Renato Kayzer encaminha rescisão com o Fortaleza para se apresentar ao Vitória

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Atacante Renato Kayzer no jogo Fortaleza x Moto Club, no PV, pela Copa do Nordeste 2025

Futuro reforço do Vitória, Renato Kayzer discute os últimos detalhes da rescisão com o Fortaleza antes de viajar para Salvador (BA). A negociação para o fim do vínculo no Pici deve ser sacramentada nesta terça-feira, 1º.

Os Leões já têm acordo para transferência por 1,25 milhão de dólares (R$ 7,1 milhões na cotação atual), e o atacante tem acerto com o Rubro-Negro para um contrato por dois anos, com opção de renovação por mais um.

Com a negociação entre os clubes selada na última sexta-feira, 28, o Vitória tinha emitido passagem para Kayzer deixar a capital cearense às 17h15min desta segunda, 31, e chegar a Salvador às 22h45min. O centroavante, porém, ainda aguarda os ajustes finais dos termos do distrato com o Tricolor e adiou a ida para a Bahia.

A expectativa é que a rescisão seja finalizada nas próximas horas, e Kayzer viaje para se apresentar ao novo clube. O contrato do camisa 79 com o Fortaleza teria duração até dezembro deste ano. O clube do Pici é dono de 60% dos direitos econômicos, adquiridos por R$ 6 milhões em 2022.

O paranaense de 29 anos disputou 11 jogos e marcou três gols em 2025. Em meio à negociação com o Vitória, o atacante se recupera de edema muscular na coxa direita e deverá estar apto para atuar dentro de dez dias.