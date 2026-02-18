Epstein e escândalos sexuais: a trajetória criminosa que abalou uma elite global

Do anonimato ao topo de Wall Street, Jeffrey Epstein cultivou relações com bilionários, políticos, empresários, executivos, celebridades e acadêmicos. Sob a fachada de filantropo e gestor de fortunas, acumulou acusações de abuso sexual contra adolescentes. Sua queda expôs falhas institucionais e abalou a elite que o cercava





Resumo Epstein projetou uma imagem de financiador de pesquisas sofisticadas, realizando doações significativas para universidades de prestígio, com destaque para Harvard.

Sua rede começou a ser formada quando foi professor na Dalton School, uma instituição frequentada pelos filhos da elite de Nova York, onde estabeleceu relações decisivas com famílias influentes.

No banco Bear Stearns, ele passou de assistente a sócio, especializando-se na gestão de recursos de clientes de altíssimo patrimônio e estratégias fiscais. Entre seus clientes mais importantes estava Les Wexner, fundador da L Brands (Victoria's Secret).

Epstein cultivou relações com figuras de peso, sendo citado em registros ao lado de nomes como os ex-presidentes Donald Trump e Bill Clinton, além de Bill Gates e o príncipe Andrew

Amigo de celebridades, recebido em mansões e eventos privados, descrito como gestor de fortunas bilionárias e financiador de pesquisas acadêmicas. Jeffrey Epstein construiu uma reputação que o projetou para o centro da elite política, financeira e intelectual dos Estados Unidos. Durante anos, foi visto como operador sofisticado, presença constante em círculos restritos e figura capaz de conectar investidores, cientistas e líderes globais.

Por trás dessa imagem pública, porém, acumulavam-se relatos de abuso sexual contra adolescentes, revelando um padrão de exploração sustentado por dinheiro, influência e uma rede de relações que dificultou sua responsabilização imediata.

O contraste entre o financista que patrocinava conferências científicas e o homem acusado de comandar um esquema de aliciamento de menores tornou seu caso um dos mais emblemáticos da história americana recente.

A queda expôs não apenas a trajetória individual de Epstein, mas também as fragilidades institucionais que permitiram que denúncias graves resultassem, inicialmente, em punições limitadas. O acordo judicial firmado em 2008, posteriormente questionado por vítimas e por investigações jornalísticas, colocou em xeque a atuação de autoridades federais.

Após nova prisão em 2019 e sua morte semanas depois, o episódio ganhou dimensão ainda maior. As recentes divulgações de milhões de documentos oficiais sobre o caso Epstein reacenderam debates sobre o alcance de suas conexões e sobre o papel de figuras públicas como o presidente dos EUA Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, ex-príncipe Andrew e outras, citadas nos registros do Departamento de Justiça americano e ligadas ao financista.

A construção da fortuna e da uma rede de influência de Epstein

Antes de se tornar personagem central de um dos maiores escândalos judiciais dos Estados Unidos, Jeffrey Epstein construiu a imagem de um financista sofisticado, com trânsito entre bilionários, acadêmicos e líderes políticos. Sua trajetória, porém, começou bem distante desse universo.

Nascido em 20 de janeiro de 1953, no Brooklyn, em Nova York, Epstein iniciou a vida profissional como professor de física e matemática na Dalton School, instituição privada frequentada por filhos da elite nova-iorquina.

Mesmo sem diploma universitário, foi contratado aos 21 anos. Dois anos depois, deixou o cargo. Nesse período, estabeleceu relações com famílias influentes, conexões que se mostrariam decisivas para a mudança de rumo em sua carreira.

Foto: Stephen Ogilvy / Wikimedia Commons / Domínio público Jeffrey Epstein, aos 27 anos, em um anúncio pessoal publicado na edição de julho de 1980 da Cosmo revista.

A transição para o mercado financeiro ocorreu na segunda metade da década de 1970, quando ingressou no banco de investimentos Bear Stearns. Na instituição, passou de assistente a sócio, atuando na gestão de grandes fortunas e na estruturação de estratégias fiscais para clientes de alto patrimônio.

