O POVO+ debruçou-se sobre dezenas de páginas de coordenadas geográficas para revelar os locais das 110 áreas sociais e ambientais retiradas pelos vereadores de Fortaleza nas duas emendas, aprovadas às pressas, do Plano Diretor. Outras quatro áreas ganharam proteção. Os mapas inéditos também revelam os possíveis autores dos projetos





Após seis anos de discussão, o Plano Diretor Participativo e Sustentável (PDPS) foi aprovado na Câmara de Fortaleza sem que houvesse tempo para análise das emendas propostas pelos vereadores e incluídas no projeto.

O POVO+ traz, de forma inédita, um mapeamento das 110 áreas ambientais ou sociais que tiveram a proteção diminuída pelos parlamentares e das quatro que ganharam proteção. A reportagem também foi atrás dos possíveis autores "secretos" por trás dessas propostas nos emendões.

As áreas sociais e ambientais excluídas do Plano Diretor de Fortaleza

As 114 mudanças sociais ou ambientais no zoneamento estão em apenas duas emendas ao Plano Diretor. Foram as emendas aprovadas pelos vereadores, chamadas de “emendões” por juntarem muitas propostas em uma autoria compartilhada.

Cada emendão tem dezenas de artigos e, desses, 20 flexibilizam áreas ambientais ou sociais. Cada um desses artigos removeu de uma a até 30 áreas diferentes. Enquanto o primeiro emendão flexibilizou 67 áreas, o segundo mirou 43.

Essas emendas modificam a proposta do Plano idealizada por técnicos do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan Fortaleza), em 2025, a partir de outros estudos formulados em gestões passadas. O Ipplan aumentou em 38% a Macrozona do Ambiente Natural (MAN), e de 45 Zeis do tipo Favela, Fortaleza passou a ter 87. Essa proposta foi votada pela população e ganhou ainda mais proteções na Conferência da Cidade.

Portanto, em comparação ao Plano de 2009, as áreas verdes e sociais aumentaram, porém elas são muito menores do que poderiam ser — antes de chegarem à Câmara Municipal de Fortaleza. Sabe-se, por exemplo, que pelo menos 1 ponto percentual de Zonas de Proteção Ambiental foi retirado pelos vereadores, em comparação com a versão do Plano Diretor proposta pelos técnicos e pela população.

Números dos emendões do Plano Diretor

​

O volume de exclusões foi de encontro a uma votação corrida. O primeiro emendão foi disponibilizado uma semana antes de aprovado, o outro entrou na plataforma já depois da votação do texto final do PDPS em Plenário.

Ambas as propostas foram acatadas pelo relator e líder do governo Evandro, vereador Bruno Mesquita (PSB), e estão no Plano Diretor "Emendas futuras aprovadas pela Câmara modificarão essa Lei. Portanto, caso um projeto seja denominado "Proposta que modifica a Lei Complementar 450/2025", ela está alterando o Plano Diretor" Participativo e Sustentável (PDPS) de Fortaleza, ou Lei Complementar Nº 450, de 27 de novembro de 2025.

Os textos não são claros e trazem coordenadas complexas de georreferenciamento, “desvendadas” após a utilização da linguagem de programação Python. Os dados originais (UTM/SIRGAS 2000, georreferenciamento mantido pelo IBGE) foram convertidos para latitude e longitude via bibliotecas GeoPandas, e consolidados em um mapa interativo com Folium, permitindo a visualização precisa das novas zonas urbanas. Depois, foram convertidos em mapa na plataforma Flourish.

Esse processo foi necessário porque, nos textos, não havia quaisquer imagens aéreas dos locais excluídos, indicação de bairros ou de quem propôs a exclusão.

Foto: Reprodução/Emenda Substutiva 143 ao PL 49/2025 ParaTodosVerem: reprodução de página com trecho do artigo 22 ao emendão 2 do Projeto de Lei ao Plano Diretor de Fortaleza. São páginas somente de coordenadas, sem indicação de fotos ou ruas

Foram dias de trabalho com a equipe da Central de Dados O POVO+ para transformar as informações em mapa. Ainda que houvesse pressa, os vereadores foram mais rápidos e o Plano Diretor foi aprovado antes de qualquer análise pela imprensa e pela população. Proteção ou remoção, ninguém sabia até então o quê e onde a Câmara havia modificado na cidade de Fortaleza.





