Fortaleza mantém confiança em Vojvoda e não cogita troca de técnico

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 15.03.2025: Vojvoda. Fortaleza x Ceará. Clássico Rei na Arena Castelão. Primeiro jogo da final do Campeonato Cearense.

O Fortaleza não cogita aumentar a lista de clubes que trocaram de técnico após quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. A coluna apurou que o Tricolor mantém a confiança no trabalho de Juan Pablo Vojvoda, com perspectiva de evolução, e não coloca em pauta uma mudança no comando da equipe.

O departamento de futebol entende que o treinador argentino, em meio às buscas por soluções, tem encontrado um caminho para a equipe reagir após mudar o esquema tático e dar mais espaço a alguns jogadores, por exemplo — o jovem Gustavo Mancha é visto como uma boa sacada da comissão técnica.

A avaliação é de que o Leão já teve desempenho mais sólido diante de Colo-Colo, Internacional e Vitória, até com chance de ganhar essas partidas, mas ainda com expectativa de melhora. Contra o Rubro-Negro, na última quarta-feira, 16, o time do Pici até teve oportunidade de virar o placar antes de sofrer o segundo gol.

Com contrato até o fim desta temporada, Vojvoda completará, no início de maio, quatro anos como treinador do Fortaleza. A relação de confiança com dirigentes, funcionários e atletas e a resposta positiva em outros momentos de turbulência e oscilação também dão confiança para a continuidade do trabalho.

O Tricolor também entende que a largada na Série A poderia ser melhor, mas está dentro de um cenário razoável (uma vitória, dois empates e uma derrota), diante de uma realidade com saídas de dirigentes, desfalques de atletas e muitos tropeços no recorte geral da temporada.