As razões da impopularidade de Lula

Foto: Aurélio Alves Inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), ligado à Uece, em 19/03/2025, com presença do presidente Lula

Parte da impopularidade de Lula é estrutural. Desde o início da nova era Lula, afirmo que o novo governo não alcançará 87% de aprovação observada em dezembro de 2010 (Pesquisa Ibope). Nas primeiras eras Lula, os evangélicos e microempreendedores individuais (MEI) eram diminutos comparados com hoje. O acesso à internet também. Não existia, vale mencionar, as fakes news.

São os evangélicos que hoje reclamam intensamente do governo Lula e rejeitam a esquerda, em especial, o petismo. As causas são econômicas e morais. Se a inflação de alimentos estivesse reduzida, o governo Lula teria menor rejeição entre eles? Desde 2018, a maioria dos evangélicos é refratária a Lula em razão da corrupção e de pautas morais (pesquisas qualitativas, Cenário Inteligência).

No ano de 2008 surgiu no ordenamento jurídico brasileiro, através da lei n° 128, o Microempreendedor Individual com o objetivo de formalizar os trabalhadores individuais. Em dezembro de 2009 existiam 44.188 mil empresas que optaram pelo Simei. No final da era Lula, ano de 2010, já estavam inscritos 771.715 mil. Em dezembro de 2024, 16.346.397 milhões. Estes são alguns indicativos de que o mercado de trabalho mudou.

A Pesquisa Nacional Por Amostras de Domicílio (Pnad) do ano de 2002 mostrou que 12,5% dos brasileiros com 10 anos ou mais de idade tinham acessado à internet nos últimos três meses. A Pnad de 2023 revelou que 92,5% dos domicílios tinham acesso à internet. As redes sociais nasceram nas primeiras eras Lula, como Facebook e Orkut, em 2004. Youtube em 2005 e o Twitter em 2006. O Whatsapp nasce em 2009. No auge do lulismo, 2010, surge o Instagram. E após o fim das primeiras eras Lula, em 2016, o TikTok.

A sociedade brasileira mudou. O ambiente de 2010 não é igual ao de 2025. Em 2010, inclusive, o ambiente era propício à repercussão positiva dos meritórios programas sociais do governo.

Hoje, os eleitores reconhecem a importância deles, mas desejam mais. Desde 2024 é intenso o sentimento entre parcela dos eleitores de que Lula "já foi bom, mas agora não é mais" (pesquisas qualitativas, Cenário Inteligência).

Não desconsidero como causa da impopularidade do governo Lula a alta da inflação, em particular, a dos alimentos. Outro vetor causal é o bolsonarismo, o qual reforçou e deu tração ao antilulismo. Este, por sua vez, teve início em 2014, com o advento da Lava Jato. O desafio do governo Lula não é comunicação, mas a satisfatória interpretação da nova sociedade brasileira. n





