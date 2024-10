Com liderança em Fortaleza, PT é o 2º maior partido em número de prefeituras no Ceará

Com 50,38% dos votos válidos, Evandro Leitão (PT) foi eleito como prefeito de Fortaleza para o mandato de 2025 a 2028. O petista teve uma disputa acirrada contra o bolsonarista André Fernandes (PL), que perdeu por 10.838 votos.

A vitória de Leitão fortalece o PT como segundo maior partido em prefeituras no Ceará, com 47 municípios. Com 65 prefeituras, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) lidera.



No entanto, considerando a proporção populacional dos municípios, a conquista de Fortaleza coloca o PT como o partido mais influente do Estado.

No recurso abaixo, veja a distribuição dos partidos. Use as setas do canto superior para navegar na visualização.

​