João Gomes tem a senha para conquistar o coração do Brasil

Vencedor do Grammy Latino 2025 e indicado a Homem do Ano pela revista QG, a trajetória de João Gomes mostra que a simplicidade do sertão e o sotaque nordestino podem ser a chave para ganhar o mundo

A história do aclamado cantor e compositor João Gomes, batizado como João Fernando Gomes Valério, começa no sertão de Pernambuco.



Nascido em 31 de julho de 2002, em Serrita, ele adotaria Petrolina (PE) como seu lar, cidade onde cresceu a partir dos sete anos.



Mas Serrita já teria o marcado: foi o local onde Raimundo Jacó, primo de Luiz Gonzaga, foi assassinado e posteriormente homenageado na canção "A Morte do Vaqueiro". Essas referências fortes foram fundamentais na formação do músico.

Seu segundo nome, Fernando, foi uma homenagem herdada de um tio, que era vaqueiro. Na tradição sertaneja, repassar o nome de um vaqueiro a outro parente que nasce é uma forma de transmitir a coragem, a valentia e a destreza que caracterizavam aquele que partiu.



Sua infância foi marcada pela simplicidade e pelas adversidades enfrentadas após a separação de seus pais, o barbeiro Fábio e a agricultora Kátia.





Ele e a mãe chegaram a morar "de favor" na casa da avó Lurdes, uma pessoa que se tornaria muito especial por ouvi-lo e por incentivar sua imaginação, já que Kátia precisava trabalhar arduamente.

A dedicação de sua mãe para prover o sustento era imensa, precisando, muitas vezes, trabalhar em jornadas duplas, engomando roupas ou fazendo faxinas além de seu trabalho no campo, o que a fazia lamentar a falta de tempo para brincar com o filho.

João Gomes, batizado como João Fernando Gomes Valério, nasceu em 31 de julho de 2002, em Serrita, Pernambuco

Nesse período, João foi muito bem cuidado por Dona Mazinha, uma vizinha cuja casa era parede com parede, que se tornou uma verdadeira segunda mãe, cuidando dele das quatro da manhã até o final da noite.



João sempre nutriu um grande orgulho por suas raízes e, mesmo na infância, exibia uma personalidade brincalhona.

No Pé de Serrita



Embora tenha crescido com o sonho de ser jogador de futebol, a música o acompanhou desde cedo. Aos sete anos, em Petrolina, ele começou a cantar no coral da igreja.



Mais tarde, na adolescência, ele cursou técnico em Agropecuária no Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE), visando seguir uma carreira como agrônomo. A ideia era "vencer estudando" para ajudar a mãe.

João chegou a trabalhar no campo, ganhando por diária, para juntar dinheiro. Paralelo ao trabalho e ao estudo, o jovem artista chegou a explorar outros gêneros antes da explosão do piseiro. Por volta dos 14 anos, ele formou uma dupla de rap improvisado com o amigo Mad.

Foi ele quem notou o talento "repentista" de João, e juntos, eles chegaram a escrever e gravar uma canção. No ambiente escolar, ele utilizava o coral da Capela Nossa Senhora de Fátima como desculpa para faltar à aula de matemática.



E apesar das travessuras, a humildade de João é uma das suas marcas mais fortes. Nos tempos do coral, ele chegou a perder uma apresentação porque, por vergonha, não pediu à mãe os dez reais necessários para comprar a camisa do evento.

Antes de fazer música para plateias lotadas, João cantava no coral da Capela Nossa Senhora de Fátima, em Petrolina

João disse que se envergonhou de fazer um pedido que considerava supérfluo, uma vez que a família enfrentava dificuldades financeiras.



Posteriormente, em outro momento de sua juventude, ao ganhar algum dinheiro, ele abriu mão de comprar uma sandália que desejava para dar o valor à mãe, para que ela pudesse comprar o leite para seu irmão, Mateus.



O ponto de virada para a música aconteceu em setembro de 2019. Durante uma festa com amigos do curso de Agropecuária, ele pegou o microfone e cantou forrós antigos, e a aceitação do público foi o incentivo que faltava.



Foi quando, aos dezoito anos, decidiu começar a postar vídeos na internet, buscando melhorar a cada gravação.

João Gomes: do jeito que o povo gosta



A carreira de João Gomes decolou de forma meteórica durante a pandemia. No final de 2019, a faixa "Meu Pedaço de Pecado", escrita em parceria com Daniel Mendes, viralizou no TikTok, catapultando-o para a fama.



