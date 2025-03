Episódio 9

Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Assaré e Parambu

A Trupe Sertão da Caravana UFC esteve em Barbalha para uma visita a Faculdade de Medicina da UFCA, "filha da UFC", e uma entrevista com a Rainha das Solteironas da tradicional Festa do Pau da Bandeira. Visitou o Crato, onde conheceu o Museu em homenagem a Luiz Gonzaga, em Dom Quintino, e a Fazenda Sítio Jurema e seus produtos sem agrotóxicos. Em Juazeiro do Norte, a Caravana visitou o Centro de Cultura Popular Mestre Noza e o campus da UFCA da cidade. Em Assaré, a Caravana passou pelo Memorial Patativa do Assaré, para conhecer a história desse legítimo representante da cultura nordestina. Em Parambu, a visita foi na cidade fantasma de Cococi e uma conversa com uma das poucas moradoras que se mantém fiel a suas origens habitando aquele território.

