Da página de memes ao maior reality da internet brasileira, a Corrida das Blogueiras transformou criatividade, improviso e representatividade queer em espetáculo, mercado e porta de entrada para novos criadores digitais





A coroa pode até não ser de ouro. Às vezes é de EVA, papelão ou massa plástica, sempre adornada de muito glitter, pedrarias e, claro, sustentada na base da cola quente.

Mas talvez nenhuma outra coroa do entretenimento brasileiro carregue tanto significado quanto a que se ergue a cada temporada na Corrida das Blogueiras.

O reality show criado por Eduardo Camargo e Filipe Oliveira, do canal Diva Depressão, é um sucesso de audiência e tornou-se uma vitrine de sonhos e um espelho das transformações, tanto da internet quanto da própria cultura pop no Brasil.

Eduardo Camargo e Filipe Oliveira transformaram um projeto nascido da cultura dos memes em um dos maiores realities da internet brasileira, sem perder o humor ácido que marcou o início da trajetória

Sete temporadas depois da estreia, o programa já não é apenas um projeto “alternativo” do YouTube. Fenômeno consolidado, as watch parties "Evento online ou presencial onde pessoas assistem ao mesmo conteúdo simultaneamente, interagindo em tempo real" são capazes de lotar casas de show, e o programa consegue atrair grandes marcas, movimentar milhões de visualizações e transformar desconhecidos em influenciadores profissionais.

Tudo isso sem perder a essência, provando que, na internet, talento e autenticidade ainda valem mais do que qualquer orçamento.

Como o Diva Depressão transformou memes em um fenômeno do YouTube

Para entender a força da Corrida, é preciso voltar alguns anos. Antes do cenário colorido, das provas elaboradas e das finais grandiosas, havia apenas memes em preto e branco circulando no Facebook.

Eduardo e Filipe se conheceram em 2009, em uma sala de bate-papo do portal UOL voltada ao público gay de São Paulo.

Na época, Eduardo trabalhava como designer e Filipe em telemarketing, profissões que forneceriam o “repertório de CLT” e o humor ácido que se tornariam marcas registradas do casal.

Em julho de 2012, nasceu a página Diva Depressão no Facebook. O conceito era simples: imagens de divas do cinema clássico em preto e branco com frases sarcásticas sobre os perrengues do cotidiano, como transporte público e chefes abusivos.

O sucesso foi meteórico, mas com o passar dos anos, a dupla percebeu que era preciso humanizar o conteúdo para monetizar e crescer.

Em 2015, vem a decisão de migrar para o YouTube, onde a dupla passou a comandar quadros de análise de looks, lives de eventos e até criar esquetes. Contudo, Eduardo e Filipe logo perceberam que podiam fazer mais.

Foto: Reprodução / Facebook / Diva Depressão A primeira temporada da Corrida das Blogueiras foi gravada com estrutura limitada, mas engajamento massivo — um indício precoce de que havia público para um reality feito pela lógica da internet

"Criamos o Corrida em meados de 2018, quando surgiu uma oportunidade com o YouTube para produzirmos projetos diferentes para o canal, que saíssem dos nossos vídeos regulares", explica Eduardo em entrevista ao O POVO+.

"O YouTube abriu um braço comercial mais forte para se comunicar com as marcas, mas acabamos não conseguindo viabilizar o projeto por meio deles. No entanto, a Dia Estúdio se interessou em começar o projeto conosco", acrescenta.

Assim, com o aporte da estrutura da DiaTV, os comunicadores digitais fecharam contrato com a primeira marca e criaram um formato que coloca pessoas reais em competição criativa num espaço que mistura humor, talento e improviso.

Em busca da blogueira perfeita

Ao longo das temporadas, o formato se firmou com uma rotina de provas semanais que exigem desde looks temáticos até publis criativas e desafios técnicos — sempre sob a avaliação de uma banca que mistura críticas severas e humor ácido, reflexo dos criadores.

“Essa sensação de que deu certo vem toda vez que a gente termina uma temporada”, admite Filipe Oliveira. É um sentimento recorrente, mas nunca definitivo.

A cada final, há alívio; logo depois, a ansiedade do próximo ciclo. Na sexta temporada, que reuniu participantes de edições anteriores, esse impacto foi ainda mais forte.

Foto: Corrida das Blogueiras / DiaTV / Reprodução Na sexta temporada, participantes de edições anteriores retornaram para disputar a Coroa de Cola Quente

Para a dupla, ver como a vida de algumas competidoras mudou — carreiras consolidadas, independência financeira, reconhecimento — conferiu materialidade ao alcance do projeto.

