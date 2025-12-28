Menos de um mês após ser ultrapassado pelo Rubro-Negro, o Timão superou o Vasco na decisão e reduziu de 580 para 388 pontos a dianteira flamenguista no Ranking dos Campeões do Século XXI

O Corinthians encerrou um incômodo jejum de taças nacionais, que já durava oito anos, e superou o Vasco por 2 a 1 em pleno Maracanã, com gols de Yuri Alberto e Memphis Depay e se sagrar campeão da Copa do Brasil. Com o título, o Timão diminuiu a distância para o Flamengo no Ranking dos Campeões do Século XXI.

O Alvinegro Paulista chegou à terceira conquista da competição neste século e à quarta em sua história. De quebra, ainda reduziu a vantagem obtida pelo Flamengo em 2025 no Ranking dos Campeões do Século, após conquistar a Copa Libertadores e a Série A do Campeonato Brasileiro, abrindo 580 pontos para o Timão.

Leia mais Futebol brasileiro em 2025: uma retrospectiva de títulos e campanhas de destaque

À moda espanhola, Palmeiras e Flamengo dominam o futebol brasileiro

Confira o ranking completo dos campeões do século no futebol brasileiro Sobre o assunto Futebol brasileiro em 2025: uma retrospectiva de títulos e campanhas de destaque

À moda espanhola, Palmeiras e Flamengo dominam o futebol brasileiro

Confira o ranking completo dos campeões do século no futebol brasileiro

Com a Copa do Brasil em mãos corintianas, essa vantagem Rubro-Negra caiu para 388 pontos. Mas certamente a distância entre os dois vai ser alterada logo no início do próximo ano. Afinal, as duas equipes vão se enfrentar pela SuperCopa do Brasil, que vale 144 pontos, por terem vencido as duas principais competições nacionais.

Fora isso, o Corinthians abriu 462 pontos de vantagem para o terceiro colocado, o arquirrival Palmeiras.

Foto: Rafael Ribeiro / CBF Corinthians conquistou o tetracampenato da Copa do Brasil em 2025

Em 2026, o Timão terá, inclusive, a oportunidade de retomar a liderança do Flamengo, com Brasileirão, Libertadores e a própria Copa do Brasil por disputar. Se vencer a Libertadores, ainda se qualificará para a Copa Intercontinental.

O Corinthians é atualmente, o último clube sul-americano a superar um europeu numa decisão internacional, ao bater o Chelsea em 2012, com gol de Paolo Guerrero na final do antigo Mundial da Fifa.

O Flamengo disputará as mesmas competições do Timão, além de uma competição adicional: a Recopa Sul-Americana, contra o Lanús, da Argentina. Já o Palmeiras terá uma competição a menos que o rival Alvinegro, já que não disputará a SuperCopa do Brasil.

Leia mais Sem dados e sem protocolos: o desafio de combater o racismo no futebol

A montanha-russa do futebol brasileiro: por que é tão difícil se manter no topo?

Mascotes dos clubes: uma construção de identidade no futebol brasileiro Sobre o assunto Sem dados e sem protocolos: o desafio de combater o racismo no futebol

A montanha-russa do futebol brasileiro: por que é tão difícil se manter no topo?

Mascotes dos clubes: uma construção de identidade no futebol brasileiro

Enquanto isso, os clubes cearenses

Com o fim melancólico de Ceará e Fortaleza, que foram rebaixados da Série A do Campeonato Brasileiro e também não ganharam nenhuma competição neste ano, à exceção do estadual conquistado pelo Ceará, as atenções se voltam para a Série B, que vale 128 pontos no Ranking dos Campeões, e a Série C para o Floresta, que vale 64 pontos.

Vale lembrar também as equipes do Tirol, Ferroviário, Maracanã, Iguatu e Atlético-CE, que disputarão a Série D, competição que vale 32 pontos. A Copa do Brasil será um sonho também para Ceará, Fortaleza, Maracanã e Tirol. A competição recém-conquistada pelo Corinthians vale 192 pontos.

Leia mais Como os números explicam a queda de Ceará e Fortaleza no Brasileirão 2025 Sobre o assunto Como os números explicam a queda de Ceará e Fortaleza no Brasileirão 2025

Por fim, tem a Copa do Nordeste, que contará com Ceará, Fortaleza e Maracanã na disputa por 16 pontos. Já o Campeonato Cearense vale 8 pontos, mas competições estaduais só concedem pontuação às equipes que já estão no Ranking dos Campeões, tais como Vovô, Leão, Ferrão e Cacique do Vale.

O Guarany de Sobral disputará a segunda divisão cearense e pode conquistar 4 pontos. Já a Taça Fares Lopes, a ser disputada no fim do próximo ano, vale 6 pontos.



Voltando a falar do cenário nacional, 2026 trará uma nova competição interestadual, a Copa Sul-Sudeste, que valerá 16 pontos.