O que significam as siglas

Nesta reportagem são utilizadas inúmeras siglas para indicar a flexibilização ou proteção de uma área. Para explicar melhor, um rápido resumo. O PDPS divide Fortaleza em três macrozonas: Macrozona do Ambiente Natural (MAN), Macrozona do Ambiente Construído (MAC) e Macrozona das Centralidades Urbanas (MCE).

Uma mudança de uma área de MAN para MAC, por exemplo, é uma flexibilização ambiental, pois retira a proteção natural e permite que naquele terreno haja grandes construções.

As Macrozonas do Plano Diretor 2025

​

Porém, há diferenças e graus de proteção dentro das macrozonas. Por exemplo, a Macrozona do Ambiente (MAN) conta com a Zona de Proteção Ambiental (ZPA) e a Zona de Uso Sustentável (ZUS). Ambas são ambientais, mas a ZPA é voltada para preservação de ecossistemas, recursos naturais e não permite qualquer parcelamento de solo, enquanto a ZUS exige práticas de uso e ocupação compatíveis com o uso sustentável, mas autoriza construções.

Um outro exemplo seria na Macrozona do Ambiente Construído (MAC). Ela possui Zonas de Interesse Social (ZIS), voltadas à política de moradia e regularização fundiária à população de baixa renda, e Zonas de Intensificação do Ambiente Construído (ZIN), que promovem o adensamento construtivo e populacional. Se uma área sai de ZIS para ZIN, ela retira o foco da população em vulnerabilidade.

Portanto, tanto a passagem de uma ZPA para ZUS, quanto de ZIS para ZIN são flexibilizações, apesar de seguirem dentro das mesmas macrozonas.

As siglas dentro das Macrozonas

​

Vale lembrar que mudanças de zoneamento não são necessariamente algo ruim, e podem ajudar com readequação urbana em termos de adensamento populacional e desenvolvimento econômico. Ainda pode haver, de fato, incoerências no zoneamento proposto e uma área dita como de total preservação ambiental se encaixar mais como de uso sustentável.

No entanto, em uma cidade no qual zonas protegidas são mínimas, este tipo de mudança precisa ser feito com justificativas específicas para cada uma das áreas, o que é questionado quanto ao que ocorreu na Câmara.

Houve uma justificativa geral, em cada um dos emendões, para todas as propostas exibidas a seguir. Se a mudança fizesse sentido ou não, não haveria como saber somente com base nos projetos.





Emendões retiraram 58 sociais e duas culturais



O emendão 1, ou emenda 256 do Projeto de Lei Complementar ao Plano Diretor de Fortaleza, é de proposição dos vereadores e possui oito artigos com propostas de flexibilização ambiental ou social. Já o emendão 2 se refere a um substitutivo da emenda 143 do vereador Aglaylson (PT), adicionando, dentre outras propostas, outros oito artigos com flexibilizações.

No total, foram 58 áreas sociais flexibilizadas, 50 ambientais e duas culturais.

As flexibilizações em áreas sociais e culturais pela Câmara de Fortaleza

​

Dentre as exclusões no âmbito social, estão as Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis), que visam a regularização fundiária e a melhoria das condições ambientais em relação à ocupação informal ou aos vazios dos locais. Quaisquer mudanças nas Zeis precisam ser realizadas com cuidado, pois elas se sobrepõem ao zoneamento regular. Nesta reportagem, vamos focar em dois tipos de Zeis: a Zeis 1 e a Zeis 3.

A Zeis 1 também é chamada de Zeis de Favela. O intuito delas é promover a urbanização e justiça social em assentamentos informais. São de uso predominantemente residencial, habitadas por população de baixa renda e apresentam precariedades e irregularidades. As Zeis de Favela já impediram despejos e expulsões desde a criação delas, em 2009.

