Episódio 14

Região Metropolitana de Fortaleza: Parte 1

A Trupe Atlântica começou sua jornada pela Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) com uma visita ao campus da UFC do Pici. Lá, conheceu o Nucepec, Núcleo Cearense de Pesquisa sobre a Criança, a Secretaria de Meio Ambiente da Universidade, a Casa José de Alencar, o Programa de Educação Ambiental Marinho, do Centro de Estudos Ambientais Costeiros, a Fazenda Raposa e o Minimuseu Firmeza.

28 de fevereiro de 2025