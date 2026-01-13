As autorizações são expedidas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) por meio de licenças ambientais que já permitiram o corte de 6.683 árvores nos últimos anos. Empresas do setor imobiliário são as que mais conseguiram permissão para desmatamento na Capital. Os dados foram obtidos via Lei de Acesso à Informação

Em meio a discussões cada vez mais urgentes sobre preservação ambiental e mudanças climáticas, Fortaleza segue em ritmo acelerado de desmatamento autorizado. Desde 2022, a Capital tem permitido a derrubada média de cinco árvores por dia, todas com aval da Prefeitura.

Os dados, obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI), revelam a dimensão de uma política que, ao longo dos anos, manteve o mesmo padrão: a substituição do verde urbano pelo avanço do concreto. Para a tecnóloga em Gestão Ambiental Luana Viana, o dado pode ser entendido como expressão de injustiça ambiental e como “modelo institucional de gerir a Cidade, onde a vegetação urbana é vista como obstáculo técnico e não como infraestrutura essencial”.

Entre janeiro de 2022 e setembro de 2025, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) concedeu 106 licenças ambientais para supressão vegetal, resultando na derrubada de 6.683 árvores em diferentes pontos da Cidade. O levantamento inédito identifica os bairros mais afetados e as empresas que mais solicitaram as autorizações. Essas últimas são, em sua maioria, construtoras ligadas ao setor imobiliário.

​

Os números, porém, não refletem apenas o impacto ambiental, mas também uma continuidade administrativa. De Roberto Cláudio a José Sarto (ambos do PDT quando prefeitos), e agora sob a gestão de Evandro Leitão (PT), o volume de licenças para desmate permanece praticamente estável.

Essa reportagem detalha quem são os principais responsáveis pelos cortes, os locais mais atingidos, e como a própria Seuma condiciona essas autorizações à adoção de medidas compensatórias. Entender o que está por trás desses números só foi possível após trâmites legais e burocráticos para acessar dados que agora vêm a público, de forma inédita, pela Central de Dados O POVO+.

Onde mais cortam árvores em Fortaleza

As licenças de supressão vegetal concedidas entre 27 de janeiro de 2022 e 16 de setembro de 2025 mostram que 49 bairros de Fortaleza registraram algum nível de corte de árvores.

A análise do banco de dados, que inclui número do processo, tipo de autorização, localização, atividade principal e identificação da empresa requerente, indica que Lagoa Redonda, Parque Dois Irmãos e Mondubim lideram o ranking de supressões. Juntos, esses três bairros concentram 2.165 árvores cortadas em menos de quatro anos. O número é equivalente a 32,3% de todas as autorizações expedidas no período.

No extremo leste da cidade, a Lagoa Redonda desponta como o epicentro da derrubada, com 886 árvores cortadas, seguida do Parque Dois Irmãos (649) e do Mondubim (630). Nessas regiões, o avanço de novos empreendimentos residenciais e obras de infraestrutura transforma a paisagem: as áreas antes cobertas por vegetação deram lugar a condomínios verticais, conjuntos habitacionais e vias de acesso.

Ranking dos bairros que mais perderam árvores em Fortaleza (2022-2025)

​

Outros bairros também figuram com números expressivos. O Passaré (512) e as Cajazeiras (416) aparecem logo na sequência, acompanhados de Engenheiro Luciano Cavalcante (402) e Jangurussu (352).

A perda de cobertura vegetal, porém, não se restringe a regiões mais afastadas do Centro da Cidade. Áreas tradicionalmente adensadas ou nobres também registram cortes autorizados: Aldeota (88), Meireles (87), Dionísio Torres (27) e Mucuripe (11) aparecem na lista.

Em outros nove bairros, o número de árvores cortadas supera a marca de cem: Parque Manibura (196), Paupina (189), Parreão (151), Fátima (134), Guajeru (132), Cais do Porto (109), Salinas (104), Jóquei Clube (103) e Manuel Dias Branco (100).





