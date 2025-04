Fortaleza teve déficit de R$ 17,9 milhões em 2024 e aponta ter R$ 25 milhões em caixa

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 08.02.2025: Juba, mascote do Fortaleza. Clássico rei Fortaleza vs Ceará. Arena Castelão. foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Nesta quarta-feira, 30, o Conselho Deliberativo do Fortaleza votará as contas do exercício de 2024. A diferença entre receitas e despesas, unindo associação e SAF, aponta um déficit de R$ 17,982 milhões, apurou a coluna.

O Tricolor rechaça estar em situação financeira ruim e ainda aponta ter fechado a temporada passada com R$ 25,329 milhões de saldo líquido em caixa, valor cinco vezes maior em relação a 2022 e 2023, por exemplo.

O cruzamento de dados do Fortaleza Esporte Clube (associação) e Fortaleza EC SAF é necessário porque ocorreu até o terceiro trimestre do ano passado. A partir de outubro, as receitas e as despesas ligadas ao departamento de futebol passaram para a SAF. Foi o caso da premiação da CBF pela quarta posição no Brasileirão, por exemplo, paga em dezembro.

O clube entende que a dívida está controlada e este déficit é razoável para um time que terminou no G-4 da Série A da temporada passada ainda sem investidor da SAF, competindo com rivais bilionários. Há também questões contábeis que justificam o montante, como amortização da compra de atletas e empréstimos bancários — feitos em nome da associação, não da SAF.

O valor de déficit de R$ 80 milhões, que consta no parecer do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF), refere-se às contas da associação. É possível perceber a diferença nas cifras de receitas e despesas dos três primeiros trimestres de 2024 para o último — receita de R$ 35,3 milhões no terceiro trimestre e apenas R$ 465 mil no último período, por exemplo.

Há o entendimento também de que os R$ 120 milhões pela venda de 20% dos direitos da Liga Forte União (LFU) deveriam ter sido relatados de forma gradual, de acordo com o calendário de recebimento do clube, e não em montante único, o que gerou superávit em 2023 e agravou o déficit em 2024.

A tendência é que os balanços financeiros sejam aprovados pelo Conselho Deliberativo, ainda que alguns conselheiros estejam alertas à situação financeira do clube diante dos números e já discutem a possibilidade da venda de um percentual majoritário da SAF como solução.