Hoje, a Corrida já foi apontada como o maior reality da internet brasileira e chegou a figurar entre os cinco realities mais comentados do País.

O canal Diva Depressão ultrapassou 3 milhões de inscritos e acumula mais de 1 bilhão de visualizações. Mas, para os criadores, os números não contam tudo.

Foto: Reprodução / Facebook / Diva Depressão Vencedora da terceira temporada, Lidyanne passou a trabalhar nos bastidores do Corrida das Blogueiras, interagindo durante as gravações e entrevistando os eliminados de cada episódio para as redes sociais do reality

“Não carregamos o peso de garantir que a vida de alguém vai mudar”, pondera Eduardo Camargo. “O que oferecemos é uma experiência única, uma vitrine. O resto depende de cada participante.”

A lógica se aproxima dos grandes realities televisivos: alguns despontam, outros seguem caminhos diferentes.

Ainda assim, a lista de nomes que saiu da Corrida e hoje vive de criação de conteúdo ajuda a explicar por que o programa se tornou uma porta de entrada tão desejada.

O brilho no olho, às vezes, é feito de glitter

A "Corrida das Blogueiras" e a trajetória da dupla Diva Depressão simbolizam o amadurecimento do mercado de criadores de conteúdo no Brasil.

O que começou como uma vontade de fazer algo diferente, evoluiu para uma estrutura profissional que gera empregos, dita tendências e, sobretudo, oferece um refúgio de riso e representatividade para a comunidade LGBTQIA+.



Segundo o artigo científico "A folkcomunicação Queer na web-reality Corrida das Blogueiras", o show utiliza a internet como um espaço democrático para dar visibilidade a grupos marginalizados.

Foto: Corrida das Blogueiras / DiaTV / Reprodução Desafios de maquiagem fazem parte da rotina do programa

O estudo destaca que os apresentadores utilizam o gênero feminino para se referir a todos os participantes, uma característica da Teoria Queer que rompe com determinismos biológicos e a heteronormatividade por meio da linguagem.

Alcançar todos esses resultados há sete anos, porém, não é simples. O maior desafio segue sendo o patrocínio.

Apesar da audiência expressiva, a Corrida ainda enfrenta resistências no mercado publicitário — muitas delas atravessadas pela LGBTfobia estrutural.

Foto: Reprodução / Facebook / Diva Depressão Mais do que competição, a Corrida funciona como vitrine: para algumas participantes, é ponto de virada profissional; para outras, uma experiência formadora em um mercado cada vez mais disputado

“Ser um projeto assumidamente LGBT+ impacta, sim”, reconhece Eduardo. O elenco diverso, com travestis, bichas afeminadas e diferentes expressões de gênero, ainda assusta parte das marcas.

Quando as parcerias acontecem, no entanto, os resultados falam por si. O programa já atraiu empresas de grande porte e mostrou que é possível unir entretenimento, identidade e retorno comercial.

Filipe aponta que o reality “hackeou o sistema”, construindo, a partir da própria comunidade, um produto competitivo, relevante e sustentável.

Cientificamente, isso é interpretado como uma forma de resistência e militância "folkmidiática", onde o universo queer é apresentado de forma integrada a um formato de competição de habilidades, atingindo um público heterogêneo que inclui homens héteros e idosos.



Nos bastidores do glamour

Se, na tela, a Corrida das Blogueiras parece uma celebração caótica da criatividade digital, nos bastidores o funcionamento do reality está mais próximo de uma engrenagem industrial do que de um improviso permanente.

Produzir uma temporada por ano exige planejamento longo, equipe numerosa e decisões que começam a ser tomadas meses antes da primeira prova ir ao ar.

A seleção do elenco, por exemplo, é uma das etapas mais sensíveis do processo. Diferentemente de realities televisivos tradicionais, não basta escolher perfis “bons de audiência”.

Foto: Corrida das Blogueiras / DiaTV / Reprodução No dia seguinte ao episódio, vai ao ar o "Lounge das Blogueiras", no qual os participantes compartilham suas impressões, histórias pessoais e resolvem conflitos que não vão ar no episódio principal

Há uma preocupação explícita em equilibrar técnica, carisma e diversidade. “É um processo misto”, explica Filipe.

Primeiro, a equipe da Dia Estúdio faz uma peneira inicial, analisando centenas de inscrições e realizando entrevistas.

Depois, Eduardo e Filipe assistem aos materiais, revisitam histórias e, em alguns casos, refazem entrevistas para aprofundar aspectos pessoais. “A decisão final de bater o martelo é nossa”, enfatiza Eduardo.

