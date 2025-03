Episódio 13

Sobral

A Trupe Sertão chegou a Sobral para conhecer o campus da UFC, o primeiro inaugurado fora de Fortaleza, exemplo de sucesso do processo de interiorização, e o Centro Pop, programa de assistência a pessoas em situação de rua, do qual a UFC também participa por meio do projeto MedAção, em parceria com o Sesc.

28 de fevereiro de 2025