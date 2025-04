CBF deve observar jogos de Ceará e Fortaleza in loco após definir técnico da seleção

Foto: Rafael Ribeiro/CBF Coordenador executivo Rodrigo Caetano e presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em treino da seleção brasileira na Stanford University, em Palo Alto, nos EUA

As partidas de Ceará e Fortaleza devem entrar na rota de observações presenciais da comissão técnica da seleção brasileira nos próximos meses, após a definição do novo treinador da Amarelinha. A informação foi revelada à coluna pelo coordenador executivo geral das seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano.

+ Siga o canal do Esportes O POVO no WhatsApp

Mantido no cargo após a demissão de Dorival Júnior, no fim de março, Rodrigo reforçou que a comissão permanente canarinho já monitora todos os jogos, o que inclui os dois cearenses que disputam a Série A.

Ainda sem um novo comandante, o dirigente, o coordenador técnico Juan e o analista de desempenho Thomaz Araújo têm ido aos estádios assistir aos duelos de equipes brasileiras por competições nacionais e internacionais, mas ainda não viram Vovô e Leão in loco, o que está no planejamento.

Neste momento, as observações têm como foco as partidas do Brasil diante de Equador e Paraguai, em junho, pelas Eliminatórias. A ideia da CBF é ter o próximo treinador até maio. Jorge Jesus, ex-Flamengo e hoje no Al-Hilal, da Arábia Saudita, desponta como favorito. Carlo Ancelotti, do Real Madrid, também está em pauta.

No ano passado, Pedro Sotero, então auxiliar de Dorival, e Guilherme Lyra, analista de desempenho, estiveram no Castelão para assistir a Fortaleza x Cruzeiro, pela Série A. A dupla também viu Fortaleza x Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20.