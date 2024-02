Episódio 2

Looking Forward – Man & Woman (2009)

Inspirado no livro "Carta a D. - História de um amor", de André Gorz, o filme é uma declaração de amor de um homem para sua esposa no final de suas longas vidas. Ao mesmo tempo, o filme retrata um jovem casal passeando à beira-mar enquanto as ondas do mar se movem para trás se opondo ao passar do tempo e à inevitável força do destino. | "Looking Forward – Man & Woman" faz parte da Mostra Roberta Marques, filmes que apresentam mulheres que pertecem ao mar e à cidade.

22 de fevereiro de 2024