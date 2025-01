Episódio 1

Ana Miranda e sua paixão literária

Ana Miranda nasceu em Fortaleza, em 1951. Morou em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Estreou como romancista em 1989, com Boca do Inferno (prêmio Jabuti de revelação). De lá para cá escreveu diversos romances. Neste episódio do Memória, fala sobre sua paixão pela literatura e sua visão do mundo.

12 de janeiro de 2025