Deyverson é denunciado por chute em placa e pode levar multa de R$ 56 mil da Conmebol

Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP Gutiérrez e Deyverson disputam lance no jogo Bucaramanga x Fortaleza, no Estádio Américo Montanini, pela Copa Libertadores 2025

Após a confirmação da vitória do Fortaleza no jogo cancelado contra o Colo-Colo, a Comissão Disciplinar da Conmebol tem outro caso do clube do Pici em pauta. Desta vez, envolvendo o atacante Deyverson na partida diante do Atlético Bucaramanga, pela Copa Libertadores, o que pode render uma multa de quase R$ 60 mil.

Na última terça-feira, 29, o órgão da entidade máxima do futebol continental comunicou abertura do processo e enquadrou o camisa 18 no item "q" do artigo 11.2 do Código Disciplinar, que se refere a "causar danos". A coluna apurou que o atacante do Leão chutou uma placa de publicidade no entorno do gramado diante dos colombianos.

A pena prevista é de 10 mil dólares (R$ 56,8 mil na cotação atual) na primeira infração, além de uma eventual indenização, em jogos da primeira fase. Caso a Comissão Disciplinar decida punir Deyverson com multa, o valor será debitado do montante que o Fortaleza recebe da entidade pela participação no torneio.

O centroavante foi protagonista no empate por 1 a 1 com o Bucaramanga, no último dia 23, no Estádio América Montanini, na Colômbia, pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores: sofreu pênalti, desperdiçou a cobrança, mas marcou o gol do Tricolor no rebote.