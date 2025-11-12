Amor na era da não-monogamia: afinal, cabe mais de um no coração?

Das paixões clássicas à não-monogamia, o amor se reinventa. Entenda como fidelidade, ciúme e liberdade redefinem os relacionamentos no Brasil e no mundo





As grandes histórias de amor são um motor potente para a arte.

Da princesa salva pelo beijo de seu único amor, ao destino trágico de Romeu e Julieta, a ideia do "felizes para sempre" faz parte do imaginário popular.

Mas tão importante quanto o romance de Elizabeth e Mr. Darcy são as suspeitas de Bentinho sobre Capitu, a paixão proibida de Anna Karenina pelo conde Vronsky e a busca pela liberdade de Emma Bovary.

Amor, fidelidade, ciúme e adultério sempre estiveram em pauta e não é de hoje que o tema levanta discussões acaloradas.

Em uma sociedade mais liberal e menos afeita aos padrões tradicionais, a monogamia ainda tem espaço nas mentes e nos corações apaixonados, ou entramos de vez na era do amor livre, do relacionamento aberto?





Cabe mais um? Como os relacionamentos estão mudando no Brasil

“Você teria um relacionamento aberto?”

Vinte anos atrás ninguém poderia imaginar que essa pergunta seria comum em aplicativos de namoro, primeiros encontros e conversas de bar.

No consenso geral, estar em um relacionamento era sinônimo de exclusividade. Um casal, duas pessoas. Um homem e uma mulher, diriam os mais conservadores.

Mas nada na vida é tão absoluto. Em 2008, por exemplo, o Brasil se divertiu com as desventuras de Aline, protagonista da série homônima e que vivia um relacionamento com dois homens, Pedro e Otto.

Foto: TV Globo / Reprodução Aline (Maria Flor) tem dois namorados, Otto (Bernardo Marinho) e Pedro (Pedro Neschling), com os quais divide um apartamento no centro da cidade de São Paulo

A personagem, interpretada por Maria Flor e baseada nas tirinhas de Adão Iturrusgarai, foi um das primeiras representações da não-monogamia ética na mídia mainstream.

“Não-monogamia ética” porque a relação entre Aline, Pedro e Otto era, sobretudo, consensual. Ninguém estava sendo enganado ou forçado a viver aquela dinâmica.

O consentimento é...

E se existe a prática ética, implica dizer que também existe a não-ética. Essa, não só sempre existiu, como foi amplamente representada nos jornais, na televisão, no cinema, na música e na literatura.

As amantes, os “Ricardões” e as puladas de cerca sempre fizeram parte do imaginário popular e da história de vida de milhões de brasileiros.

Tanto é que um estudo de 2025 feito pela Dive Marketing, e que ouviu mais de 1.700 pessoas, chegou a um dado interessante: 53% dos brasileiros já praticaram algum tipo de não-monogamia.

A forma mais comum é o relacionamento aberto, praticado por 29% dos entrevistados, superando, ainda que por uma margem pequena, a infidelidade, que já fez parte da vida de 28% das pessoas.

Outro levantamento, feito pelo site de relacionamentos Ashley Madison apontou que as mulheres brasileiras estão mais interessadas em modelos não-monogâmicos que os homens.

Enquanto 29% da população feminina diz preferir a não-monogamia, apenas 18% dos rapazes estão confortáveis com um relacionamento sem exclusividade.

“Há tons de monogamia, que é algo contínuo, não é binário”, afirma a Tammy Nelson, terapeuta sexual e de relacionamentos e que assessorou a pesquisa.

“Não é tradicional vs. poliamor, e, talvez, precisemos de indicadores mais específicos do tipo de monogamia aberta que as pessoas se identificam para ajudar a perceber se você ou um potencial parceiro estão à procura de amor, sexo ou alguma coisa entre isso”, completa.





Abrir ou fechar, eis a questão

O que pode explicar essa maior abertura a modelos fora do tradicional?

Primeiro, é preciso dizer que a monogamia e a maneira que a sociedade se relaciona com ela não são fenômenos naturais, mas construções históricas e culturais.

A escritora, doutora em História e professora da Universidade Salgado de Oliveira, Mary del Priore, aponta que, durante a maior parte da História, os casamentos não eram baseados na atração mútua, mas sim em interesses econômicos e familiares.

Foto: Divulgação A professora e doutora em História Mary del Priore aponta que, durante a maior parte da História, os casamentos não eram baseados na atração mútua, mas sim em interesses econômicos e familiares

"Havia quem dissesse, como o escritor João de Barros, em 1540, que o sentimento apaixonado 'abreviava a vida do homem', minguando ou secando os membros do enamorado", aponta.