Mapa com os bairros com mais árvores cortadas em Fortaleza (2022-2025)

​

Cortes de árvores revelam continuidade política entre RC, Sarto e Evandro

Os dados que mostram as 253 licenças ambientais concedidas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente revelam uma continuidade de política sobre a natureza exercida em Fortaleza. Entre janeiro de 2015 e setembro de 2025, o levantamento obtido pela Central de Dados O POVO+ abrange quatro administrações e revela que, embora os ocupantes da cadeira de prefeito tenham variado, a prática de liberar derrubadas segue constante na última década.

Durante o período analisado, o prefeito Roberto Cláudio (então PDT e à frente do Executivo entre 2013 e 2020) concentrou 133 licenças, sendo 43 delas concedidas na parte final de seu primeiro mandato (2015–2016) e 90 durante o segundo mandato completo (2017–2020).

Na sequência, José Sarto (então filiado ao PDT e prefeito entre 2021 e 2024) foi responsável por 95 novas licenças, maior número registrado no levantamento. Já sob o comando de Evandro Leitão (PT), que assumiu a Prefeitura em janeiro de 2025, os primeiros nove meses de governo registram 25 autorizações para supressão vegetal – média de quase três por mês, sendo ligeiramente maior do que os de seus antecessores.

Licenças ambientais para supressão vegetal durante as últimas gestões municipais de Fortaleza

​

Nos dados obtidos, é possível verificar a quantidade de árvores suprimidas por licença ambiental somente a partir de 2022. Em cada solicitação desde janeiro daquele ano, no campo "Atividade principal" há o detalhamento do pedido realizado. Neles estão descritos que o "serviços de supressão" correspondem a um número especificado de árvores, quantidade de exóticas e nativas, bem como seu tipo: cajueiro, seriguela, nins indianos, mangueira e por aí vai.

De janeiro de 2022 a setembro de 2025, foram então derrubadas 6.683 árvores com aval da Prefeitura. E ao olhar ano a ano, percebe-se um ritmo constante de cortes. Em 2022, a Seuma sob a gestão de José Sarto autorizou 1.302 cortes. No ano seguinte, foram mais 1.319. Em 2024, porém, veio o recorde: 2.917 árvores derrubadas com autorização. A média dos cortes foi de 243 árvores por mês ou oito árvores por dia.

Já nos nove primeiros meses de Evandro Leitão, a Seuma autorizou 1.145 supressões, com média de 127 cortes por mês ou cinco por dia. Esta média diária, inclusive, é a que se estende para todo o período analisado desde 2022.





Número de cortes de árvores autorizadas em Fortaleza desde 2022

​

"Vegetação urbana é vista como obstáculo", diz professora da UFC

O ritmo contínuo de corte de árvores em Fortaleza revela não apenas uma prática administrativa, mas um modo de pensar a própria Cidade. Esta é a análise da professora Luana Viana, da Universidade Federal do Ceará (UFC). O padrão recorrente de autorizações ambientais, segundo ela, indica que a Capital opera sob um “modelo de desenvolvimento urbano que prioriza eficiência estrutural, custo monetário imediato e expansão imobiliária em detrimento da integração ambiental”.

Docente dos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia Civil no campus Crateús, ela ressalta que o corte sistemático de árvores está longe de ser um conjunto de episódios isolados, mas sim um “modelo institucional de gerir a Cidade onde a vegetação urbana é vista como obstáculo técnico e não como infraestrutura essencial”.

Luana Viana também coordena desde 2018 o Grupo de Estudos e Práticas Interdisciplinares em Agroecologia (Gepia) e explica que existem situações restritas em que a supressão é tecnicamente justificável, como risco estrutural comprovado e doenças sem tratamento viável. Apesar disso, ela lista que muitos dos cortes acabam ocorrendo no "automático" ou "por conveniência". Confira abaixo:

​

Outro ponto abordado por Luana Viana é o fato de grande parte dos cortes se concentrarem em bairros periféricos, como mostrado mais acima. Para a professora, essas derrubadas não são coincidências e podem ser entendidas como expressão de injustiça ambiental. Com isso, os impactos acabam recaindo, principalmente, sobre “populações socioeconomicamente mais vulneráveis e historicamente com menor acesso a infraestrutura verde”.