Foto: Reprodução / Facebook / Diva Depressão Diva Depressão

Essa curadoria busca montar um painel plural: quem domina maquiagem, quem entende de edição, quem se comunica bem, quem rende conflito, quem emociona. O objetivo não é apenas formar boas competidoras, mas construir uma narrativa capaz de sustentar semanas de exibição.

Do ponto de vista técnico, o desafio cresce a cada temporada. O orçamento do programa envolve cenografia, figurino, manutenção de estúdios, alimentação, bem-estar dos participantes, cachês, logística e uma equipe que inclui produção, direção, câmera, arte, roteiro e pós-produção.

“Fazer um projeto audiovisual desse porte é muito caro”, reconhece Eduardo Camargo. Segundo ele, disposição e audiência nunca faltaram — o gargalo sempre foi financeiro. “Para manter a qualidade e a diversidade que exigimos, o patrocínio é fundamental.”

Ainda assim, a estética do improviso nunca desaparece completamente. Provas com materiais simples, desafios de tempo apertado e situações de estresse real fazem parte da linguagem do programa.

Outro bastidor pouco visível é o cuidado com o ambiente emocional. Confinamento parcial, exposição pública e cobrança por performance criam tensões inevitáveis.

Foto: Reprodução / Facebook / Diva Depressão A diversidade do elenco — com travestis, artistas queer e criadoras de diferentes perfis — é uma escolha editorial que define a identidade do reality desde a primeira temporada

A produção atua para garantir condições mínimas de conforto, mas não neutraliza conflitos — eles fazem parte da experiência e da narrativa. O equilíbrio entre entretenimento e responsabilidade é um exercício constante.

Nos dias de gravação das finais ao vivo, a complexidade aumenta. Ensaios, passagem de som, alinhamento com patrocinadores, checagem de roteiro e segurança precisam funcionar em sincronia para que o espetáculo aconteça.

Ao público, chegam luzes, gritos e emoção. Nos bastidores, horas de trabalho invisível sustentam cada minuto no palco.

Na corrida para o sucesso, autenticidade é a chave

Parte do sucesso está também na capacidade do reality de se reinventar. A figura da “blogueira” que o programa constrói não é estática nem caricata.

Ela muda conforme a própria internet muda. Se, no início, bastava saber maquiar e posar para a câmera, hoje é preciso dominar múltiplas linguagens: vídeo curto, narrativa pessoal, publicidade, performance, humor e improviso.

As provas acompanham essas transformações, sem abandonar os elementos clássicos que viraram marca registrada — a maquiagem sob pressão, a customização caótica, a cola quente como ferramenta e metáfora.

Foto: Reprodução / Facebook / Diva Depressão Os bastidores do programa envolvem meses de planejamento, seleção cuidadosa de elenco e de jurados, além de uma operação técnica que cresce a cada edição, apesar dos desafios de financiamento

“A blogueira de hoje precisa saber fazer um pouco de tudo”, resume Eduardo. Não à toa, os vencedores das últimas edições vêm de perfis diversos: maquiadoras artísticas, comunicadoras natas, performers, criadoras de nicho.

O processo de seleção do elenco reflete essa preocupação. Há uma peneira técnica, conduzida pela equipe de produção, e uma curadoria cuidadosa feita pelos próprios apresentadores.

Habilidades e personalidades precisam se equilibrar. Não basta ser boa tecnicamente; é preciso sustentar uma narrativa, gerar identificação e se mostrar real diante das câmeras.

Em 2025, o Corrida das Blogueiras entrou em sua sétima temporada, com estreia em 28 de outubro de 2025 e final ao vivo marcada para 13 de janeiro de 2026, no Teatro Vibra em São Paulo.

Essa edição trouxe ainda mais atenção de marcas, público e imprensa — e, para muitos, marca um ponto de chegada e partida.

O próprio retorno de ex-participantes ao programa como jurados indica que o Corrida se tornou um ecossistema de carreiras, redes e comunidades conectadas pelo desejo de criar, mostrar e reinventar o que significa influenciar no Brasil hoje.

“Cada temporada se torna um marco na nossa trajetória e, com o apoio de marcas tão grandes, conseguimos sonhar ainda mais alto para entregar uma edição histórica.”

Não é pouca coisa. Afinal, entre sonho, suor e cola quente, o Corrida das Blogueiras ajudou a provar que na internet brasileira ainda há espaço para projetos que falam direto ao coração de quem cria, assiste e se reconhece ali.