Na Idade Média, o casamento era uma forma de transmitir bens, títulos e formar alianças políticas, e o amor ou a paixão não eram critérios relevantes.

Foi só a partir do século XIX que o amor romântico, com seu ideal de exclusividade e promessa de completude, se tornou um ideal dominante no casamento, incentivado por produções culturais das mais diversas linguagens.

Foto: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) / Reprodução Clássico do cinema, "E o vento levou" acompanha a vida de Scarlett O'Hara, uma jovem sulista que busca sobreviver aos desafios da guerra e das mudanças sociais, e sua relação com Rhett Butler

Mary del Priore aponta que a transição foi brusca e deixou sequelas sociais.

"Fomos dos manuais de confessor, que tudo interditavam, aos casamentos arranjados, policiados, acompanhados passo a passo por familiares zelosos", explica.

“E desses arranjos, fomos direto ao impacto das revoluções, que, ao final dos anos 60, exportaram mundo afora lemas do tipo ‘ereção e insurreição’ ou ‘amai-vos uns sobre os outros’, sem contar o movimento hippie, com o lema ‘paz e amor’”, completa.

Foto: Wikimedia / Divisão de Gravuras e Fotografias da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos Um dos gatilhos para a revolução sexual moderna foi o desenvolvimento da pílula anticoncepcional, em 1960, que deu o acesso das mulheres à contracepção fácil e confiável

Segundo a psicóloga e escritora Regina Navarro Lins, esse modelo, que prega que "os dois vão se transformar num só" e que "quem ama só tem olhos para a pessoa amada", está em declínio, pois entra em conflito com a busca contemporânea pela individualidade.

"O amor romântico está dando sinais de sair de cena, porque ele bate de frente. O que esse ideal romântico propõe é o oposto dessa busca contemporânea pela individualidade", afirma.

O caldo engrossa ainda mais quando se coloca em discussão as raízes patriarcais da monogamia. Durante toda a história a infidelidade feminina foi punida de forma severa para garantir a paternidade e a herança, enquanto a masculina era tolerada.







A realeza, por exemplo, sempre foi um grande expoente dessa situação. Rei Charles, rainha Camila e princesa Diana que o digam. Há também o célebre affair do imperador Pedro I com a Marquesa de Santos.

É por isso que a escritora, comunicadora e ativista feminista Bárbara Li Sarti afirma que modelos fora da monogamia podem ser importantes para não reproduzir dinâmicas relacionais que carregam violência e opressão.

“Para além de formato relacional, a não monogamia é um referencial ético e político. Isso significa, inclusive, a perda de privilégios para a masculinidade tóxica, pois coloca o dever do consentimento e da igualdade a respeito de ter múltiplas relações”, aponta Bárbara, que é autora do livro “Relatos Não Mono”.

A mononormatividade e seus estigmas

A monogamia é o modelo conjugal predominante nas sociedades ocidentais, sendo considerada "correta" e raramente questionada.

Esse fenômeno é chamado de "mononormatividade" e se refere à imposição da monogamia como padrão por meio de ordenamentos sociais e jurídicos, o que marginaliza outras formas de relacionamento.

Muitos indivíduos não conseguem nem conceber um modelo de relacionamento diferente. Então, relações não-monogâmicas consensuais (NMC) enfrentam preconceitos, sendo vistas como irresponsáveis, superficiais, de baixa qualidade e associadas à promiscuidade e à inferioridade moral.

Foto: AURÉLIO ALVES/ O POVO Regina Navarro Lins reflete sobre os amores na contemporaneidade

A psicóloga Regina Navarro Lins atribui essa estigmatização ao fato de o sexo, em nossa cultura, ser visto como "algo feio, sujo, perigoso", e critica a "tentativa de desqualificar uma tendência que a gente observa nas relações amorosas".

A escritora também rebate a crítica de que as relações não-monogâmicas não podem ter compromisso profundo.

"Eu não sei quantos amigos essas pessoas têm, ou se elas têm amigos. Tem muita gente que tem vários amigos e todas as relações com esses amigos são relações profundas", questiona.

Foto: Adobe Stock Regina Navarro Lins rebate a crítica de que as relações não-monogâmicas não podem ter compromisso profundo, e cita as amizades como exemplo

Patrícia Machado, terapeuta e mestre em psicologia, aponta que a falta de reconhecimento legal das NMC também contribui para o "estranhamento" e para a percepção de que elas não são uma possibilidade viável.

