Episódio 21

Cacica Pequena, quebrando tabus

Em um lugar tradicionalmente ocupado por homens, Maria de Lourdes da Conceição Alves, a Cacica Pequena foi escolhida para guiar os caminhos de sua aldeia, hoje com cerca de 400 indígenas, em 1995, três anos após a morte do cacique anterior. Neste episódio do Memória, a primeira cacica do Brasil revela que era cega até os 11 anos. Foi curada por sua mãe com a ajuda de um médico da Aerolândia que receitou água da ostra crua. Ela também conta sua história de luta contra o preconceito de sua própria raça, a determinação para proteger seu povo e pela demarcação das terras onde habita, além de cantar com paixão e muita emoção.

19 de março de 2025