Entre os nomes associados a ele estava o empresário Les Wexner, fundador da L Brands, conglomerado que controlava marcas como a Victoria’s Secret.

Após deixar o banco no início dos anos 1980, em meio a controvérsias internas, Epstein fundou sua própria empresa de consultoria financeira. Nos anos seguintes, consolidou-se como gestor de recursos de bilionários, operando com discrição e mantendo sigilo sobre a origem e o volume exato de sua fortuna.

Em 1988, criou a J. Epstein & Co., dedicada a um grupo restrito de clientes. Na década de 1990, expandiu operações para as Ilhas Virgens Americanas.

Foto: Navin75 / Wikimedia Commons / Domínio público A Little Saint James foi uma das propriedades de Jeffrey Epstein, sendo usada especialmente como base de operações para tráfico sexual de menores

O crescimento financeiro se refletiu em patrimônio imobiliário e em um estilo de vida associado ao alto escalão econômico. Epstein adquiriu propriedades em Palm Beach, Nova York, Novo México e Paris. Também utilizava jatos particulares e mantinha um iate de luxo, circulando entre centros financeiros e destinos internacionais.

Paralelamente à atuação no mercado, passou a investir em filantropia e em iniciativas acadêmicas. Doações a universidades, entre elas Harvard, apoio a pesquisas científicas e organização de encontros com cientistas e intelectuais reforçaram sua presença em ambientes acadêmicos.

Artigos na imprensa também registravam sua aproximação com pesquisadores de áreas como biologia evolucionista e física teórica.

Sua influência passou a ser tão grande que Epstein chegou a ser considerado como o financista que “mudou o rumo dos estudos evolucionistas em Harvard”. Em artigo publicado pela National Review, considerada a principal publicação conservadora nos Estados Unidos, foi escrito:

“O coração de Epstein permanecia nas ciências puras. Ele era fascinado por questões fundamentais, por um lado, e, por outro, ansioso para aplicar a teoria científica ao mundo real. Foi essa combinação que o atraiu para Nowak (um renomado biólogo evolucionista, matemático e professor de Harvard). Pois Epstein não só estava ansioso para explorar a mente brilhante de Nowak sobre as origens da vida, como também, com suas conexões em Harvard, pôde fornecer a Nowak uma plataforma poderosa para colocar pesquisas médicas inovadoras em prática imediata.”



- Trecho de artigo publicado pela National Review que descreve como Epstein atuou como patrocinador e catalisador institucional da carreira do cientista Martin Nowak em Harvard.

Esse conjunto de relações ampliou sua rede de contatos. Não era raro que Epstein fosse fotografado e citado ao lado de empresários, ex-presidentes, membros da realeza britânica e figuras do entretenimento. Ele também frequentava eventos privados e encontros em propriedades de alto padrão, consolidando uma imagem pública vinculada à filantropia e à influência social.

Foto: Departamento de Justiça dos EUA "Lolita Express" é o apelido dado a uma aeronave Boeing 727-100 que pertencia a Jeffrey Epstein. Festas sexuais envolvendo adolescentes menores de idade teriam ocorrido a bordo da aeronave, supostamente organizadas por Ghislaine Maxwell

Descrito como "caçador de talentos" pela New York Magazine, em 2002, Epstein chegou a realizar uma excursão à África com o ex-presidente americano Bill Clinton, o ator e diretor Kevin Spacey e o comediante Chris Tucker. Toda patrocinada pelo financista em seu jato particular, a viagem teve como objetivo fortalecer a luta contra o HIV/AIDS no continente.

Até meados dos anos 2000, de modo geral, sua trajetória era apresentada como exemplo de ascensão financeira combinada à atuação em importantes círculos acadêmicos e políticos. A partir de 2005, porém, denúncias criminais alterariam de forma definitiva a percepção pública sobre Epstein, colocando sob escrutínio não apenas sua conduta, mas também as conexões construídas ao seu redor ao longo de décadas.

