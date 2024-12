Lula, previsão e incerteza

Foto: Sergio Lima / AFP Hemorragia intracraniana: entenda condição que afetou o presidente Lula

Pesquisa da Genial/Quaest divulgada (11/12/2024) traz dados positivos para o futuro do presidente Lula: 1) 52% dos eleitores aprovam o trabalho do presidente; 2) Nas regiões Nordeste e Norte/Centro-Oeste são 48% que aprovam; 3) 42% consideram que o atual governo é melhor do que o de Bolsonaro; 4) 90% dos votantes em Lula não se arrependem de ter escolhido ele; 5) 43% afirmam que hoje é mais fácil conseguir emprego do que há um ano; 6) 51% são otimistas quanto ao futuro da economia; 7) 75% aprovam a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês.

Também encontro notícias negativas advinda da referida pesquisa: 1) 47% dos votantes desaprovam o trabalho do presidente Lula; 2) No Sudeste, são 53% que desaprovam o trabalho do presidente; 3) Em dezembro de 2008, segundo o IBOPE, 73% faziam avaliação positiva do governo Lula. Hoje são 33% (Genial/Quaest); 4) 46% consideram que o País está indo na direção errada; 5) São 41% que dizem que escutam mais notícias negativas sobre o atual governo; 6) 68% afirmam que o seu poder de compra está menor quando comparado há um ano; 7) Para 78%, o preço dos alimentos nos mercados subiu.

Prevejo que a eleição de 2026 será fortemente disputada. Aparentemente, o presidente Lula não é favorito. O que ameaça Lula? O desempenho da economia, em particular, a inflação; e o antilulismo. Quanto à esta última ameaça, faz tempo que previ que o antilulismo, e não obrigatoriamente o bolsonarismo, limitaria o aumento da popularidade do governo Lula. Não vislumbro forte aumento da popularidade do presidente da República, vide as eras passadas, independente das mudanças na comunicação do governo.

É a conjuntura política que favorece a candidatura Lula em 2026. A quase certa ausência de Bolsonaro da eleição presidencial e a dependência dos candidatos da direita em relação ao bolsonarismo radical ofertam condições para novo sucesso eleitoral do presidente. Se a eleição fosse hoje, dois cenários estariam presentes: 1) Lula tem o apoio de grandes partidos, como União Brasil e o PSD. Tarcísio de Freitas não disputa a eleição presidencial. E o candidato do bolsonarismo é Eduardo Bolsonaro; 2) Lula não tem o apoio de grandes partidos. A direita está dividida entre vários candidatos, dentre os quais, Ronaldo Caiado e Eduardo Bolsonaro. Ambos os cenários condicionam um novo sucesso eleitoral do atual mandatário da República. Porém, não devemos desconsiderar a incerteza, a qual pode retirar o presidente Lula da disputa de 2026. Caso isto ocorra, a eleição não tem favoritos.