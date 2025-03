Episódio 20

Região Metropolitana de Fortaleza: Parte 4

Na Região Metropolitana de Fortaleza, a Trupe Atlântica entrevista o padre Rino Bonvini para conhecer o projeto Saúde Mental e Comunitária e a Escola de Gastronomia Autossustentável, que mantém parcerias com a UFC. A Trupe também visitou o Centro Cultural Bom Jardim, o Instituto do Ceará, a Maternidade Escola Assis Chateaubriand e o Hospital Universitário Walter Cantídio, ambos da UFC. Na despedida da Caravana todos se encontraram no Poço da Draga para conhecer o projeto Estação Favela e se despedir das Trupes, com a presença do reitor Custódio Almeida e a equipe do Grupo de Comunicação O POVO.

28 de fevereiro de 2025