Na passagem do Plano Diretor pela Câmara, sete pedaços de Zeis 1 — algumas criadas pelo Plano Diretor de 2009 e outras propostas na Conferência das Cidades — foram excluídos e viraram zonas de interesse econômico.



Destaques das Zonas sociais excluídas ou flexibilizadas pelos vereadores de Fortaleza

​

Uma das retiradas mais significativas está na Zeis do Mucuripe e reduz áreas de favela propostas pelo Plano Diretor de 2009. Lá, a zona é prioritária, ou seja, tem preferência na produção dos Planos Integrados de Regularização Fundiária (Pirf), um dos passos necessários para a regularização.

O Mucuripe, conforme relatou reportagem do O POVO+, é um bairro de desigualdades urbanas visíveis: convivem neste pedaço de Fortaleza terrenos alvo de especulação imobiliária, construções luxuosas, comércios e assentamentos precários.

A Zeis de lá já apresenta algumas intervenções e o pedaço retirado dela também remove uma área vazia, mudando a destinação a projetos socias e permitindo a construção de torres de até 95 metros de altura naquele local, bem em frente à comunidade.

Em laranja, a Zeis Prioritária. Em vermelho, o que os vereadores tiraram dela

​

Outro foco foi as Zeis 3, ou Zeis de Vazio. Elas são compostas por áreas públicas ou privadas dotadas de infraestrutura, equipamentos e serviços urbanos, que apresentam concentração de terrenos não edificados, subutilizados ou não utilizados. Dois artigos dos emendões miraram esses terrenos: um deles retirou 30 áreas vazias de uma vez e o outro, 21.

As Zeis de Vazio retiradas pelos vereadores, no Plano Diretor

​

Muitas Zeis de Vazio viram imediatamente áreas de construção. Porém, a reportagem também considerou como flexibilização a passagem de Zeis de Vazio, na MAC, para Zona de Uso Sustentável (ZUS).

Ainda que as ZUS sejam, no papel, “ambientais”, elas permitem construções em áreas que serviam para escoamento, como era o caso das Zeis de Vazio. A retirada dessas Zeis pode provocar enchentes nos arredores e também inviabiliza eventuais processos de regularização daquela área.

O entendimento da saída de Zeis de Vazio para ZUS 2 como flexibilização foi baseada em análises de especialistas. Dentre eles, Mariana Quezado, arquiteta e urbanista, membro do Campo Popular do Plano Diretor, explica: "A ZUS 2 prevê a possibilidade de Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC). Ela parece mais protegida, mas na prática ela pode ser extremamente flexibilizada. Estando em Zeis 3 (de Vazio) poderia ser mantida como equipamento de apoio à comunidade, sendo adquirida pela prefeitura a um preço mais razoável".





Emendões retiraram 50 áreas ambientais



Já nas Zonas Ambientais, houve retiradas de Macrozonas Ambientais diretamente para áreas de construção. Nesses casos, não se tratam de uma flexibilização, mas uma exclusão completa. Isso aconteceu em 19 dos 50 casos.

Há uma tendência de retirada no lado sudeste de Fortaleza, nos entornos do bairro Messejana e, especialmente, na Lagoa Redonda, às margens da Lagoa da Precabura.

Destaques das flexibilizações ambientais pela Câmara de Fortaleza

​

Leia mais Após 16 anos de criação, 10 Zeis prioritárias são regulamentadas Sobre o assunto Após 16 anos de criação, 10 Zeis prioritárias são regulamentadas

Boa parte das propostas mirou Zonas de Preservação Ambiental (ZPA), que são as chamadas "áreas verdes". Conforme dito mais acima, elas são destinadas à preservação dos ecossistemas e recursos naturais e não permitem ocupações.

Além dessas Zonas totalmente preservadas, houve flexibilização de Zonas de Uso Sustentável (ZUS). São áreas de relevância ambiental com ocupação e infraestrutura instalada, exigindo práticas de uso e ocupação compatíveis com o uso sustentável dos recursos naturais. A retirada de ZUS aumenta os índices de construção e altura permitidos.

As áreas protegidas

Para a proteção, a lógica é a contrária. De zoneamento de construção para ambiental, ou de áreas de especulação para zonas protegidas em favelas, por exemplo. Foram quatro áreas com proteção aumentadas pela Câmara, sendo duas ambientais e duas sociais.



