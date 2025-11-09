Plano Diretor: vereadores prometem justiça social, mas divergem sobre outorga e Aeroporto

Em menos de uma semana da chegada do Plano Diretor na Câmara, três vereadores pediram licença. Boa parte não leu o projeto na totalidade. Dentre os que pretendem apresentar emendas, há diferentes prioridades. A maioria defende justiça social e sustentabilidade. Conflitos políticos se mostram nos bastidores





Quem visitasse a Câmara Municipal em 4 de novembro de 2025 veria uma estranha calmaria. Os corredores alegres e os gabinetes silenciosos pouco indicavam que dentro deles estivesse em análise a lei mais importante em votação daquele ano. Atrasado desde 2019, o novo Plano Diretor de Fortaleza receberia em breve as últimas alterações para ser finalmente atualizado.

Boa parte da oposição sequer estava na Cidade e nenhuma emenda havia sido apresentada até então, para alegria do relator do projeto, Bruno Mesquita (PSB), que brincou: “Quem dera fosse votado hoje".

Já previa, confessou, a chegada de muitas propostas conflituosas e aproveitava a paz momentânea. Ainda naquele dia o pressentimento virou uma realidade e o Plano Diretor mostrou-se rodeado de tensões e interesses divergentes — algo comum em um processo democrático que envolve 43 pessoas, mas com foco nos próximos dez anos da maior cidade do Nordeste.

Foto: Marcelo Bloc/O Povo Audiência pública no auditório da Câmara Municipal de Fortaleza discute sugestões de mudanças na minuta do Plano Diretor apresentada pela Prefeitura de Fortaleza

Manter ou não a Outorga Onerosa do Direito de Construir? Proteger ou não a Floresta do Aeroporto? Focar mais no próprio bairro, nas Zonas Especiais, no Patrimônio Cultural ou nos conjuntos habitacionais?

As reclamações ou sugestões acumularam-se conforme a reportagem ouvia parlamentares. Propostas de supressão de artigos, críticas, reclamações e até alegações de “desrespeito”.

A maioria demonstrou conhecer ao menos em parte a lei e manter uma opinião forte sobre ela. No entanto, houve quem admitiu não ter lido o projeto inteiro ou sequer iniciado a análise dele. Outros três vereadores solicitaram licença logo após a chegada do Plano Diretor à Câmara Municipal.

Leia mais Plano Diretor: de onde vem o "medo" da Câmara Municipal? Sobre o assunto Plano Diretor: de onde vem o "medo" da Câmara Municipal?

Os interesses são diversos para, no fim, resultarem na norma base da cidade de Fortaleza. Se os vereadores quiserem mudar tudo o que foi decidido pela população nestes seis anos de análise, podem. Se quiserem seguir exatamente o mesmo projeto, também o podem. São estas tendências que analisaremos nesta reportagem.

O POVO+ contatou os 43 vereadores de Fortaleza para entender as possíveis tendências de alterações no Plano Diretor de 2025. Trinta e um parlamentares responderam. Destes, 11 foram ouvidos pessoalmente e 20 via telefone. Os demais não retornaram. Confira o posicionamento dos vereadores no final da reportagem.







Os vereadores de Fortaleza contatados para esta reportagem

​





Promessas de uma cidade sustentável: a ZPA fica ou não?

Nem todo mundo pretende propor emendas, ao menos por ora. Somente oito vereadores, até 7 de novembro de 2025, afirmaram com certeza a intenção de enviar proposições.

O próprio relator, Bruno Mesquita, seguiu quase à risca a versão do Plano Diretor aprovada pela Conferência das Cidades, que adicionou 173 proposições à minuta inicial da Prefeitura de Fortaleza.

Quem sinalizou a intenção de propor emendas?

​

Um dos diferenciais do Plano Diretor de 2025 é o aumento da proteção ambiental, com inclusão de zonas como a da Floresta do Aeroporto, manancial de Mata Atlântica e alvo de interesse de grandes obras. Para além dessa área, o debate ambiental como um todo é um dos pontos focais da atualização do PDPS — cuja última letra se refere à palavra “sustentável”.

Pelo menos 19 vereadores citaram a questão ambiental como um de grande interesse no novo Plano Diretor, seja para elogiar o que já foi estabelecido ou para novas proposições.

Vereadores com propostas ou comentários sobre a sustentabilidade no Plano Diretor

​

A expansão das Zonas de Proteção Ambiental (ZPAs) é vista como um avanço inegável e um ponto positivo do Plano. Críticas a medidas no PDPS partiram de Gabriel Biologia e Adriana Gerônimo, que defendem respectivamente uma proteção ainda maior de áreas verdes e exclusão de incentivos para construções que utilizem Soluções Baseadas na Natureza, vistas por eles como obrigações.

