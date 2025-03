Episódio 22

Ivonilo Praciano, o vanguardista da informação

Ivonilo Praciano fez história no jornal O POVO durante décadas, liderando importantes projetos especiais, como a primeira coluna de gastronomia de um jornal de circulação e a coluna Layout, voltada para a indústria da propaganda, que em 2024 fez 50 anos de existência. Neste episódio do Memória, Ivonilo relembra seus momentos mais marcantes no O POVO, sua infância e adolescência e canta emocionado uma de suas músicas preferidas.

23 de março de 2025