Sesporte quer mudança de Fortaleza x Inter ou Ceará x Vasco para cumprir portaria do Castelão

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 26.02.25 Governo do estado determina que a Arena Castelão faça pausa de 66h entre os jogos para preservar o gramado (Fco Fontenele/O POVO)

A Secretaria do Esporte do Governo do Estado informou Ceará, Fortaleza e Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que um dos jogos das equipes na próxima semana, pelo Campeonato Brasileiro, terá de ser realocado para respeitar o intervalo entre partidas estabelecido pela portaria sobre a Arena Castelão, apurou a coluna.

No domingo, 13, às 20 horas, o Tricolor recebe o Internacional. Já na terça-feira, 15, o Alvinegro encara o Vasco, às 21h30min. A Sesporte, em ofício enviado "com urgência" na última segunda-feira, 7, alertou que o hiato entre os duelos da Série A "fere o prazo" estabelecido pela portaria publicada em fevereiro, que determina um hiato de 66 horas entre um jogo e outro no Gigante da Boa Vista.

A pasta do governo estadual pede que "seja feita alteração visando o cumprimento da portaria" e delegou para CBF e clubes a definição de qual confronto será realocado, a exemplo do que fez nas semifinais do Campeonato Cearense. Naquela ocasião, sem acordo entre alvinegros e tricolores, tanto Leão quanto Vovô atuaram no Estádio Presidente Vargas.

A princípio, nem Ceará nem Fortaleza se mostram dispostos a transferir os respectivos jogos para o PV. Os clubes devem responder ao ofício pedindo para que a Sesporte abra uma exceção, o que já é previsto pela portaria.

Já o Governo entende que há uma brecha para mudança de data de Ceará x Vasco, já que o próximo jogo do Vovô está marcado para o dia 21 (segunda-feira). Para isso, seria necessário o aval do Grupo Globo, que exibirá o duelo.