Defenderam, em específico, a proteção integral da Floresta do Aeroporto: Adail Jr., Adriana Gerônimo, Dr. Vicente, Gabriel Biologia, Marcel Colares, Prof. Adriana Almeida e Tony Brito. Já o petista Aglaylson foi o único vereador que indicou propor medidas com foco nas “mudanças climáticas”.

Foto: Aurélio Alves Área desmatada na Floresta do Aeroporto Internacional Pinto Martins

Ninguém sinalizou diretamente o intuito de suprimir quaisquer áreas protegidas pelo Plano Diretor. Porém, alguns apontaram como desafio a dosagem da proteção ambiental com o desenvolvimento urbano, a exemplo de Gardel Rolim e Júnior Aquino.

Benigno Júnior, presidente da Comissão do Plano Diretor, defende que nem toda área precisa ser “100% protegida” e é mais favorável a Zonas de Uso Sustentável (ZUS), que permitem níveis de intervenção humana. Para ele, a Floresta do Aeroporto deveria ser uma ZUS. Já Prof. Enilson disse ser contrário a danos ambientais na floresta, mas considera que a área “daria uma resposta muito positiva para Fortaleza”.

Resumão do debate ambiental, na Câmara, sobre o Plano Diretor

​

Relatos dos bastidores indicaram vereadores quase 100% crentes de que a ZPA do Aeroporto teria a proteção retirada. A apreensão seria justificada por mirar uma casa legislativa com histórico de flexibilizações em zoneamentos ambientais de Fortaleza e uma área com projetos e aval de construção do Governo do Estado.

Outros, estes da base do governo, estavam mais inclinados a achar que ela seguiria protegida como foi decidido na Conferência. O fato da decisão ter partido da população, via votação, seria suficiente para manter a floresta. O próprio presidente Benigno, favorável às ZUS, considerou a questão como “vencida”.





Promessas de uma cidade menos desigual e críticas à especulação imobiliária

Mais que o tópico ambiental, os vereadores citaram propostas de habitação e justiça social. Elogiaram o acertado na Conferência e prometeram sugestões de melhorias — desde segurança e regularização fundiária a medidas de combate à especulação imobiliária.

Unanimidade foi a criação das Zonas Especiais de Comunidades Tradicionais (Zects), que visa garantir a permanência e o modo de vida de povos e comunidades com saberes ancestrais. Houve inúmeros elogios ao aumento no número de Zeis de favela, de reparação e até de Zeis de Vazio. A expansão das Zonas de Patrimônio Cultural também foi citada por alguns como o maior avanço do Plano Diretor.

Vereadores com propostas ou comentários sobre a habitação e economia

​

Algumas sugestões de emendas são: a criação de creches e unidades básicas em todos os territórios requalificados na urbe, por Ana Aracapé; planos de bairros participativos, por Chiquinho dos Carneiros; projetos para a juventude periférica, por Marcos Paulo; e projetos que foquem na proteção de famílias com risco de expulsão de territórios, por Wander Alencar.

Discurso comum foi o do desenvolvimento econômico com responsabilidade social, sem que um ultrapasse o outro. Citaram frases nesta linha: Aglaylson, Benigno Júnior, Bruno Mesquita, Dr. Luciano Girão, Gardel Rolim, Leo Couto, Júnior Aquino, Prof. Enilson e Tony Brito.

Já Adail Júnior, Adriana Gerônimo, Chiquinho dos Carneiros e Ronaldo Martins elogiaram medidas diretamente ligadas ao “combate à especulação imobiliária”.

Resumão do debate social, na Câmara, sobre o Plano Diretor

​

Ponto de divergência foi a Outorga Onerosa do Direito de Construir, ou propostas do que fazer com ela. Adriana Gerônimo defende a total extinção da medida que permite construções acima da altura permitida mediante pagamento. Para ela, a outorga é “pegar o Plano, rasgar e jogar no lixo”.

Por outro lado, Ana Aracapé alegou ser mais favorável a propostas de envio do arrecadado com a Outorga para regiões de maior vulnerabilidade social de Fortaleza.



Leia mais Plano Diretor pode ser aprovado sem atualizar áreas de risco e gera preocupações sobre alagamentos Sobre o assunto Plano Diretor pode ser aprovado sem atualizar áreas de risco e gera preocupações sobre alagamentos





Bastidores: o debate político na Câmara, as licenças e todo mundo que não leu

Essas opiniões e propostas transpassam corredores recheados de discussões internas e diferentes interesses, seja de eleitores, setores sociais e empresariais de Fortaleza. Não é garantia de que tudo o proposto acima sequer chegue à votação em Plenário e, em consequência, seja aprovado.

