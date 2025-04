Como Fortaleza ainda pode faturar mais R$ 1 milhão com Renato Kayzer no Vitória

Foto: Victor Ferreira / EC Vitória Atacante Renato Kayzer se recupera de lesão para estrear pelo Vitória

Rivais nesta quarta-feira, 16, pelo Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Vitória têm boa relação nos bastidores e selaram, há duas semanas, a transferência do atacante Renato Kayzer do Pici para o Barradão. O Tricolor acertou a venda por R$ 5 milhões e ainda pode embolsar mais R$ 1 milhão, a depender do desempenho do Rubro-Negro na Série A, apurou a coluna.

Caso o clube baiano assegure permanência da elite do futebol nacional para 2026, terá de pagar R$ 500 mil ao Fortaleza; se o Vitória conseguir classificação para uma competição internacional (Sul-Americana ou Libertadores) na próxima temporada, o montante será de R$ 1 milhão.

Vale destacar que os bônus não são cumulativos, prevalecendo o de maior valor. Ou seja, se o Leão da Barra não for rebaixado, o Leão do Pici já tem ao menos R$ 500 mil garantidos. O pagamento terá de ser feito até 10 de janeiro do ano que vem, e o Vitória passará a ser detentor de mais 10% dos direitos econômicos de Kayzer, totalizando 60%.

Na negociação, o Fortaleza permaneceu com 50% dos direitos. O Tricolor receberá os R$ 5 milhões em dez parcelas mensais de R$ 500 mil, com pagamento a partir do dia 30 deste mês.

Em 2022, a equipe do Pici comprou Renato Kayzer por R$ 6 milhões junto ao Athletico-PR, passando a ser dono de 60% dos direitos. A negociação com o Vitória, portanto, caso o maior bônus esportivo seja atingido, igualará o investimento feito pelos cearenses.

O camisa 79, porém, ainda não irá reencontrar o antigo clube em campo. O atacante se recupera de lesão e será desfalque no jogo desta quarta, em Salvador (BA).

Pagamentos do Vitória ao Fortaleza por Renato Kayzer: