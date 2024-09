Colégio Master: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx

Conheça a história da empresa

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 03.09.2024: Projeto Legados, Colegio Master, Nazareno Oliveira, Proprietario do Colegio Master. (Foto: Aurélio Alves/O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Sobre a empresa

Nome: Colégio Master

Data da fundação: 2000

Fundadores: Nazareno Oliveira e Herbenni Leitão

Diretor de Ensino: Nazareno Oliveira

Tipos de Produtos: Educação básica do Ensino Infantil ao Pré-Universitário





FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 03.09.2024: Projeto Legados, Colegio Master, Nazareno Oliveira, Proprietario do Colegio Master. (Foto: Samuel Setubal/O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Mais sobre a empresa



Unidades: Master Bezerra de Menezes e Master Sul, ambas em Fortaleza, e Master Natal, em Natal, no Rio Grande do Norte

Faturamento anual: Colégio Master e Master Soluções aproximado de R$ 100 milhões

Número de funcionários: 750

Número de alunos: 4300

Ações de ESG (Ambientais, Sociais e Governança):

- O Colégio Master faz parte do PAEX da Dom Cabral e possui consultores externos que fazem auditoria processual, financeira e contábil.

Nossas ações sociais compreendem alguns projetos como:

- Escola de Professores: capta alunos de excelência nas melhores universidades do Estado, a fim de treiná-los, desenvolvê-los e capacitá-los para a prática da docência no Colégio Master. Trabalha na potencialidade dos futuros professores, estimulando-os ao aprendizado, além de familiarizá-los Da cultura de afetividade da escola.

- Programa de Acolhimento Psicológico: atende os colaboradores que estão passando por questões de sofrimento de ordem emocional e buscam apoio e suporte de psicólogos e/ou psiquiatras. O Colégio Master custeia as quatro primeiras sessões de psicoterapia, bem como as duas primeiras sessões de psiquiatria, de forma a proporcionar que este colaborador saia do seu momento de crise e possa trabalhar em seu bem estar sócio emocional.

- Projeto bolsa de estudo social: bolsa integral de estudo para crianças, com apoio também para material escolar e fardamento.

- Parceria Educacional com UNIFOR: bolsas para colaboradores

(recebemos dois alunos da Creche Iolanda Queiroz com bolsa 100%IM para 6º Ano)

- Interact Club | ações sociais com a comunidade e com outras instituições e

empresas, como o Mc Dia Feliz

Nossas ações ambientais

compreendem:

- Projeto de energia limpa com uso de energia solar

- Coleta de recicláveis

- Projeto E-lixo zero em parceria com o Instituto Robótica Sustentável no qual são

coletados resíduos eletrônicos

Os materiais coletados são:

1. Pequenos equipamentos e eletroportáteis: torradeiras, batedeiras, aspiradores

de pó, ventiladores, mixers, secadores de cabelo, ferramentas elétricas,

calculadoras, câmeras digitais, rádios, etc;

2. Equipamentos de informática e telefonia: servidores, computadores, tablets,

notebooks, celulares, impressoras, monitores, carregadores, CPU, teclados,

mouses e outros;

3. Pilhas (acondicionar em sacos ou caixas);

4. Grandes equipamentos: geladeiras, freezers, máquinas de lavar, fogões, ar

condicionados, microondas, grandes TVs;

5. Todos os tipos de fios (internet e energia);

6. Lâmpadas (apenas de led; descartar com cuidado e embalada).

Instagram: @colegiomaster.fortaleza

O POVO -

Conheça o legado familiar: descendentes

Filhos: Matheus Leitão e Lucas Leitão

Neta: Celina Leitão

O POVO -

Nazareno -

Linha do tempo





Bastidores



Locações Locações Dividimos a gravação e as fotos em dois dias e duas unidades diferentes. Na primeira vez, nossa equipe foi até a unidade na avenida Bezerra de Menezes, e na segunda, fomos até o Master Sul, na Cidade dos Funcionários.

Relação com os alunos Relação com os alunos Durante as mais de seis horas que permanecemos nas gravações com o senhor Nazareno Oliveira e sua esposa Herbeni, acompanhados da Raquel Gifoni, gerente executiva responsável pelo marketing, ele cumprimentou centenas de alunos pelo nome. Alguns os saudam com o mudra, gesto indiano que une as palmas das mãos apontandas para cima e um leve recuo da cabeça para frente ao encontrar a outra pessoa.

Merenda Merenda Durante a gravação, gentilmente, a equipe da unidade da Bezerra de Menezes preparou um lanche típico escolar com salgadinho de queijo, preparado na própria escola, salada de frutas e suco.

Bicicleta Título do texto com 60 caracteres Nas conversas entre uma foto e outra soubemos que Nazareno Oliveira aderiu há cerca de dez anos aos passeios de bicicleta. Em um dos trajetos, na Beira Mar, ele pedala sempre dando oi para as pessoas. Isso já rendeu alguns tombos e a observação, seguida de risos, da esposa Herbeni: “Você não está no colégio em que conhece todo mundo!”

Projeto Legados



Esta entrevista exclusiva com o fundador e diretor do Colégio Master, Nazareno Oliveira, para O POVO dá continuidade ao projeto Legados: A tradição familiar como pilar dos negócios.

Serão seis entrevistas com grandes empresários para contar a base que sustenta seus princípios, valores e tradições familiares que estão sendo passados para as novas gerações. E, ainda, o legado empresarial para o Ceará.

No próximo episódio, conheça a história do