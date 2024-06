Preço Comparado: Valores dos produtos de São João variam até 168% em junho

O Pão de Açúcar, na unidade localizada na Aldeota, foi o estabelecimento com o número de produtos mais caros. Super do Povo (Henrique Jorge), Cometa Supermercados (Cidade dos Funcionários) e Centerbox Supermercados (Jangurussu) registraram a quantidade de produtos mais baratos

Seja em um pratinho completo com vatapá, macarrão, salada e paçoca, ou num bolo de milho, os produtos que o Preço Comparado de junho analisa, e que são de alguma forma utilizados no São João, variaram de forma significativa nos supermercados da capital cearense.

Quem confirma esse cenário é o valor do quilo sal refinado, que avançou 168,5% entre o maior e o menor preço.

A maior precificação do produto foi registrada no Pão de Açúcar (Aldeota), a R$ 2,39, enquanto o mais em conta foi a R$ 0,89, no Cometa Supermercados (Cidade dos Funcionários). O preço médio do item no mês é de R$ 1,52.

Os dados são do projeto parceria O POVO com o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza).

Neste mês, o levantamento foi realizado no período de 3 a 13 junho com o recorte dos 13 principais supermercados da Capital e 21 mercadorias.

A pesquisa completa da entidade traz 100 produtos em cada um de 36 estabelecimentos em Fortaleza, mas não foi feita especificamente para itens da festa.

Porém, O POVO selecionou mercadorias que fazem parte da cesta de São João e que costam no Procon. Dentre elas, o maior valor foi o do quilo do pão francês, utilizado no vatapá, no Pão de Açúcar (Aldeota), a R$ 22,90.

Já o quilo mais barato foi registrado a R$ 9,99, no Frangolândia Supermercados (Varjota). A variação entre os dois valores é de 129,2%, com um preço médio de R$ 18,64.

Veja o preço dos produtos do São João em junho de 2024

Integrando a lista das maiores variações entre valores, a unidade do abacaxi pérola chegou a R$ 109,3%.

No Guará Supermercado (Praia de Iracema), o item pode ser comprado a R$ 11,49 e a R$ 8,50 no Carnaúba Supermercados (Jangurussu), um valor médio de R$ 8,50.

Dentre os 20 produtos, o refrigerante de dois litros (L), da marca Coca-Cola, foi o que menos sofreu variação entre o maior e o menor preço, de 2,2%.

A R$ 9,49, o maior valor é encontrado no Carnaúba Supermercados (Jangurussu) e o menor no Pão de Açúcar (Aldeota), a R$ 9,29. O preço médio da bebida é de R$ 9,47.

Também participante do grupo, o quilo do arroz branco tipo um, da marca Camil, tem uma variação entre os valores de 16,4%.

O preço mais caro foi registrado no Frangolândia Supermercados (Varjota), no valor de R$ 7,89, enquanto o mais barato no Carnaúba Supermercados (Jangurussu), a R$ 6,78. O preço médio do item é de R$ 7,37.

Confira os produtos mais caros e mais baratos de São João em junho de 2024

Por último, o refrigerante de dois litros, da marca Guaraná Antarctica, a variação é de 18,1%, com o preço mais caro no Cometa Supermercados (Cidade dos Funcionários), a R$ 8,49, e o mais barato no Frangolândia Supermercados (Varjota), a R$ 7,29. O valor médio é de R$ 8,06.



Na análise dos 13 supermercados que o Preço Comparado seleciona, a unidade do Pão de Açúcar, localizada na Aldeota, foi o estabelecimento com a maior quantidade de produtos que atingiram os valores máximos em junho.

Foram oito no pico de preços dentre os 21 itens avaliados: Sal refinado - menor valor 1 Kg (R$ 2,39); Pão francês - 1 Kg (R$ 22,9); Cenoura - 1 Kg (R$ 14,79); Batata doce - 1 Kg (R$ 7,39); Farinha de mandioca fina branca - Kicaldo 1 Kg (R$ 7,79); Coentro - Molho 1 unidade (R$ 3,09); Cebolinha - Molho 1 unidade (R$ 3,09); Açúcar - Olho D'água / Caeté 1 Kg (R$ 5,39); Óleo de soja - Soya 900 ml (R$ 7,49).



Em contrapartida, o Super do Povo (Henrique Jorge), o Cometa Supermercados (Cidade dos Funcionários) e o Centerbox Supermercados (Jangurussu) foram os estabelecimentos com a quantidade de produtos mais baratos.

Veja a comparação entre os supermercados





