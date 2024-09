Transformação digital aplicada ao desenvolvimento dos negócios

No Futura Trends deste ano tivemos a honra de receber Martha Gabriel, autora de best sellers, futurista pelo IFTF, engenheira e pós-graduada em Marketing e Design, em uma palestra inspiradora sobre como a transformação digital pode impulsionar o desenvolvimento dos negócios. Com a moderação de W. Gabriel, especialista em Inteligência Artificial, e Melissa Soares Medeiros, médica infectologista e educadora, o evento trouxe insights valiosos e discussões enriquecedoras. Não perca a chance de reviver essa experiência! Confira o vídeo e se inspire para o futuro!

20 de setembro de 2024