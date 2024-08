O camilismo no Ceará

Foto: Divulgação Adriano Oliveira, doutor em Ciência Política, professor da UFPE, fundador da Cenário Inteligência

Conheci o lulismo através de variados artigos e livros do cientista político André Singer. E construí, com base em Singer, e em pesquisas qualitativas e quantitativas, o meu próprio conceito de lulismo: O lulismo é fenômeno econômico e carismático que influencia a escolha dos eleitores.

Em 2013, diante da força do então governador de Pernambuco Eduardo Campos, apresentei o termo eduardismo. O eduardismo é fenômeno administrativo e carismático que influencia a escolha dos votantes. Fenômeno administrativo significa o reconhecimento do eleitorado de que Campos tem forte capacidade de trabalho e de realização. O eduardismo uniu diversa lideranças políticas em Pernambuco e influenciou fortemente as eleições municipais e a de governador em 2014.

Após diversas pesquisas qualitativas realizadas no Ceará, constato a presença do camilismo. Eduardismo e camilismo são fenômenos iguais. O camilismo tende a ser observado nesta eleição municipal em várias cidades, inclusive em Fortaleza. Em decorrência da precoce morte de Eduardo Campos, o poder em Pernambuco carece de fenômenos. Todavia, dois atores tentam ser: A governadora Raquel Lyra versus o prefeito do Recife, João Campos, filho de Eduardo Campos.

Está presente na pesquisa qualitativa da Cenário Inteligência, o ranking dos sentimentos. Neste ranking, Camila Santana sempre aparece em destaque. Os qualificativos atribuídos ao ministro da Educação mais o ranking dos sentimentos sugerem a presença forte do camilismo no Ceará. Diante desse fenômeno, indago: Qual será o impacto do camilismo nas eleições municipais e na conjuntura política?

O PT no Ceará é um partido forte, consolidado e tende a eleger muitos prefeitos. Esclareço que não existe petismo no Ceará. Mais lulismo e camilismo. Essas duas forças juntas podem contribuir para que o PT aumente o número de prefeituras no Estado. O crescimento do PT na eleição municipal sugere que a legenda terá mais deputados federais e estaduais eleitos em 2026. E mais: Sugere a pavimentação da reeleição do governador Elmano de Freitas (PT).

O fortalecimento do camilismo possibilita o enfraquecimento de duas importantes lideranças do Ceará: Ciro Gomes e Cid Gomes. O primeiro não mais é aliado do ministro da Educação. O segundo segue aliado. O grande teste do camilismo neste ano, será a eleição de Fortaleza. Prevejo que o candidato do PT, Evandro Leitão, disputará, em razão do camilismo e do lulismo, o turno final contra o prefeito José Sarto, candidato de Ciro Gomes.