"Bairros com menos cobertura vegetal apresentam temperaturas mais altas, mais estresse térmico, maior demanda por energia (ar-condicionado) e formam ilhas de calor. Isso impacta mais em quem não tem meios para mitigação (moradia mais precária, menos acesso a ar-condicionado). Há perda de serviços ecossistêmicos locais, como sombra para vias, retenção de poeira, habitat de fauna urbana, o que reduz qualidade de vida e aumenta custos de uma população vulnerável economicamente", aponta.

Ela continua: "A remoção de árvores e o aumento de áreas impermeáveis aceleram o escoamento superficial, agravando enchentes em locais vulneráveis, com moradores de menor renda mais expostos. Menos áreas públicas verdes reduzem também as oportunidades de convivência comunitária, fragilizando redes sociais importantes para resiliência, em um processo chamado de fragmentação social."

Metodologia e a batalha para abrir os dados ambientais de Fortaleza

Os dados que embasam esta reportagem não foram entregues de forma espontânea. O acesso às autorizações ambientais emitidas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), referentes ao corte de árvores em Fortaleza entre 2015 e 2025, foi resultado de uma longa disputa por transparência pública. O processo envolveu recusas, recursos administrativos e a intervenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM), até que a gestão foi obrigada a liberar as informações.

O pedido foi feito com base na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), sob o protocolo 00017000031202548, em 5 de outubro de 2025, pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), disponível na plataforma Fortaleza Digital.

O objetivo era obter os registros de todas as licenças de supressão vegetal emitidas pelo Município entre 2015 e 2025, incluindo dados como localização, espécies afetadas, número de árvores cortadas, responsáveis técnicos e compensações ambientais. O pedido também exigia que os arquivos fossem disponibilizados em formatos abertos e reutilizáveis, pois permitiria à sociedade civil auditar e reproduzir as análises, conforme determina a LAI.

A primeira resposta da Seuma, emitida em 15 de outubro de 2025, foi considerada insatisfatória. O órgão alegou “acesso concedido”, mas limitou-se a indicar links genéricos de portais institucionais, como InfoCidade e Fortaleza Online, sem fornecer os bancos de dados solicitados. Reportagem protocolou no mesmo dia um recurso de 1ª instância, apontando que o órgão não havia cumprido o dever de transparência ativa e passiva previsto em lei.

Mesmo assim, ainda no dia 15, a Seuma manteve a negativa, alegando que o pedido exigiria “trabalhos adicionais de consolidação e interpretação de dados”, classificando a solicitação como “desproporcional” e “desarrazoada”. Diante da recusa, foi apresentado um recurso de 2ª instância à CGM, que reconheceu o caráter público e coletivo das informações ambientais, além de reforçar que o pedido não exigia criação de novos dados, mas apenas acesso aos registros administrativos existentes.

Em 21 de outubro de 2025, a Controladoria deu provimento parcial ao recurso e determinou que a Seuma entregasse os dados existentes, ainda que no formato interno do órgão e sem obrigação de tratamento técnico. Cinco dias depois, a secretaria enviou por email 11 planilhas contendo os registros solicitados.

Os arquivos permitiram, enfim, uma leitura inédita sobre o ritmo de supressão vegetal em Fortaleza. Foi possível identificar 253 licenças ambientais concedidas entre 2015 e 2025 e, a partir de 2022, quantificar o número exato de árvores cortadas sob autorização da Seuma, informação que, até então, permanecia inacessível à população.

As planilhas traziam ainda o nome das empresas requerentes, endereços, espécies arbóreas e as justificativas para cada derrubada.

A partir desse conjunto bruto, a equipe realizou tratamentos e cruzamentos de dados para eliminar duplicidades e padronizar os registros, garantindo reprodutibilidade das análises e transparência metodológica. Para acessar os dados completos de cada uma das análises, a Central de Dados O POVO+ disponibiliza abaixo de cada gráfico publicado na reportagem botões de download para que o leitor possa acessar diretamente as bases utilizadas nas visualizações.

Além do mais, mantém uma página no GitHub com códigos e bases dados desta e outras reportagens.