Um momento decisivo para sua carreira foi o encontro com Tarcísio do Acordeon, de quem João era fã. Esse encontro foi arranjado por amigos em Petrolina, durante um almoço.



Quando Tarcísio perguntou o preço da música "Eu Tenho a Senha", João respondeu que não queria vendê-la, apenas pedia uma oportunidade.

Tarcísio, então, gravou a música, que se tornou um estouro. A letra da canção, inspirada em uma oração e na cultura vaqueira, reflete a humildade e a disciplina que sua mãe lhe ensinou.



Outro marco foi seu primeiro cachê. João havia trabalhado no campo e ganhado R$20 por dia, almejando comprar um celular.



Certo dia, ele foi convidado por seu amigo Gustavo para cantar em uma confraternização da empresa da família, inicialmente apenas por amizade. No final, o pai de Gustavo insistiu em pagar R$1.000 a cada músico.

O estilo de João, caracterizado pela voz grave e marcante, contrasta com sua aparência jovem e tímida

João ficou atônito com o valor, que era o suficiente para comprar um celular de qualidade. Ele ligou para a mãe para oferecer ajuda, mas ela o incentivou a realizar seu sonho.

Tão emocionado, ele se ajoelhou em frente à chácara para agradecer a Deus, percebendo ali que a música poderia ser sua fonte de renda e seu caminho.



O estilo de João, caracterizado pela voz grave e marcante, era um contraste com sua aparência jovem e tímida.

Ele aproveitou a onda do piseiro, uma variação do forró misturada a ritmos como arrocha e eletrobrega, mantendo o sotaque e valorizando sua cultura.

Inicialmente, ele fazia vídeos com amigos, como Pedro, que o ensinou dicas de violão e tonalidade musical, e Geovani, o sanfoneiro.



João reconheceu suas dificuldades vocais após uma crítica, o que o motivou a buscar a ajuda para aprimorar o domínio instrumental, demonstrando humildade e desejo de evoluir.



Seu primeiro álbum, "Eu Tenho A Senha", foi lançado em 1º de julho de 2021, reunindo músicas como "Meu Pedaço de Pecado" e "Eu Tenho a Senha". Seu sucesso foi tão rápido que ele se tornou o artista mais ouvido de daquele ano.

Vaquejada tá na moda



A ascensão de João superou a fase inicial do piseiro, consolidando-o como um artista respeitado para além do gênero. Aos 23 anos, ele já acumula mais de 16,4 milhões de seguidores e é reconhecido por medalhões da Música Popular Brasileira (MPB).



Sua capacidade de atravessar gêneros gerou diversas parcerias notáveis. Ele gravou com gigantes como Gilberto Gil, Lulu Santos e Marisa Monte — que, por causa de sua voz grave, o apelidou de “Arnaldo Gomes”, em referência a Arnaldo Antunes.



A colaboração com Vanessa da Mata, regravando “Comentário a respeito de John” de Belchior em 2023, foi um momento crucial, visto por críticos como o "ponto de virada" que abriu portas para João no cenário da MPB, frequentemente elitista.



No ano seguinte, ele lançou sua quinta produção, o álbum Vaquejada Tá na Moda, que, com 14 faixas, homenageia suas raízes nordestinas, mantendo a estética do chapéu de vaqueiro, um aceno a Luiz Gonzaga.



Ele também fez parcerias com Xand Avião, Os Barões da Pisadinha, Gabi Martins, Vitor Fernandes, Whindersson Nunes, Japãozin, Edson e Hudson, e Padre Marcelo Rossi.





Ainda em 2024, João foi o primeiro artista de piseiro a ser indicado ao Grammy Latino com seu álbum Raiz, na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa.



No ano seguinte, ele conquistou o prêmio com o projeto Dominguinho, ao lado de Mestrinho e Jota Pê. Este álbum nasceu de seu desejo de criar um trabalho próprio e de se dedicar novamente à composição.



João também foi o artista escolhido para estrear a versão brasileira do Tiny Desk Concert, em 2025, um reconhecimento à sua autenticidade e relevância na música nacional.

O sucesso, no entanto, veio acompanhado de um processo de amadurecimento e autodescoberta.

Ele admitiu ter sofrido muito no início da carreira, sentindo-se perdido entre a vida de estudante e as responsabilidades da fama.



Essa pressão o levou a comportamentos autodestrutivos, como o uso excessivo de álcool, que causou problemas de saúde como refluxo e gordura no fígado.



