Uma calota azul salpicada de um rosa vivo e intenso, constantemente rodeada por pessoas. É assim que lembro do Orelhão que ficava debaixo do pé de jambo, na calçada da casa da minha madrinha.



Uma vez perguntei a ela por que que chamavam o telefone de Orelhão, e ela me respondeu que o aparelho era inspirado nos ouvidos de um gigante. Uma resposta adequada para uma criança tagarela de cinco anos.



Ao lado de uma pequena mercearia (que, claro, nós chamávamos de bodega), na esquina da rua, tinha outro imponente equipamento, que mesmo exposto a sol e chuva, estava sempre ali para quem precisasse. Lembro que o final do número dele era 2796.



Foto: Deivyson Teixeira, em 30/9/2014 - Acervo OPOVODOC No Ceará, dos 462 Telefones de Uso Público (TUP) remanescentes, 282 estão em atividade e 180 constam como “em manutenção” no painel de dados da Anatel.

Na recepção da escola, havia outro. Ele raramente tocava, mas quando eu esquecia a autorização de saída, — o que não era raro — eram aquelas teclas metálicas que me ajudavam a entrar em contato com algum adulto que podia tranquilizar o porteiro e me deixar sair.



Nem sei há quantos anos não vejo um Orelhão, quem dirá um funcionando. Por isso mesmo os poucos remanescentes começaram a ser retirados definitivamente das ruas de todo o Brasil em janeiro de 2026.



Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), cerca de 38 mil aparelhos ainda permanecem no território nacional, número que representa uma fração minúscula dos milhões que já povoaram as calçadas.

No Ceará, dos 462 aparelhos remanescentes, 282 estão em atividade e 180 constam como “em manutenção” no painel de dados da Anatel.



Foto: Alex Costa, em 16/9/2006 A rede de Orelhões, que já teve mais de 1,5 milhão de terminais, era mantida por concessionárias de telefonia fixa, como uma contrapartida obrigatória do serviço

A decisão da Anatel prevê uma retirada gradual, mantendo os últimos aparelhos apenas em locais onde eles ainda são a única salvação para a comunicação.

A estimativa é que, até o fim de 2028, continuem a ser mantidos no País apenas 9 mil orelhões em funcionamento. Até lá, as empresas devem manter o serviço de voz, inclusive por orelhões, onde não há telefonia móvel.

O fim dos Orelhões encerra uma crônica urbana que guardou sussurros, segredos e encontros sob suas cúpulas por mais de cinco décadas.

De Bell ao Zap: a longa jornada da linha telefônica



Para entender como chegamos ao fim, precisamos voltar ao tempo em que o telefone era um luxo imperial.



Segundo a pesquisa de Cristiano Roberto Tatsch, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a telefonia no Brasil começou oficialmente em 1879, quando o decreto imperial 7.539 autorizou o norte-americano Charles Paul Mackie a explorar linhas no Rio de Janeiro.



Em 1923, surgiu a Companhia Telephonica Brasileira, a onipresente CTB, que dominaria o setor por meio século. Tatsch explica que, nos anos 50, essa empresa concentrava quase 80% de todos os telefones do país, no eixo Rio-São Paulo.

Foto: Acervo da National Portrait Gallery Alexander Graham Bell realizando a primeira ligação telefônica de Nova York para Chicago em 1892

Entretanto, o Brasil mergulhou em uma crise estrutural na década de 1960 porque o sistema de licenciamento era confuso, a indústria nacional era incipiente e faltava dinheiro para expandir a rede para uma população que crescia sem parar.



Foi nesse cenário de linhas cruzadas e desinteresse que o governo precisou intervir na CTB em 1962 para evitar o colapso total do serviço.



Para organizar essa bagunça, o Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962 e a criação da Embratel em 1966 foram os grandes marcos de modernização. O objetivo central era unificar os sistemas e permitir que o Estado explorasse o serviço diretamente.







Em 1972, nasceu a Telebrás, que começou a comprar quase mil operadoras locais espalhadas pelo País para criar um sistema gigante e centralizado.



Tatsch ressalta que esse movimento estatal foi vital para instalar cabos submarinos e lançar os satélites BrasilSat nos anos 80, o que finalmente permitiu que o interior do país conversasse com as metrópoles



Foi nesse caldeirão de mudanças estatais que o telefone público precisou ganhar uma roupa nova para sair às ruas.







Chu Ming Silveira e a ciência por trás do Orelhão



A solução para os barulhentos ambientes urbanos brasileiros não veio de um comitê burocrático, mas da genialidade de uma mulher.



Chu Ming Silveira, uma arquiteta nascida em Xangai e naturalizada brasileira, era chefe do Departamento de Projetos da CTB quando decidiu, por iniciativa própria, criar um protetor acústico eficiente.



O Orelhão é uma solução científica para um problema sonoro: o formato oval permite que o som seja projetado para um foco que se encontra deslocado do ouvido do usuário médio, reduzindo drasticamente a interferência externa.

Foto: Acervo de Chu Ming Silveira - orelhao.arq.br Projeto do Orelhão, protetor acústico para telefones públicos

A curvatura é, também, o que permite ao usuário falar e ouvir com clareza mesmo em áreas de tráfego intenso, isolando ruídos entre setenta e noventa decibéis.



A trajetória da invenção passou por diferentes estágios antes de ganhar as ruas, começando pelo modelo Chu I, carinhosamente chamado de “orelhinha”.



Esse primeiro protótipo era feito de acrílico alaranjado e destinado apenas a ambientes fechados como galerias e repartições públicas.

No entanto, o acrílico de seis milímetros se mostrou frágil demais para as ruas, sendo alvo fácil de vandalismo e oferecendo um isolamento acústico limitado a cinquenta decibéis.

Chu Ming Silveira Chu Ming nasceu em Xangai, na China, em 4 de abril de 1941. Ela era filha de Chu Chen, um engenheiro civil chinês que serviu nas forças armadas A arquiteta se formou na USP Em 1966, um ano após a graduação, passou a atuar como chefe do Dpto de Engenharia da CTB Além do Orelhão Chu Ming trabalhou em projetos de o barragens, usinas hidrelétricas e prédios residenciais







Foi essa fragilidade que forçou Chu Ming a desenvolver o Chu II, o Orelhão de fibra de vidro. A troca de materiais não apenas aumentou a durabilidade contra o sol e a chuva, como garantiu maior privacidade visual e uma resistência superior às condições ambientais brasileiras.



A estreia oficial aconteceu em janeiro de 1972, com a instalação dos primeiros aparelhos no Rio de Janeiro e em São Paulo, despertando a curiosidade imediata dos transeuntes.



Segundo o site oficial do Orelhão, a população rapidamente adotou apelidos divertidos como “tulipa” e “capacete de astronauta”, mas o nome que conhecemos hoje acabou vencendo o teste do tempo.

O sucesso comercial foi instantâneo e, em março daquele mesmo ano, a CTB já registrava um aumento de 12% na média diária de chamadas públicas nas capitais brasileiras.

Em 1973, foram exportados os primeiros Orelhões, para Moçambique. Orelhões ou modelos inspirados no projeto de Chu Ming podem ser encontrados, hoje, em outros países da África, como Angola, em países da América Latina como Peru, Colômbia, Paraguai, e até mesmo na China, lugar das raízes de sua idealizadora.







O Brasil pôs todas as fichas no Orelhão



Se o orelhão foi pensado como a grande aposta brasileira para democratizar o acesso à telefonia, era preciso resolver um problema prático que ameaçava essa estratégia: como viabilizar o uso em larga escala sem depender de fichas e moedas.



Foi dessa necessidade que nasceu o cartão telefônico brasileiro, tecnologia que passaria a ser inseparável do orelhão a partir dos anos 1990.



O engenheiro Nelson Guilherme Bardini foi o responsável pelo desenvolvimento do cartão telefônico indutivo, tecnologia criada no Brasil e adotada pioneiramente no mundo.

