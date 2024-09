Episódio 3

Transformação Digital no cenário ESG

No evento Futura Trends, tivemos a honra de ouvir Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD no Brasil, em uma discussão enriquecedora sobre como a transformação digital se entrelaça com as práticas ESG. Moderados por Jocélio Leal, diretor da rádio O POVO CBN, Mário Aguilar, especialista em TI com vasta experiência, Tarique da Silveira Cavalcante, Diretor do Polo de Inovação do IFCE em Fortaleza, o painel trouxe insights valiosos sobre o futuro sustentável dos negócios.

20 de setembro de 2024