhança foi apontada por amigos no colégio.



"Quero ser igual a ele: jogar muito e ver minha família bem", diz o garoto, que vive sua paixão pelo futebol recriando a entrada dos jogadores em casa, com direito a um "túnel" improvisado no quintal, onde fingia entrar com Pulga em campo. Quando conseguiu, deu sorte para o atacante, que voltou a marcar — duas vezes — após uma seca de seis jogos.

abrir (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO)Kayck Bruno, ou Kayck Pulguinha, é sósia de Erick Pulga, que jogou no Ceará a agora está no Bahia (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO)O sonho de Kayck Pulquinha é se tornar jogador de futebol e conseguir melhorar a situação da família (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO)Kayck Pulguinha juntou dinheiro para comprar um celular, como o valor não era suficiente, ele decidiu comprar doces para distribuir com as crianças do bairro (Foto: BEATRIZ BOBLITZ - 30/06/2024)Kayck "Pulguinha" se habituou a jogar sal grosso em momentos ruins do Vovô

A generosidade também é uma marca de Pulguinha. Em uma ocasião, juntou dinheiro para comprar um celular. Quando chegou em seu aniversário e perguntou ao pai se o dinheiro não seria o suficiente, decidiu gastar o valor em sacolinhas de doces para distribuir a crianças de seu bairro.

No início do ano, quando Pulga saiu do Ceará, o garoto relatou ter ficado muito triste. Chorou bastante. Para ele, o personagem não é apenas um meio de crescer nas redes, como os adultos costumam fazer, mas também uma forma de se aproximar de seu ídolo e de seu time do coração. Assim como fez o Gabigol da Torcida, Pulguinha seguiu como torcedor do Ceará, fazendo seus vídeos e, ainda assim, querendo o bem de Erick Pulga.