Exclusivo | Balanço comprova pagamento do Fortaleza ao Colo-Colo em acordo por Lucero

Rivais na Copa Libertadores de 2022 e novamente na edição deste ano, Fortaleza e Colo-Colo-CHI tiveram, neste meio tempo, um embate nos tribunais que foi solucionado com um acordo de R$ 10 milhões. A coluna teve acesso aos balanços financeiros do clube do Pici de 2024 que comprovam o pagamento pela contratação do atacante argentino Juan Martín Lucero.

O caso sempre foi tratado de forma cautelosa e sigilosa pelo Leão, que evitava abordar o tema enquanto a ação seguia nos tribunais — tanto na Câmara de Resolução de Disputas da Fifa quanto na Corte Arbitral do Esporte (CAS, sigla em inglês). Os dirigentes também não confirmavam o acordo e o consequente pagamento ao time chileno, que será rival na próxima quinta-feira, 10.

Nos balanços financeiros do segundo e terceiro trimestres do ano passado, no item "Contas a pagar de transferências de jogadores", aparece a dívida com o Colo-Colo pela "cessão definitiva" de Lucero. Em junho, o valor restante a ser quitado era de R$ 9,5 milhões; já em setembro, era de R$ 7,4 milhões. Nos documentos dos períodos anteriores, Colo-Colo e Lucero não apareciam nesta lista.

"Isso foi um acordo que houve entre Fortaleza e Colo-Colo dentro daquela situação do Lucero, inclusive foi noticiado na época. Foi um acordo que as partes entraram, e o Fortaleza resolveu-se com o Colo-Colo", explicou à coluna Alex Santiago, agora ex-diretor de futebol da SAF do Tricolor e responsável pela contratação de El Gato.

O Tricolor anunciou o camisa 9 em 13 de janeiro de 2023, "após ele se desligar do Colo-Colo", de acordo com o então presidente Marcelo Paz. O Cacique contestou a saída e foi à Fifa, que puniu o Leão com transfer ban por duas janelas de transferências e o atacante com quatro meses de suspensão.

O Fortaleza recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS), que, em 16 de janeiro deste ano, anulou as punições. De acordo com o clube, à época, "A Corte, instância máxima do esporte mundial, reconheceu que o Fortaleza EC e o atleta atuaram de maneira regular".