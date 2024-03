Supercampeões: Flu e São Paulo sobem no ranking brasileiro

| ATUALIZAÇÃO | Tricolor carioca bate a LDU, do Equador, na decisão continental da Recopa, chega à 8ª colocação passando Athletico Paranaense, Grêmio e Cruzeiro. Já o São Paulo supera o Palmeirasna Supercopa do Brasil e encosta no Flamengo

A exatamente um mês do início do Brasileirão 2024, que começa em abril, e em clima de reta final dos estaduais, o Ranking dos Campeões do Século XXI, traz as duas mais recentes atualizações decorrentes dos títulos das Copas disputadas em fevereiro deste ano, bem como detalha a pontuação a ser atribuída para três novas competições criadas.

O título da Recopa Sul-Americana, conquistado pelo Fluminense no dia 29 de fevereiro de 2024, por exemplo, rendeu mais 320 pontos ao Tricolor Carioca, que chegou à 8ª posição do Ranking. Com 1.592 pontos, a equipe das Laranjeiras também encostou no Santos e pode ultrapassar o Alvinegro Praiano, caso conquiste o tricampeonato do Carioca e o Peixe não vença o Paulistão.

A vitória do Flu por 2 a 0 no Maracanã, com dois gols de Jhon Arias, encerrou ainda um tabu de equipes brasileiras contra a LDU, do Equador, em decisões de competições sul-americanas. A equipe de Quito foi a algoz do Fortaleza na final da Copa Sul-Americana de 2022.

Quem também somou pontos importantes no início da temporada de 2024, foi o São Paulo que bateu o rival Palmeiras na decisão da Supercopa do Brasil e somou mais 144 pontos, sendo a quinta equipe brasileira a superar a marca dos 3 mil pontos no Ranking.

Foto: Alessandra Torres São Paulo bateu o rival Palmeiras nos pênaltis. As equipes haviam conquistado, respectivamente, a Copa do Brasil e o Brasileirão de 2023

Com 3.068 pontos, para ser mais preciso, o Tricolor Paulista encostou no 4º colocado, o Flamengo, que soma 3.124, e até mesmo no 3º colocado, o Internacional, que acumula 3.180 pontos.

Isso significa que qualquer conquista nacional ou internacional do time do Morumbi na temporada, desde que não venha acompanhada de conquistas do Fla e do Inter, pode levar a equipe paulista ao pódio do Ranking.

Seus rivais estaduais Corinthians e Palmeiras seguem liderando com, respectivamente, 3.656 e 3.376 pontos.

O cenário pelos campeonatos estaduais

Com os campeonatos estaduais em andamento, o Ranking dos Campeões do Século XXI deve sofrer algumas alterações em meados de abril. Esse tipo de competição vale 8 pontos.

Já as divisões inferiores dos estaduais valiam de 1 (no caso da 4ª divisão do Paulista) a 4 pontos (no caso das segundas divisões estaduais). Contudo, a partir deste ano, o futebol de São Paulo passou a contar com uma divisão a mais. A 5ª divisão vai valer 0,5 ponto no Ranking.

Entre as equipes cearenses, o Fortaleza, atual 19º colocado, com 280 pontos, pode empatar com Botafogo e Sport na 17ª posição, caso vença o estadual pela sexta vez consecutiva e seus rivais diretos não conquistem os torneios Carioca e Pernambucano, respectivamente.

Foto: Samuel Setubal Fortaleza e Ceará podem somar pontos importantes no Ranking, caso conquistem o Campeonato Cearense e/ou a Copa do Nordeste no 1º semestre

Já o Ceará, atual 38º colocado, com 112 pontos, não muda de posição, mas desempata com o Náutico, caso interrompa a sequência de títulos cearenses do Leão do Pici e o Timbu não conquiste o Pernambucano.

Por sua vez, o Ferroviário, que está na 46ª posição, com 76 pontos, pode avançar uma colocação e empatar com o Boa Esporte (MG).

Outras competições

As Copas Verde e do Nordeste, que valem 16 pontos, têm finais previstas para maio e junho, respectivamente. A Série D, que vale 32 pontos tem sua final prevista para setembro, enquanto a Série C, que vale 64 pontos, deve terminar em outubro.

Já a Série B, que vale 128 pontos; a Copa do Brasil, que vale 192 pontos; a Copa Sul-Americana, que vale 384 pontos; e a Copa Libertadores, que vale 512 pontos, terminam em novembro. O Brasileirão, que vale 256 pontos, tem sua última rodada prevista para dezembro.

Foto: Fabio Menoti/Divulgação Palmeiras está pré-classificado para o "Super Mundial" de 2025 por ter vencido a Libertadores de 2021 e enfrentado o Chelsea na final do Mundial daquele ano

A nova competição criada pela Fifa, a Copa Intercontinental também deve ser realizada no último mês de ano e terá formato semelhante ao Mundial de Clubes, mas com a equipe europeia entrando apenas na final. Para efeitos do Ranking dos Campeões, a competição valerá 768 pontos, no caso de conquista brasileira.

Por fim, o Super Mundial, com 32 clubes, que deve ser realizado nos Estados Unidos em 2025 e já tem previstas as participações de Palmeiras, Flamengo e Fluminense, valerá 2048 pontos caso uma equipe brasileira se sagre campeã.



Foto: Ricardo Moreira/Divulgação Flamengo também está classificado para o "Super Mundial" de 2025, ao ter vencido a Libertadores de 2022. No Mundial do ano correspondente, no entanto, a equipe parou nas semifinais para o Al Hilal