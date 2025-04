Como Deyverson foi "abraçado" pelo elenco do Fortaleza antes de chegar ao Pici

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.03.2025: Deyverson. Fortaleza x Fluminense, Campeonato Brasileiro Serie A, Arena Castelão. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

Deyverson desembarcou na Capital na última sexta-feira, 28, já estreou pelo Fortaleza no sábado, 29, e as interações com os companheiros no Pici e nas redes sociais sugerem que o experiente e descontraído atacante está no clube há mais tempo. O contato com os novos colegas de equipe, de fato, começou antes mesmo da chegada.

Do atual elenco do Leão, o camisa 18 já tinha jogado com Diogo Barbosa, Kuscevic e Breno Lopes no Palmeiras, com mais proximidade do lateral-esquerdo. Deyverson conhece também David Luiz desde os tempos de Portugal, quando o zagueiro defendia o Benfica e o centroavante atuou por Benfica B e Belenenses.

Além de o carioca de 33 anos ter colhido informações com os velhos conhecidos em meio às negociações com o Tricolor, David Luiz facilitou a integração: a coluna apurou que o camisa 23, durante um momento de confraternização dos jogadores do Fortaleza, fez chamada de vídeo com Deyverson, que já recebia as boas-vindas. "Estamos te esperando", avisaram os tricolores na ligação.

Com as tratativas entre Fortaleza e Atlético-MG arrastadas, os amigos do jogador também trocavam mensagens para se atualizar do status da situação e declarar a torcida por um desfecho positivo, que aconteceu na semana passada. O reforço tricolor também já conhecia alguns dos novos companheiros pelos embates nas competições nacionais.

A chegada do atacante era vista com bons olhos pelos jogadores do Leão para tentar mudar o clima durante o momento de turbulência. De fato, o estilo bem-humorado de "Deyvinho" já conquistou os companheiros e facilitou a integração, trocando brincadeiras com Toinha e outros funcionários. No sábado, o camisa 18 atuou na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, o que também aliviou a pressão.