As denúncias e a primeira queda de Epstein

A mudança de rumo na trajetória de Jeffrey Epstein começou em 2005, quando a polícia de Palm Beach, na Flórida, recebeu a denúncia de que uma adolescente de 14 anos teria sido levada à mansão do financista sob o pretexto de prestar uma “massagem”.

Segundo o relato, a jovem teria recebido pagamento após sofrer abuso sexual. O caso, inicialmente tratado como episódio isolado, desencadeou uma investigação que se estendeu por mais de um ano.

Os detetives responsáveis mapearam dezenas de possíveis vítimas, muitas delas adolescentes recrutadas em escolas e espaços públicos da região. De acordo com os autos, as jovens recebiam pagamentos para comparecer à residência de Epstein e eram incentivadas a indicar outras meninas, ampliando o alcance da rede. O padrão descrito nos depoimentos indicava um ciclo de aliciamento contínuo.

Foto: Departamento de Justiça dos EUA Após uma mãe denunciar em 2005 que sua filha sofreu abuso, investigadores logo mapearam dezenas de possíveis vítimas nos meses seguintes

Durante as buscas realizadas na propriedade, investigadores apreenderam materiais que passaram a integrar o inquérito. O então chefe de polícia de Palm Beach afirmou publicamente que as evidências justificavam acusações mais amplas. O caso foi encaminhado ao Ministério Público estadual e, posteriormente, ao FBI.

Em 2006, promotores federais avaliaram a possibilidade de apresentar uma denúncia com múltiplas acusações relacionadas a crimes sexuais contra crianças e adolescentes. As negociações resultaram, porém, em um acordo firmado em 2007 entre a defesa de Epstein e o Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Sul da Flórida.

O chamado acordo de não persecução penal (Non-Prosecution Agreement) previa que o financista se declararia culpado em âmbito estadual por acusações reduzidas, enquanto a esfera federal não apresentaria denúncia adicional. O entendimento também concedia imunidade a potenciais co-conspiradores.

Em junho de 2008, Epstein declarou-se culpado por duas acusações estaduais relacionadas à solicitação de prostituição, incluindo envolvimento de crianças e adolescentes. Foi condenado a apenas 18 meses de prisão — dos quais cumpriu 13 em unidade do condado de Palm Beach.

Durante parte da pena, obteve autorização para trabalhar externamente em seu escritório durante o dia. Diante da gravidade que se mostrava o caso, Epstein sairia praticamente ileso.

Foto: Wikipedia/Domínio Público/U.S. Virgin Islands, Department of Justice Em 2008, Epstein assinou um acordo de não persecução penal (Non-Prosecution Agreement). Com isso, ele se declarava culpado em âmbito estadual por acusações reduzidas, enquanto a esfera federal não apresentaria denúncia adicional contra ele

O acordo de Epstein e a procuradoria foi mantido sob confidencialidade e, segundo advogados de vítimas, não houve comunicação adequada às adolescentes que haviam prestado depoimento. Nos anos seguintes, Epstein firmou acordos civis com algumas das acusadoras, encerrando processos mediante indenizações financeiras.

Embora tenha mantido relações sociais e empresariais após cumprir a pena, o caso deixou registros públicos que permaneceram ativos. O modelo de negociação judicial adotado em 2007 e as circunstâncias da condenação passaram a ser questionados por especialistas e por representantes das vítimas, preparando o terreno para uma reavaliação posterior do caso em âmbito federal.

O jornalismo que reabriu o caso Epstein

Em novembro de 2018, uma série de reportagens publicada pelo jornal Miami Herald recolocou o nome de Jeffrey Epstein no centro do debate público. Intitulada Perversion of Justice (Perversão/Deturpação da Justiça, em tradução livre), a investigação conduzida pela repórter Julie K. Brown, com fotografias de Emily Michot, examinou os bastidores do acordo firmado em 2007 entre a defesa do financista e o Ministério Público federal no sul da Flórida.