A África do Sul, por exemplo, tem uma das constituições mais liberais do mundo: permite casamentos do mesmo sexo para ambos os gêneros e poligamia para os homens.

No entanto, a poliandria, que permite à mulher ter mais de um marido ao mesmo tempo, não é regulamentada — e hoje está no centro de uma discussão sobre a atualização da legislação do país.

Foto: Arquivo Pessoal Ativista sul-africana Muvumbi Ndzalama defende que mulheres também tenham direito a ter mais de um parceiro dentro do casamento

"Os homens têm sido abertamente polígamos ou poliamorosos há gerações, mas as mulheres são tratadas como se devessem sentir vergonha quando estão na mesma situação. Há muito ainda que 'desaprender' nesse sentido", aponta a ativista Muvumbi Ndzalama, que encabeça o movimento sul-africano pela regulamentação da poliandria.

Bárbara Li Sarti argumenta que é preciso refletir com calma se a relação não-monogâmica está sendo mesmo tão disruptiva quanto se propõe.

“A construção da monogamia, enquanto sistema social, se entrelaça na construção de que mulher ama doando-se, ainda que isso as prejudique, e de que seu amor se demonstra por meio de atos de serviço”, explica.

“Se há mulheres vivendo relações abertas por pressão, isso é a perpetuação da falta de autonomia sobre nossas escolhas cavada pelo patriarcado em torno do qual o sistema monogâmico se sustenta. Não-monogamia é precisamente o contrário”, conclui.





O amor e o poder

Uma das pensadoras contemporâneas que mais contribuiu para a discussão das dinâmicas de poder e sua relação com o amor foi bell hooks. Para ela, as dinâmicas de dominação, sejam de gênero ou raça, são o grande empecilho para o amor verdadeiro.

"[Essas dinâmicas] sustentam a noção de que uma pessoa pode fazer qualquer coisa em nome do amor: bater em pessoas, restringir movimentos e até mesmo matá-las e chamar de 'crime passional", aponta no livro Tudo sobre o amor.

Foto: Divulgação bell hooks, feminista e escritora, aponta que as dinâmicas de dominação, sejam de gênero ou raça, são o grande empecilho para o amor verdadeiro

Muito dessa ideia de dominção se expressa no sentimento de ciúme, um afeto complexo, definido como o temor da perda de algo ou alguém e o desejo de posse exclusiva.

Na psicanálise, ele é visto como uma experiência afetiva primordial, associada a fases do desenvolvimento psíquico, como o complexo de Édipo.

Porém, essa a ideia de posse sobre o outro é, segundo o psicólogo André Lourenço de Almeida, muitas vezes, uma "genuína hipocrisia", onde o desejo por múltiplos parceiros é reprimido ou praticado de forma velada.

Foto: AURÉLIO ALVES Regina Navarro Lins, psicanalista, escritora e palestrante, afirma que, desde cedo, as pessoas são ensinadas que "o ciúme faz parte do amor"

Regina Navarro Lins afirma que, desde cedo, as pessoas são ensinadas que "o ciúme faz parte do amor", o que não é o caso.

Para ela, o medo da solidão e do desamparo leva à exigência de que o parceiro não tenha olhos para mais nada e para mais ninguém, e relata que atendeu uma jovem que estava triste porque o namorado nunca havia manifestado ciúme.

"Ela não sabe a sorte que ela tem", comenta.







Nesse sentido, bell hooks critica as visões de feminismo que contrapõem o amor e os relacionamentos em nome da liberdade. Para ela, essa é uma das causas que afastam as pessoas do movimento.

“Ao invés de criticar os errôneos pressupostos patriarcais do amor, apenas apresentaram o amor como o problema”, escreve.

A questão, portanto , não se trata de concordar ou discordar de um modelo ou outro. A ética dos relacionamentos não se pauta sobre a quantidade de parceiros, mas no tipo de relação que estabelece com eles.

Para bell hooks, o amor é profundamente político. Muito mais que um sentimento, amar é uma prática de cuidado, afeição, responsabilidade, confiança e compromisso.







“Nossa revolução mais profunda acontecerá quando entendermos essa verdade. Só o amor pode nos dar força para avançar em meio ao desgosto e à angústia. Somente o amor pode nos dar o poder de reconciliar, redimir, o poder de renovar espíritos cansados e de salvar almas perdidas”, escreve a autora em Salvação.

“A potência transformadora do amor é o fundamento de toda mudança social significativa. Sem amor, nossa vida não tem sentido. O amor é o cerne da questão. Quando tudo o mais desaparece, o amor sustém.”