Esse ponto foi citado pelo relator do Plano Diretor e líder do governo Evandro Leitão na Câmara, Bruno Mesquita (PSB): “Tem parlamentar que está visando mais na frente a sua, vamos dizer assim, o seu respaldo político, nas pautas que defende e eu respeito. Isso é republicano, mas o meu compromisso é que o Plano Diretor seja bom para a cidade”.

Foto: João Filho Tavares Vereador Bruno Mesquita, relator do Plano Diretor na Câmara e líder no Governo Evandro

É também preciso levar em conta que o projeto ainda está em análise nos gabinetes. Na semana posterior à chegada do Plano, houve quem sequer tivesse começado a leitura, como Claudio Lima e Marcelo Tchela, ambos suplentes recém-assumidos.

A pressa percorreu os relatos na Câmara. Os mais de 600 artigos a serem analisados em menos de dois meses foram alvo de preocupação e até crítica por parte dos vereadores. O Plano Diretor foi descrito por quase todos como “extenso e volumoso”.

Adail Jr. (PDT), da base de Evandro, chegou a dizer que não havia lido o projeto todo e “nem o leria” devido ao volume de informações. Mais que isso, segundo ele, qualquer colega que afirmasse ter analisado artigo por artigo “era mentiroso”.

Foto: FCO FONTENELE Adail Jr. (PDT), vereador de Fortaleza

Somente dez vereadores disseram com todas as letras: “li o Plano Diretor completo”. A maioria alegou estar analisando o PDPS junto das respectivas equipes técnica e jurídica para a proposta de eventuais emendas.

Outro ponto político de destaque são as saídas de vereadores em pleno processo de discussão do documento. O Plano chegou na Câmara em 29 de outubro de 2025. Na semana seguinte, três vereadores pediram licença, sendo substituídos por suplentes.

O primeiro, Emanuel Acrízio (Avante), era membro da Comissão do Plano Diretor e cotado para relator do projeto. A relatoria acabou com Bruno Mesquita, e poucos dias depois Acrízio pediu licença — fatos correlacionados na visão de colegas da oposição, mas não confirmados oficialmente. No lugar, assumiu Marcelo Tchela (Avante).

Carla Ibiapina (PRD) e Wellington Sabóia (Podemos) pediram licença em seguida, durante a pesquisa para esta reportagem. Por isso, os contatamos e não seus suplentes. Ficarão no lugar dos dois, respectivamente: Dummar Ribeiro (PRD) e Dayany Costa (Podemos).

Sabóia, inclusive, no dia 4 de novembro, disse ainda não ter lido o projeto por estar adoentado, mas indicou que “estudaria tudo” no dia seguinte. Nesse dia posterior em questão, pediu a licença particular.

Por fim, ouvimos conflitos até sobre a legitimidade da Câmara. Minutos depois do episódio do início desta reportagem, no qual Bruno Mesquita comentou sobre a “calmaria" do dia, Adail Jr. anunciou a intenção de enviar o que seria a primeira emenda da Câmara ao Plano.

O vereador, membro da elaboração do Plano Diretor anterior, de 2009, saiu do Plenário reclamando de forças externas que, segundo ele, tentavam limitar a decisão dos vereadores. “Quem diz a tramitação de toda e qualquer matéria que é o parlamentar, eleito pelo povo. Não é assembleia, não é conferência, não é encontro partidário, não!”, disse.

Já Rene Pessoa (União), neto do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, não citou propostas, mas reclamou de desrespeito de representantes nas audiências com alguns vereadores, dentre eles o presidente Benigno.

Foto: Mateus Dantas/CMFor Presidente Leo Couto definiu grupo técnico para auxiliar vereadores em análise do Plano Diretor

Naquele mesmo dia, Adail propôs a supressão de um parágrafo em específico do Plano que exige estudo técnico mais rigoroso para futuras alterações no documento.

Foram justamente alterações posteriores feitas pela Câmara dos Vereadores que modificaram e acrescentaram medidas como a Outorga Onerosa e a supressão de diversas áreas verdes de Fortaleza, no Plano de 2009. Para além do que está discutindo hoje, propostas que abrem brecha para novas mudanças sem discussão popular podem dificultar por completo o planejamento de uma Fortaleza mais igualitária para daqui a 10 anos.

Leia o posicionamento de cada vereador abaixo

​