A apuração revelou detalhes do acordo de não persecução penal que havia evitado acusações federais mais amplas contra Epstein. Documentos e entrevistas mostraram que promotores federais haviam preparado uma denúncia extensa, mas optaram por negociar um entendimento que manteve o caso na esfera estadual, com acusações reduzidas.

Foto: Captura de tela do site Miami Herald Perversion of Justice, ou Perversão da Justiça, foi uma série de reportagens investigativas publicada pelo jornal Miami Herald em novembro de 2018, escrita pela repórter Julie K. Brown. A investigação revelou como Jeffrey Epstein, acusado de abusar sexualmente de dezenas de meninas menores de idade, conseguiu um acordo judicial leniente em 2008

A série de reportagens também apontou que vítimas não foram devidamente notificadas sobre os termos do acordo, o que poderia configurar violação da Lei dos Direitos das Vítimas de Crimes nos Estados Unidos.

As reportagens ouviram dezenas de mulheres que relataram ter sido abusadas quando eram adolescentes. Muitas falaram publicamente pela primeira vez. A série trouxe ainda declarações de integrantes da polícia local que participaram da investigação inicial e que demonstraram insatisfação com o desfecho judicial à época.

A repercussão foi imediata. Parlamentares de diferentes partidos solicitaram revisão do caso. Em fevereiro de 2019, uma juíza federal decidiu que o acordo firmado em 2007 violou direitos das vítimas ao não informá-las adequadamente sobre as negociações. O entendimento abriu caminho para questionamentos judiciais adicionais.

A pressão pública alcançou o então secretário do Trabalho dos Estados Unidos, Alexander Acosta, que havia sido o procurador federal responsável pelo acordo quando chefiava o escritório do Ministério Público em Miami. Após semanas de questionamentos, Acosta anunciou sua renúncia em julho de 2019.

No mesmo mês, promotores federais do Distrito Sul de Nova York apresentaram nova acusação contra Epstein, desta vez por tráfico sexual de crianças e adolescentes e conspiração para tráfico sexual, com base em fatos ocorridos entre 2002 e 2005. A nova denúncia não estava abrangida pelo acordo firmado na Flórida, por se tratar de outra jurisdição.

Epstein foi novamente preso em 6 de julho de 2019, ao desembarcar em Nova Jersey. Buscas em sua residência em Manhattan resultaram na apreensão de materiais que passaram a integrar o novo processo. O caso, que havia sido encerrado uma década antes, voltava ao centro do sistema federal de Justiça, impulsionado pela revisão promovida pelo jornalismo investigativo e pela mobilização das vítimas.

A morte e a avalanche de documentos do caso Epstein

Em 10 de agosto de 2019, pouco mais de um mês após ser preso novamente, Jeffrey Epstein foi encontrado morto em sua cela no Metropolitan Correctional Center, em Nova York. Ele aguardava julgamento pelas acusações federais de tráfico sexual de crianças e adolescentes. O Departamento de Justiça e o Bureau of Prisons informaram que as circunstâncias eram tratadas como aparente suicídio, posteriormente confirmado por laudo oficial.

Dias antes, Epstein havia sido encontrado ferido na cela e colocado sob vigilância especial. Na noite de sua morte, procedimentos de monitoramento previstos pelo protocolo prisional não foram cumpridos. Dois agentes responsáveis pela ala foram posteriormente acusados de falsificar registros de verificação. Câmeras de segurança na área apresentaram falhas técnicas.

Todas essas circunstâncias alimentaram questionamentos públicos, investigações administrativas e até teorias da conspiração. Mas fato é que, com a morte de Epstein, a ação penal foi extinta. Foi então que atenção se voltou para o conjunto de documentos, registros e provas reunidos ao longo de anos de investigações estaduais e federais, além de ações cíveis movidas por vítimas.

Foto: Departamento de Justiça dos EUA Fotos apreendidas em residência de Epstein mostram garotas possivelmente menores de idade seminuas

Em 30 de janeiro de 2026, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou o maior lote de arquivos relacionados ao caso até então: cerca de 3 milhões de páginas de documentos, 180 mil fotografias e 2 mil vídeos. A liberação ocorreu após meses de pressão política e debates no Congresso americano sobre transparência.