Detalhes sobre as áreas protegidas pela Câmara Municipal

​

A única área que a Câmara protegeu foi a do Campus do Pici na Universidade Federal do Ceará, que saiu de Zona de Centralidade Multifuncional 1 (ZCM-1) para Zona de Proteção Ambiental 4 (ZPA 4). Em comparação, foram 23 Zonas de Proteção Ambiental excluídas.

No âmbito social, por outro lado, a criação de duas Zeis de Favela na Praia do Futuro contrasta com as outras sete pedaços Zeis 1 foram excluídas por toda Fortaleza.





Mas quem pediu para excluir aquela área em específico?

Os emendões foram aprovados por 37 vereadores "parlamentares mais o relator" . Três parlamentares votaram não às propostas. São eles: Adriana Gerônimo (Psol), Gabriel Aguiar (Psol) e Mari Lacerda (PT). Outros três não votaram: Julierme Sena (PL), PP Cell (PDT) e Priscila Costa (PL).

No entanto, com a autoria compartilhada, não é possível saber quem propôs a exclusão de uma área específica. Algumas propostas vieram das 272 emendas individuais enviadas pelos vereadores ao longo do tempo do PDPS na Câmara. Para descobrir as informações dos autores, O POVO+ recorreu a estas emendas, uma por uma.

Algumas delas apresentavam fotos ou ao menos indicação de rua/bairro. Somente assim foi possível inferir, com base nos dados, 13 autores, que propuseram 32 áreas excluídas com os emendões. Ou seja, restam 78 áreas com autoria ainda totalmente desconhecida.

O vereador com maior número de emendas identificadas foi Benigno Júnior (Republicanos), presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, com seis propostas incluídas no emendão.

Os outros autores identificados foram: Aglaylson (PT), Cláudio Lima (Avante), Dummar Ribeiro (DC), Gardel Rolim (PDT), Irmão Leo (PP), Jorge Pinheiro (PSDB), Luciano Girão (PDT), Marcelo Tchela (Avante), Paulo Martins (PDT), Raimundo Filho (PDT), Rene Pessoa (União) e Tony Brito (PSD).

Os 13 autores descobertos pelo O POVO+ com propostas que entraram nos emendões



​

O POVO+ conferiu cada uma das emendas inviduais e identificou que 25% delas se tratava de propostas de exclusão ambiental e social.

Sabe-se, ainda, que houve exclusão de zonas que não estavam em nenhuma dessas emendas individuais e, mesmo assim, apareceram no emendão. No art. 59 do emendão 1, o pedaço retirado da Zona Especial de Interesse Social (Zeis) Mucuripe não constava, a princípio, em projetos solo.

Além disso, por mais que estes autores deem rosto a algumas das propostas, vale reforçar, novamente, quem foi favorável à proposta geral. São os vereadores que assinaram, no coletivo, as duas gigantes emendas.

Quem assinou os emendões

Adail Júnior (PDT)

Aglaylson (PT)

Ana Aracapé (Avante)

Bella Carmelo (PL)

Benigno Júnior (Republicanos)

Bruno Mesquita (PSD)

Chiquinho dos Carneiros (PRD)

Cláudio Maia (Avante)

Dayane Costa (Podemos)

Dr. Luciano Girão (PDT)

Dr. Vicente (PT)

Dummar Ribeiro (DC)

Estrela Barros (PSD)

Gardel Rolim (PDT)

Germano He-Man (Mobiliza)

Inspetor Alberto (PL)

Irmão Leo (PP)

Jânio Henrique (PDT)

Jorge Pinheiro (PSDB)

Leo Couto (PSB)

Luiz Sérgio (PSB)

Marcel Colares (PDT)

Marcelo Mendes (PL)

Marcelo Tchela (Avante)

Marcos Paulo (PP)

Nilo Dantas (PRD)

Paulo Martins (PDT)

Profª Adriana Almeida (PT)

Professor Aguiar Toba (PRD)

Professor Enilson (Cidadania)

Raimundo Filho (PDT)

Renê Pessoa (União)

Ronaldo Martins (Republicanos)

Soldado Noelio (União)

Tia Francisca (PSD)

Tony Brito (PSD)

Wander Alencar (Agir)

O caminho do Plano Diretor até as 110 retiradas

O novo Plano Diretor de Fortaleza foi atualizado após 16 anos da versão anterior — seis desses anos em atraso. De 2019 até janeiro de 2025, a proposta que dita os próximos dez anos da maior cidade do Nordeste viu três prefeitos, tendo pelo menos R$ 6 milhões investidos e inúmeros pontos de tensão.

