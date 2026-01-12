A coroa pode até não ser de ouro. Às vezes é de EVA, papelão ou massa plástica, sempre adornada de muito glitter, pedrarias e, claro, sustentada na base da cola quente.
Mas talvez nenhuma outra coroa do entretenimento brasileiro carregue tanto significado quanto a que se ergue a cada temporada na Corrida das Blogueiras.
O reality show criado por Eduardo Camargo e Filipe Oliveira, do canal Diva Depressão, é um sucesso de audiência e tornou-se uma vitrine de sonhos e um espelho das transformações, tanto da internet quanto da própria cultura pop no Brasil.
Sete temporadas depois da estreia, o programa já não é apenas um projeto “alternativo” do YouTube. Fenômeno consolidado, as
Tudo isso sem perder a essência, provando que, na internet, talento e autenticidade ainda valem mais do que qualquer orçamento.
Para entender a força da Corrida, é preciso voltar alguns anos. Antes do cenário colorido, das provas elaboradas e das finais grandiosas, havia apenas memes em preto e branco circulando no Facebook.
Eduardo e Filipe se conheceram em 2009, em uma sala de bate-papo do portal UOL voltada ao público gay de São Paulo.
Na época, Eduardo trabalhava como designer e Filipe em telemarketing, profissões que forneceriam o “repertório de CLT” e o humor ácido que se tornariam marcas registradas do casal.
Em julho de 2012, nasceu a página Diva Depressão no Facebook. O conceito era simples: imagens de divas do cinema clássico em preto e branco com frases sarcásticas sobre os perrengues do cotidiano, como transporte público e chefes abusivos.
O sucesso foi meteórico, mas com o passar dos anos, a dupla percebeu que era preciso humanizar o conteúdo para monetizar e crescer.
Em 2015, vem a decisão de migrar para o YouTube, onde a dupla passou a comandar quadros de análise de looks, lives de eventos e até criar esquetes. Contudo, Eduardo e Filipe logo perceberam que podiam fazer mais.
"Criamos o Corrida em meados de 2018, quando surgiu uma oportunidade com o YouTube para produzirmos projetos diferentes para o canal, que saíssem dos nossos vídeos regulares", explica Eduardo em entrevista ao O POVO+.
"O YouTube abriu um braço comercial mais forte para se comunicar com as marcas, mas acabamos não conseguindo viabilizar o projeto por meio deles. No entanto, a Dia Estúdio se interessou em começar o projeto conosco", acrescenta.
Assim, com o aporte da estrutura da DiaTV, os comunicadores digitais fecharam contrato com a primeira marca e criaram um formato que coloca pessoas reais em competição criativa num espaço que mistura humor, talento e improviso.
Ao longo das temporadas, o formato se firmou com uma rotina de provas semanais que exigem desde looks temáticos até publis criativas e desafios técnicos — sempre sob a avaliação de uma banca que mistura críticas severas e humor ácido, reflexo dos criadores.
“Essa sensação de que deu certo vem toda vez que a gente termina uma temporada”, admite Filipe Oliveira. É um sentimento recorrente, mas nunca definitivo.
A cada final, há alívio; logo depois, a ansiedade do próximo ciclo. Na sexta temporada, que reuniu participantes de edições anteriores, esse impacto foi ainda mais forte.
Para a dupla, ver como a vida de algumas competidoras mudou — carreiras consolidadas, independência financeira, reconhecimento — conferiu materialidade ao alcance do projeto.
Hoje, a Corrida já foi apontada como o maior reality da internet brasileira e chegou a figurar entre os cinco realities mais comentados do País.
O canal Diva Depressão ultrapassou 3 milhões de inscritos e acumula mais de 1 bilhão de visualizações. Mas, para os criadores, os números não contam tudo.
“Não carregamos o peso de garantir que a vida de alguém vai mudar”, pondera Eduardo Camargo. “O que oferecemos é uma experiência única, uma vitrine. O resto depende de cada participante.”
A lógica se aproxima dos grandes realities televisivos: alguns despontam, outros seguem caminhos diferentes.
Ainda assim, a lista de nomes que saiu da Corrida e hoje vive de criação de conteúdo ajuda a explicar por que o programa se tornou uma porta de entrada tão desejada.
A "Corrida das Blogueiras" e a trajetória da dupla Diva Depressão simbolizam o amadurecimento do mercado de criadores de conteúdo no Brasil.
O que começou como uma vontade de fazer algo diferente, evoluiu para uma estrutura profissional que gera empregos, dita tendências e, sobretudo, oferece um refúgio de riso e representatividade para a comunidade LGBTQIA+.
Segundo o artigo científico "A folkcomunicação Queer na web-reality Corrida das Blogueiras", o show utiliza a internet como um espaço democrático para dar visibilidade a grupos marginalizados.
O estudo destaca que os apresentadores utilizam o gênero feminino para se referir a todos os participantes, uma característica da Teoria Queer que rompe com determinismos biológicos e a heteronormatividade por meio da linguagem.
Alcançar todos esses resultados há sete anos, porém, não é simples. O maior desafio segue sendo o patrocínio.
Apesar da audiência expressiva, a Corrida ainda enfrenta resistências no mercado publicitário — muitas delas atravessadas pela LGBTfobia estrutural.
“Ser um projeto assumidamente LGBT+ impacta, sim”, reconhece Eduardo. O elenco diverso, com travestis, bichas afeminadas e diferentes expressões de gênero, ainda assusta parte das marcas.