Foto: Acervo / OPOVODOC Antes dos cartões telefônicos, os Orelhões usavam fichas metálicas para contabilizar os créditos para cada ligação

Diferente dos modelos com tarja magnética ou chip, o cartão indutivo armazenava os créditos por meio de marcas metálicas internas, lidas eletronicamente pelo aparelho a cada ligação.



A invenção permitiu uma integração eficiente entre cartão e orelhão. O telefone público passou a reconhecer automaticamente o saldo disponível, debitar os créditos conforme o tempo de chamada e bloquear o uso ao final da carga. O novo sistema reduziu falhas operacionais e deu maior previsibilidade ao uso do serviço.



A partir de 1992, os cartões começaram a circular em larga escala, tornando-se parte do cotidiano urbano.

Vendidos em bancas de jornal e pequenos comércios, eles viabilizaram o acesso à comunicação em um país onde a linha residencial ainda era cara e concentrada em poucos domicílios.



Foto: Alex Costa, em 29/1/2008 - Acervo / OPOVODOC Os cartões telefônicos foram implementados em massa 20 anos depois do surgimento dos Orelhões, em 1992

Com a popularização do cartão, o objeto ultrapassou a função técnica e ganhou dimensão estética.

Séries temáticas passaram a circular com imagens de campanhas institucionais, eventos históricos, datas comemorativas e elementos da cultura popular.



Os cartões transformaram-se em suportes visuais de comunicação e estimularam o colecionismo, com clubes, catálogos e trocas entre aficionados em diferentes regiões do país.



Com o avanço da telefonia móvel nos anos 2000, o uso dos orelhões e dos cartões entrou em declínio.





O celular chegou e o orelhão ficou mudo de vez



O declínio dos orelhões é uma história de atropelamento tecnológico. A virada dos anos 2000 marcou uma mudança estrutural na forma como os brasileiros se comunicavam.



O pesquisador Mauricio Canêdo Pinheiro, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), aponta que a popularização do celular foi o golpe de misericórdia.



“Em 2001, 31% dos domicílios tinham celular, número que saltou para 67% o em apenas seis anos, enquanto a telefonia fixa só encolhia”, aponta.

Foto: Talita Rocha em 22/12/2006 - Acervo / OPOVODOC A popularização do celular e da internet reduziram, progressivamente, a centralidade do telefone público no espaço urbano

Essa popularização junto à expansão da oferta de internet banda larga alteraram hábitos cotidianos e reduziram, progressivamente, a centralidade do telefone público no espaço urbano.



A comunicação, antes concentrada no espaço público, passou a ser cada vez mais individual e móvel, reduzindo a demanda pelo telefone público.



Com a ampliação das redes digitais e a oferta de planos pré-pagos, os celulares deixaram de ser um bem restrito e se tornaram acessíveis a diferentes camadas da população.



Esse novo cenário impactou diretamente a lógica dos orelhões. Com menos usuários, a manutenção dos aparelhos tornou-se economicamente inviável para as concessionárias.



Muitos equipamentos foram desativados, vandalizados ou simplesmente deixaram de funcionar, refletindo a perda de relevância do serviço no cotidiano urbano.



Foto: Deivyson Teixeira, em 30/9/2014 - Acervo OPOVODOC Com o passar dos anos, os orelhões foram deixando de receber manutenções e muitos foram depredados, diminuindo ainda mais a funcionalidade do telefone público

A transformação também teve um componente simbólico. Enquanto o orelhão representava uma comunicação mediada pelo espaço público e pelo tempo limitado, a internet e o celular consolidaram uma lógica de conectividade permanente, individual e contínua. O acesso deixou de ser compartilhado para se tornar pessoal.



O fim desses equipamentos marcou o encerramento de uma era em que falar ao telefone exigia deslocamento, espera e planejamento — substituídos por uma conectividade cada vez mais imediata e ubíqua.



Hoje, ao serem retirados, os orelhões levam consigo as memórias de uma era analógica, deixando para trás calçadas mais vazias e a lembrança de uma época em que, para falar com o mundo, era preciso entrar no ouvido de um gigante.