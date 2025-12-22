Em clima de retrospectiva, O POVO+ reencontra dez personagens que emocionaram, informaram e envolveram os leitores em 2025. A partir do reencontro com suas próprias histórias, essas pessoas refletem sobre passado, presente e futuro

O ano de 2025 não coube em uma única palavra. Para uns, foi atravessado pela dor da perda; para outros, pela celebração de conquistas improváveis.

Houve quem precisasse suspender a própria vida para cuidar de alguém, quem visse sua cidade finalmente entrar no mapa do mundo, quem encontrasse reconhecimento internacional e quem, ainda assim, sentisse o peso dos retrocessos ambientais, da violência e do ódio persistente.

Nas falas que seguem, surgem mães, filhas, militantes, artistas, lideranças indígenas, ativistas, educadores, jogadores, trabalhadores da cultura e da política do cuidado.

Gente que viveu 2025 com o corpo inteiro: no território, na memória, na luta cotidiana. Há alegria na formatura de uma filha, na chegada de um neto, na vitória de um time brasileiro do outro lado do mundo.

Há tristeza no feminicídio, no racismo estrutural, na devastação ambiental, nas mortes evitáveis, nas guerras e no abandono das periferias.

Mas há também algo que se repete como um fio invisível: ninguém fala apenas de si. Todas as reflexões apontam para o coletivo. Para a democracia que resiste, para a cultura que respira, para a ancestralidade que orienta o futuro, para a vida que só faz sentido quando é partilhada.

Neste Natal, O POVO+ convidou dez personagens que marcaram reportagens ao longo do ano a olhar para trás, para o agora e para o que vem.

O resultado é um mosaico de experiências que ajuda a compreender não apenas como foi 2025, mas que país — e que humanidade — estamos tentando construir para 2026.

Dez vozes, um tempo comum: reencontre personagens que marcaram 2025 no O POVO+