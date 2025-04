Luquinhas vive temporada mágica na Polônia e pode render mais de R$ 6 milhões ao Fortaleza

Foto: Janusz Partyka/Legia Warszawa Meia-atacante Luquinhas em jogo do Legia Varsóvia

Emprestado pelo Fortaleza até junho, o meia-atacante Luquinhas vive a melhor temporada da carreira no Legia Varsóvia, da Polônia. Com 15 participações diretas em gols, o camisa 82 pode render mais de R$ 6 milhões ao Tricolor caso o clube europeu decida comprá-lo devido ao bom desempenho.

O empréstimo tem duração por cerca de mais dois meses, até 30 de junho. Caso o time polonês queira contratá-lo em definitivo, poderá exercer a opção de compra fixada em 1 milhão de euros (R$ 6,52 milhões na cotação atual), apurou a coluna. O Leão, vale lembrar, adquiriu Luquinhas do New York Red Bulls, dos EUA, por R$ 7,3 milhões (1,5 milhão de dólares à época), com vínculo até dezembro de 2026.

Após breve e apagada passagem pelo Pici — disputou apenas dez partidas —, o meia-atacante retornou ao Legia em julho do ano passado, em operação articulada pelo ex-executivo de futebol Bruno Costa. Com o jogador sem espaço no Tricolor e criticado pela torcida, a volta à Polônia foi vista como uma boa oportunidade para retomada da carreira e possibilidade futura de o Fortaleza recuperar boa parte do investimento.

Em solo europeu, o camisa 82 voltou a ser utilizado como atacante pelo lado esquerdo, o que surtiu efeito positivo: em 41 partidas, balançou as redes 12 vezes e deu três assistências. O brasileiro também atuou pela Conference League e chegou a enfrentar Real Betis e Chelsea, por exemplo.

A única vez que Luquinhas tinha atingido 15 participações diretas em gols havia sido na temporada 2015/2016, em divisões inferiores de Portugal, pelo Vilafranquense. Outros momentos de destaque tinham sido pelo próprio Legia (2019/2020), com cinco gols e sete assistências, e pelo NY Red Bulls, em 2022: sete tentos e cinco passes.