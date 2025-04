Premiação do título brasileiro do Fortaleza no futsal foi dividida entre 35 pessoas

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-12-2024: Fortaleza x Apodi, final do Campeonato Brasileiro de Futsal, Fortaleza é Campeão da primeira edição, com público proximo de 10 mil pessoas no Centro de Formação Olpimpica. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Motivo do imbróglio que culminou na demissão do diretor de futebol da SAF do Fortaleza, Alex Santiago, a premiação do Campeonato Brasileiro de Futsal, no valor de R$ 250 mil, foi paga pela empresa Sports Hub no dia 5 de fevereiro deste ano e foi rateada entre jogadores, comissão técnica e funcionários da modalidade, um total de 35 pessoas.

A pedido de Alex, que, à época, era presidente da associação e responsável pelo futsal, o depósito ocorreu diretamente na conta do goleiro Andson, que foi responsável pelo repasse aos demais integrantes do grupo. Uma semana depois do recebimento, nos dias 11 e 12 de fevereiro, o arqueiro enviou as transferências.

Dos 23 atletas do elenco, 17 receberam R$ 8.659; três ganharam R$ 1.500; um faturou R$ 7.155; e outro ficou com R$ 5 mil. Além de ter recebido o valor da premiação, Andson também teve direito a mais R$ 2.700 por ter ficado responsável por organizar os pagamentos. No total, o "bicho" para os jogadores foi de R$ 176.871.

Os oito membros da comissão técnica também ganharam R$ 8.659 cada, totalizando R$ 69.272. Outros quatro funcionários do clube ainda faturaram R$ 1 mil cada, ou seja, uma soma de R$ 4 mil.

O Fortaleza foi campeão da primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futsal em 1º de dezembro de 2024, ao bater o Apodi-RN na grande final. A Diretoria Executiva e o Conselho de Administração da SAF consideraram que "houve um desvio ético e moral" na decisão de Alex Santiago de solicitar à Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) que o depósito fosse feito diretamente na conta de um jogador, e não na conta do clube.



Divisão da premiação do título brasileiro de futsal do Fortaleza: