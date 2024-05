Candidato sem estrutura ganha eleição?

Na campanha eleitoral para prefeito existem duas variáveis incentivadoras do voto: estrutura e estratégias de comunicação. A presença de ambas em uma conjuntura favorável conduz candidatos a vitória. A ausência de uma delas enfraquece as chances de sucesso dos candidatos. Elas têm fundamental importância e devem caminhar juntas.

O que é um candidato com estrutura? Um prefeito candidato à reeleição tem estrutura, pois ele tem a prefeitura. Em razão dela, o prefeito pode ofertar empregos, prestar serviços públicos com qualidade, atrair apoio de vereadores e pré-candidatos ao cargo de vereador através da distribuição de benefícios e cativar lideranças comunitárias. Portanto, o voto de estrutura significa, simploriamente, a oferta de benefícios aos eleitores.

Um candidato com estrutura, sem está no cargo de prefeito, é aquele que conta com recursos financeiros ou qualquer outra força que leve benefícios aos votantes. Por exemplo: organização de festas, apoio aos candidatos ao cargo de vereador, aliança com deputados para aquisição de emendas e, por consequência, a realização de obras na cidade. E mais: oferta de serviços de saúde pública, como cirurgias e partos.

A presença da estrutura não anula a comunicação. Criar uma mensagem para o eleitor é fundamental. O competidor precisa dizer, claramente, porque deseja ser prefeito. Mostrar seus atributos positivos. Dizer porque é diferente dos seus opositores. Levar propostas de governo. Conquistar o coração dos votantes. As mensagens têm os objetivos de provocar sentimentos e emoções no ambiente eleitoral.

Prefeitos candidatos a eleição podem ser bons prefeitos na planilha do Excel. Nela estão os investimentos e as realizações. Todavia, os dados do Excel precisam chegar ao eleitor e só chegam caso tenha mensagem. É comum, prefeitos, diante de uma pesquisa qualitativa, estranharem a reduzida aprovação e elencarem as obras da gestão. Para tal realidade, a resposta é simples: "Falta comunicação eficiente à sua gestão, prefeito!"

No meu exercício diário de desenvolver com dados empíricos uma sociologia das campanhas eleitorais, observo que candidato sem estrutura tem dificuldades para conquistar o eleitor. E competidores sem comunicação também. É mito acreditar que likes nas redes sociais representam voto na urna. O candidato precisa ter estratégia de comunicação. Também é mito considerar que mais oferta de emprego e mais vereadores pedindo voto para o candidato, o leva a vitória.