O material inclui relatórios investigativos, registros de voos, e-mails, documentos financeiros, arquivos relacionados à cúmplice Ghislaine Maxwell (condenada em 2021 por tráfico sexual) e comunicações envolvendo empresários, políticos e outras figuras públicas.

O Departamento de Justiça informou que parte do conteúdo passou por revisão para preservação da identidade das vítimas e para evitar divulgação de informações classificadas como não verificadas.

Foto: Departamento de Justiça dos EUA Materiais obtidos em apreensão realizada em residência de Jeffrey Epstein. Fotos mostram Epstein com garota provavelmente menor de idade

Entre os documentos tornados públicos há menções a nomes conhecidos da política e do setor empresarial internacional. Autoridades ressaltam, contudo, que a simples citação em registros, e-mails ou agendas não configura acusação criminal.

O Departamento de Justiça também informou que diversas alegações presentes em relatórios preliminares foram classificadas como não comprovadas, inconsistentes ou não verificáveis.

Ao mesmo tempo, o acervo inclui milhares de fotografias e vídeos apreendidos ao longo das investigações. Parte do material contém registros de nudez e imagens que podem envolver adolescentes. Os arquivos também mostram jovens seminuas em ambientes frequentados por Epstein e por outros adultos. Em alguns documentos, há referência a recrutamento de adolescentes em outros países, incluindo menções ao Brasil.

Diante do volume de milhões de páginas e centenas de milhares de arquivos multimídia, a análise integral do material deve demandar anos. Ainda assim, o conteúdo já permitiu identificar nomes recorrentes nas comunicações e registros associados a Epstein, o que reacendeu debates públicos sobre a extensão de sua rede de relações.

Poderosos citados nos arquivos do caso Epstein

Vale lembrar que dados do Google Trends indicam que o interesse pelo caso Epstein no Brasil registrou picos após a divulgação dos milhões de documentos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, entre janeiro e fevereiro de 2026. As buscas por termos relacionados ao financista apresentaram crescimento expressivo no período.

Expressões como “Jeffrey Epstein” e “arquivos Epstein” somaram cerca de 50 mil buscas no Google Brasil na semana seguinte à divulgação. No cenário internacional, termos como “DOJ Epstein Files” figuraram entre os mais pesquisados em fevereiro de 2026, refletindo a atenção global à liberação dos arquivos. Consultas que combinavam nomes de figuras públicas, como “Trump Epstein”, também ganharam atenção especial.

No Brasil, o aumento do interesse também esteve associado a menções a possíveis conexões locais nos documentos, incluindo referências genéricas a um “grande grupo brasileiro” e a modelos. No exterior, tendências de busca incluíram termos como “Prince Andrew” e “Bill Clinton flight logs”, indicando foco do público nas relações do financista com personalidades conhecidas.

As teorias e a disputa de narrativas sobre o caso Epstein

A morte de Jeffrey Epstein, em agosto de 2019, deu origem a uma série de teorias que passaram a circular nas redes sociais, em fóruns online e em programas de opinião. As falhas reconhecidas nos protocolos de vigilância da prisão, como a ausência de monitoramento regular e problemas em câmeras de segurança, são frequentemente citadas como elementos que alimentaram suspeitas.

Uma das narrativas mais difundidas sustenta que Epstein teria sido morto para impedir que revelasse informações comprometedoras sobre pessoas influentes com quem manteve relações sociais e financeiras. Autoridades federais, no entanto, reiteraram que a investigação oficial concluiu por suicídio, com base em laudos médicos e análises conduzidas à época.

Outras hipóteses, sem comprovação, associam o financista a supostas operações de inteligência internacional ou a redes de chantagem envolvendo gravações clandestinas. Também circularam versões segundo as quais ele teria forjado a própria morte. Nenhuma dessas alegações foi confirmada por investigações oficiais.

