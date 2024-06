Mais uma área verde na mira dos vereadores de Fortaleza

Foto: Câmara dos Vereadores Vereador Luciano Girão (PDT) é autor do projeto que propõe retirada da proteção ambiental de até 11,4 hectares da Zona de Interesse Ambiental do Parque do Cocó

Menos de um mês após projetos que excluem áreas ambientais serem aprovados na Câmara Municipal de Fortaleza, uma nova proposição em sentido semelhante começou a tramitar na Casa. Apresentado no final de maio, o projeto de lei complementar 19/2024, de autoria do vereador Luciano Girão (PDT), retiraria a proteção ambiental de até 11,4 hectares da Zona de Interesse Ambiental do Parque do Cocó. Na proposta do correligionário do prefeito Sarto (PDT), fica estabelecida a transformação de uma Zona de Interesse Ambiental (ZIA) em Zona de Ocupação Preferencial. A área em questão fica no bairro Manuel Dias Branco, próxima à avenida Santos Dumont e à UniFanor campus Dunas. O perímetro fica ainda próximo de um lago.

"Regularizar"

"A área já perdeu todas as características que justificavam sua inclusão na classificação ZIA", argumenta o vereador no projeto. "Com o passar dos anos e a aceleração da dinâmica urbana da região, tais características se perderam".

Área verde

Na prática, no entanto, a área proposta pelo vereador não compreende apenas terrenos onde já existem edificações construídas, mas também regiões preservadas e não edificadas. Projeto ainda será analisado pela Casa.

Sucessão

A advogada Ana Paula Araújo foi nomeada como assessora especial do governo Elmano de Freitas (PT). Ela "herda" o cargo do próprio marido, o ex-deputado Leonardo Araújo (PSB), que disputará a Prefeitura de Palmácia.

Comissões

CPI autorizada na Câmara Municipal para investigar serviços da Enel será instalada na próxima quarta-feira, com Pedro Matos (Avante) na presidência. Com isso, apenas CPI da Cagece ainda aguarda instalação.

Meio Ambiente

O auditório da Fiec recebe na próxima terça-feira, das 14h às 18h, o seminário "Sustentabilidade e Inovação na Construção Civil: O Custo na Construção". Iniciativa do Sinduscon-CE.

Cuca-Unicef

O Unicef promove hoje dois seminários no Cuca Jangurussu voltados para adolescentes. O primeiro, das 8h às 13h, tem tema "Saúde Mental e Adolescências". Já o segundo, das 14h às 17h, terá tema "Jangurussu de Oportunidades".

Foto: Aurélio Alves Lançamento do Ceará 2050, no Centro de Eventos do Ceará

O POVO assina Ceará 2050

O Grupo de Comunicação O POVO assina na próxima quarta-feira, 12, termo de adesão como signatário da plataforma colaborativa Ceará 2050, iniciativa do Governo do Estado de planejamento estratégico a longo prazo.

Adesão

Cerimônia ocorre às 15h na sede do O POVO (av. Aguanambi, 282). Participam do ato a presidente do O POVO, Luciana Dummar, o reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, e outras autoridades convidadas.

Planejamento

O programa reúne Governo do Estado e diversas entidades da sociedade civil, incluindo imprensa e academia. No Executivo, o projeto tem como um dos maiores entusiastas o ex-deputado Eudoro Santana (PSB).

Horizontais

Teatro do Farias Brito Aldeota recebe hoje, às 19h, lançamento do livro Artur Bruno: Caminhos de Educação e Meio Ambiente no Ceará, da professora Nájila Cabral e com biografia do ex-deputado. /// A Alece encerrou ontem mais um ciclo de trabalhos itinerantes pelo Interior. Desta vez, com sessão em Canindé.