Para o artista, o sucesso veio acompanhado de um processo de amadurecimento e autodescoberta que não foi fácil na maior parte do tempo

Ele chegou a considerar desistir e voltar para a escola devido às críticas negativas. Contudo, ele buscou ajuda profissional e aprendeu a separar o artista João Gomes da pessoa João Fernando, um processo que levou anos.



A música e o apoio de amigos serviram como bússola para sua autoanálise. Hoje, ele busca manter a sobriedade e o foco, entendendo que a carreira é um privilégio que deve ser honrado.

Um artista no sertão tocando de norte a sul



João Gomes é amplamente reconhecido por sua generosidade e seu caráter centrado, que se manifesta no desejo de retribuir, algo que ele faz desde o seu primeiro cachê, quando ajudou sua mãe.



Um dos projetos mais significativos é o "Abraço e um Denguinho," um show beneficente anual realizado em Petrolina para arrecadar fundos para um hospital local.

O objetivo inicial era viabilizar um aparelho de radioterapia, visto que pacientes precisavam viajar até Recife ou São Paulo para o tratamento.



O hospital é importante para ele, pois tratou sua avó e tias de câncer. O evento, que se tornou um sucesso, alcançou a meta de arrecadação de um milhão de reais e João planeja lançar um álbum infantil, direcionando os royalties para a instituição.



Além disso, ele realiza doações em datas comemorativas, como na Páscoa, quando entregou ovos pessoalmente em escolas municipais, vestindo-se de coelho.



João também tem se dedicado a ser um mentor, buscando manter a chama do forró acesa para as novas gerações.



Ele apoia novos talentos, como a dupla Iguinho e Lulinha, e assumiu a gestão da carreira da sanfoneira Anne Louise, após um encontro. Ele afirma ver nesses novos artistas uma fonte de ensinamento e motivação.



Em sua vida pessoal, o cantor é casado com Ary Mirelle, e esteve publicamente ao lado da parceira durante uma gravidez de risco. Para ele, a experiência o ajudou a se tornar um pai mais presente e responsável.

Ele é pai de Jorge, nascido em janeiro de 2024, e Joaquim, que nasceu em setembro de 2025.

João não esconde que a paternidade o fez amadurecer rapidamente, alterando sua visão de futuro e aprimorando seu relacionamento com seus próprios pais.

João Gomes surpreendeu o público no São João de Caruaru de 2025 ao levar seu filho Jorge para o palco

Ary, que é sua principal "social media", desempenha um papel fundamental, ajudando-o a gerenciar sua imagem pública e a impor limites, especialmente em relação aos excessos.



A força da união do casal se manifestou em momentos difíceis, como quando a esposa organizou uma festa surpresa para ele em Recife – onde João havia se mudado em busca de uma logística melhor para a carreira, mas se sentia isolado do sertão e dos amigos.



A surpresa, que reuniu toda a família e amigos de Petrolina em um momento de melancolia, fez João chorar, lembrando-o de que ele nunca estaria sozinho.

O artista que tem a senha para o coração do brasileiro



João Gomes segue uma trajetória de busca incessante por crescimento. Ele entende que a vida de um artista envolve altos e baixos e que a evolução é constante.



Cercado de uma equipe profissional coesa, que trabalha gerenciando todos os aspectos da carreira, ele conta ainda com empresários estratégicos na escolha de palcos e no manejo financeiro.



Seu produtor, Daniel Mendes, o descreve como uma "pipa" cheia de ideias, com a estrela brilhando para realizar o que deseja.



Recentemente, ele tem se dedicado ao bem-estar, cortando o álcool e buscando terapia para lidar com a ansiedade, assumindo publicamente o tratamento, o que é raro para alguém em sua posição.



A paternidade intensificou essa necessidade de cuidar de si, pensando no futuro e no exemplo que deve ser para seus filhos.



Sua visão sobre o sucesso transcende números e visualizações; para ele, o artista grande é aquele que gera um movimento positivo no coração das pessoas.



Ele almeja criar uma escola de sanfona para explorar a riqueza musical regional e continuar a incentivar as crianças a se envolverem com a música.



Mesmo tão jovem, João Gomes tem profundidade, como um rio do sertão que irrompeu em cheia. Ele não apenas inundou o Brasil com sua música, mas também irrigou seu caminho com parcerias e generosidade, provando que a humildade pode ser a senha para o sucesso.