Episódio 12

Socorro França, um exemplo de dedicação ao social

Socorro França, a guardiã dos direitos sociais e uma vida dedicada aos mais necessitados. | Memória O POVO, em sua primeira temporada contará lembranças, pensamentos e legados que contam a história do Ceará e do O POVO em uma série, com entrevistas em primeira pessoa, realizadas em parceria com o Museu da Imagem e do Som do Ceará, com personalidades que representam a pluralidade expressada no jornal ao longo dos últimos 95 anos.

18 de fevereiro de 2024