Em 2019, na data limite de atualização, o então prefeito Roberto Cláudio (então PDT) chegou a enviar uma “minuta” da lei do Plano Diretor para a Câmara Municipal. A proposta foi barrada após embates sociais que reivindicavam participação popular no projeto. Tudo foi reiniciado. Veio a pandemia, troca de gestão para a de José Sarto (PDT), contratação de um consórcio e inúmeros encontros populares nas tardes de sábado. Mesmo assim, até 2025, o Plano seguiu parado.

Leia mais Cabo de guerra: como o novo Plano Diretor revela a disputa de interesses na partilha de Fortaleza Sobre o assunto Cabo de guerra: como o novo Plano Diretor revela a disputa de interesses na partilha de Fortaleza

Opositor das gestões anteriores da Prefeitura, o petista Evandro Leitão manifestou quase imediatamente — em janeiro — o intuito de atualizar o Plano Diretor já no primeiro ano dele à frente de Fortaleza. No entanto, até junho, ninguém sabia quem estava revisando o Plano Diretor e coube ao O POVO+ descobrir: estava com técnicos do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan).

Essa versão do Ipplan ficou pronta em agosto e foi discutida em encontros públicos. Por fim, chegou à Conferência das Cidades, etapa final de discussão popular, com 621 artigos. Após três dias de debates, os delegados (representantes da sociedade civil), aprovaram 173 emendas ao projeto. Houve reclamações de pressa e baixa escuta, porém sabia-se com clareza o que constava ou não no projeto.

Manifestantes ocupam galerias da Câmara Municipal Crédito: Camila Maia/Especial para O POVO

Foi quando o Plano chegou à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). No total, foram 272 emendas. Como estratégia, boa parte delas foi agrupada em um “emendão”, disponibilizado uma semana antes de ser aprovado. Além disso, no dia previsto para a votação final do projeto na Comissão e, em seguida, no Plenário, chegou um novo bolo de emendas, chamado de “emendão 2”.

Nas duas emendas, não é possível saber o autor de cada proposta. Não há imagens aéreas, indicação de bairros, nomes de ruas ou mesmo coordenadas geográficas simples. As duas proposições são um conjunto de páginas e páginas de georreferenciamento tão complexo que mesmo os jornalistas de dados do O POVO+, utilizando-se de um prompt e uma biblioteca de dados, demoraram dias para transformar em mapa.

Em paralelo, o Plano foi aprovado antes de visualizações detalhadas saírem por parte de qualquer veículo de imprensa ou equipes especializadas. No dia 26 de novembro de 2025, da aprovação, houve comoção na CMFor de alguns vereadores que denunciaram não ter tido acesso ao documento. À época, OP+ questionou à vereadora Adriana Gerônimo (Psol), membro da Comissão Especial do Plano Diretor de Fortaleza, se ela teria o texto do emendão 2 para análise. "Ninguém tem", respondeu. "Só libera depois de aprovado na comissão."

Leia mais Sob vaias e com rito acelerado, Câmara aprova Plano Diretor com "emendões"

Comissão aprova "emendões" ao Plano Diretor, mesmo sem divulgar parte do texto Sobre o assunto Sob vaias e com rito acelerado, Câmara aprova Plano Diretor com "emendões"

Comissão aprova "emendões" ao Plano Diretor, mesmo sem divulgar parte do texto

Ambas as propostas foram acatadas pelo relator e líder do governo Evandro, Bruno Mesquita (PSB), e estão no Plano Diretor Participativo e Sustentável (PDPS) de Fortaleza, ou Lei Complementar Nº 450, de 27 de novembro de 2025.

