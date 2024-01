Episódio 3

Nazareno Albuquerque: uma visão diferenciada sobre a comunicação

Nazareno Albuquerque, natural de Fortaleza, comunicador, publicitário, locutor, jornalista, "todo feito de coração". Ele é o terceiro personagem da primeira temporada do Memória O POVO, projeto que traz lembranças, pensamentos e legados que contam a história do Ceará e do O POVO em uma série, com entrevistas em primeira pessoa, realizadas em parceria com o Museu da Imagem e do Som do Ceará. Os perfis que participam do Memória O POVO representam a pluralidade expressada no jornal ao longo da sua existência quase centenária

17 de janeiro de 2024