Quando as parcerias acontecem, no entanto, os resultados falam por si. O programa já atraiu empresas de grande porte e mostrou que é possível unir entretenimento, identidade e retorno comercial.
Filipe aponta que o reality “hackeou o sistema”, construindo, a partir da própria comunidade, um produto competitivo, relevante e sustentável.
Cientificamente, isso é interpretado como uma forma de resistência e militância "folkmidiática", onde o universo queer é apresentado de forma integrada a um formato de competição de habilidades, atingindo um público heterogêneo que inclui homens héteros e idosos.
Se, na tela, a Corrida das Blogueiras parece uma celebração caótica da criatividade digital, nos bastidores o funcionamento do reality está mais próximo de uma engrenagem industrial do que de um improviso permanente.
Produzir uma temporada por ano exige planejamento longo, equipe numerosa e decisões que começam a ser tomadas meses antes da primeira prova ir ao ar.
A seleção do elenco, por exemplo, é uma das etapas mais sensíveis do processo. Diferentemente de realities televisivos tradicionais, não basta escolher perfis “bons de audiência”.
Há uma preocupação explícita em equilibrar técnica, carisma e diversidade. “É um processo misto”, explica Filipe.
Primeiro, a equipe da Dia Estúdio faz uma peneira inicial, analisando centenas de inscrições e realizando entrevistas.
Depois, Eduardo e Filipe assistem aos materiais, revisitam histórias e, em alguns casos, refazem entrevistas para aprofundar aspectos pessoais. “A decisão final de bater o martelo é nossa”, enfatiza Eduardo.
Essa curadoria busca montar um painel plural: quem domina maquiagem, quem entende de edição, quem se comunica bem, quem rende conflito, quem emociona. O objetivo não é apenas formar boas competidoras, mas construir uma narrativa capaz de sustentar semanas de exibição.
Do ponto de vista técnico, o desafio cresce a cada temporada. O orçamento do programa envolve cenografia, figurino, manutenção de estúdios, alimentação, bem-estar dos participantes, cachês, logística e uma equipe que inclui produção, direção, câmera, arte, roteiro e pós-produção.
“Fazer um projeto audiovisual desse porte é muito caro”, reconhece Eduardo Camargo. Segundo ele, disposição e audiência nunca faltaram — o gargalo sempre foi financeiro. “Para manter a qualidade e a diversidade que exigimos, o patrocínio é fundamental.”
Ainda assim, a estética do improviso nunca desaparece completamente. Provas com materiais simples, desafios de tempo apertado e situações de estresse real fazem parte da linguagem do programa.
Outro bastidor pouco visível é o cuidado com o ambiente emocional. Confinamento parcial, exposição pública e cobrança por performance criam tensões inevitáveis.
A produção atua para garantir condições mínimas de conforto, mas não neutraliza conflitos — eles fazem parte da experiência e da narrativa. O equilíbrio entre entretenimento e responsabilidade é um exercício constante.
Nos dias de gravação das finais ao vivo, a complexidade aumenta. Ensaios, passagem de som, alinhamento com patrocinadores, checagem de roteiro e segurança precisam funcionar em sincronia para que o espetáculo aconteça.
Ao público, chegam luzes, gritos e emoção. Nos bastidores, horas de trabalho invisível sustentam cada minuto no palco.
Parte do sucesso está também na capacidade do reality de se reinventar. A figura da “blogueira” que o programa constrói não é estática nem caricata.
Ela muda conforme a própria internet muda. Se, no início, bastava saber maquiar e posar para a câmera, hoje é preciso dominar múltiplas linguagens: vídeo curto, narrativa pessoal, publicidade, performance, humor e improviso.
As provas acompanham essas transformações, sem abandonar os elementos clássicos que viraram marca registrada — a maquiagem sob pressão, a customização caótica, a cola quente como ferramenta e metáfora.
“A blogueira de hoje precisa saber fazer um pouco de tudo”, resume Eduardo. Não à toa, os vencedores das últimas edições vêm de perfis diversos: maquiadoras artísticas, comunicadoras natas, performers, criadoras de nicho.
O processo de seleção do elenco reflete essa preocupação. Há uma peneira técnica, conduzida pela equipe de produção, e uma curadoria cuidadosa feita pelos próprios apresentadores.
Habilidades e personalidades precisam se equilibrar. Não basta ser boa tecnicamente; é preciso sustentar uma narrativa, gerar identificação e se mostrar real diante das câmeras.
Em 2025, o Corrida das Blogueiras entrou em sua sétima temporada, com estreia em 28 de outubro de 2025 e final ao vivo marcada para 13 de janeiro de 2026, no Teatro Vibra em São Paulo.
Essa edição trouxe ainda mais atenção de marcas, público e imprensa — e, para muitos, marca um ponto de chegada e partida.
O próprio retorno de ex-participantes ao programa como jurados indica que o Corrida se tornou um ecossistema de carreiras, redes e comunidades conectadas pelo desejo de criar, mostrar e reinventar o que significa influenciar no Brasil hoje.
“Cada temporada se torna um marco na nossa trajetória e, com o apoio de marcas tão grandes, conseguimos sonhar ainda mais alto para entregar uma edição histórica.”
Não é pouca coisa. Afinal, entre sonho, suor e cola quente, o Corrida das Blogueiras ajudou a provar que na internet brasileira ainda há espaço para projetos que falam direto ao coração de quem cria, assiste e se reconhece ali.