Mesmo após a aprovação, não foi tornado público o impacto exato do emendão: as mudanças nas áreas ambientais, sociais ou culturais. Para descobrir uma informação que deveria ser pública, foi realizado o trabalho do O POVO+.

Metodologia: para desvendar uma, teoricamente, informação pública



As duas emendas incluídas pela Câmara ao Plano Diretor Participativo e Sustentável são a emenda 256 e o substitutivo da emenda 143 do vereador Aglaylson (PT). A primeira possui 63 artigos e a segunda 25. Boa parte deles, conforme descrito no texto acima, tratava de flexibilizações.

Os textos não deixavam explícitos os bairros ou regionais dos polígonos, não traziam desenhos, fotos aéreas, muito menos a autoria individual deles. Desta forma, não houve tempo hábil para o jornalismo trabalhar os textos e converter as mais de 100 poligonais em mapas para transformá-las em uma informação clara antes da aprovação das emendas e da sanção do Plano Diretor.

A Central de Dados do O POVO+ desenvolveu os mapas interativos em ambiente Python (Google Colab), utilizando um conjunto de bibliotecas especializadas em análise de dados espaciais. A extração inicial das informações baseou-se na leitura dos textos legais do Projeto de Lei Complementar nº 0049/2025, onde as coordenadas geográficas estavam originalmente descritas em formato tabular ou corrido. Para estruturar esses dados, utilizou-se a biblioteca Pandas, permitindo a organização dos vértices de cada polígono.

Um dos maiores desafios enfrentados durante o processo foi a inconsistência na padronização dos dados originais. Diversos artigos apresentavam coordenadas invertidas (trocando Norte por Leste), erros de digitação herdados de processos de OCR (reconhecimento ótico de caracteres) e polígonos geometricamente abertos.

Para assegurar a consistência dos dados, os scripts de validação atuam em três frentes automáticas: primeiro, verificam a topologia de cada perímetro, forçando o fechamento geométrico ao duplicar o vértice inicial no final da lista quando necessário; segundo, analisam a magnitude das coordenadas para detectar e corrigir inversões entre os eixos Norte (Y) e Leste (X); e terceiro, aplicam filtros de limpeza textual para remover caracteres espúrios gerados por erros de reconhecimento ótico (OCR), garantindo a integridade numérica das coordenadas antes da projeção espacial.

Após a limpeza, a biblioteca GeoPandas foi fundamental para converter as coordenadas do sistema projetado UTM (Zona 24S / SIRGAS 2000) para o sistema global de Latitude e Longitude (WGS84), compatível com aplicações web. Por fim, a visualização foi construída com a biblioteca Folium, que integrou todas as camadas tratadas em uma interface única, permitindo a distinção das zonas por cores e a consulta interativa das informações de cada área. Depois foram realizado a exportações dos Geojsons dos polígonos para o ambiente Flourish.

Em seguida, foram analisados cada um dos 114 polígonos nos emendões e, conforme as mudanças de zoneamento, identificou-se onde houve flexibilização ambiental e social. Geralmente, as mudanças trataram de alterações nas Macrozonas, mas a reportagem também se atentou às mudanças dentro dessas zonas mais abrangentes, como mudanças de ZPA para ZUS, ambas consideradas “ambientais”.

Para identificar os possíveis autores, O POVO+ conferiu cada uma das 272 emendas propostas ao Plano Diretor e fez o mesmo processo acima: conferiu se havia mudança no zoneamento e, se sim, se houve flexibilização. Estas informações viraram uma outra reportagem denominada “Plano Diretor: 25% das emendas mudam zoneamento ambiental ou social em prol de construtoras”.

Cada uma destas 68 propostas possui ou não indicação visual ou de bairro nas emendas individuais. Estas ruas foram checadas e conferimos se havia um polígono idêntico dentre os mapeamentos. Dos 99 polígonos dos emendões, achamos 33 quase iguais nas emendas individuais. Batendo as informações, foi possível saber quem, muito provavelmente, sugeriu a exclusão deles.





