Fortaleza tem pré-contrato com Matheus Pereira, ex-Barcelona e Juventus

Foto: Divulgação/SD Eibar Meia Matheus Pereira vai deixar o Eibar para defender o Fortaleza

O Fortaleza já tem um reforço garantido para a janela de transferências de julho. A coluna apurou que o clube do Pici tem pré-contrato assinado com o meio-campista Matheus Pereira, que defendeu Barcelona-ESP e Juventus-ITA e hoje está no Eibar, da segunda divisão da Espanha.

Cria do Corinthians, o jogador de 27 anos tem vínculo com a equipe europeia até o fim de junho e firmou acordo com o Leão ainda em janeiro, dentro do prazo permitido pela Fifa. O camisa 10, portanto, sairá livre da Espanha e chegará ao Tricolor sem custo de transferência.

O contrato definitivo com o Fortaleza será de três anos, ou seja, deve se estender até julho de 2028.

Depois do Timão, Matheus passou por Empoli e Juventus, na Itália; Bordeaux e Dijon, na França; e Barcelona (time B) e agora Eibar, na Espanha; além de breve trajetória no Paraná. Ele também acumulou convocações para as equipes de base da seleção brasileira.

Na temporada 2021/22, o polivalente meio-campista disputou 36 jogos pelo time B do Barça e anotou cinco gols, desempenho que despertou interesse do Eibar, onde está desde a temporada 2022/23. No total, pelo atual clube, Matheus Pereira — xará do camisa 10 do Cruzeiro — atuou 115 vezes, balançou as redes em quatro ocasiões e deu 14 assistências.

Canhoto, o meio-campista atua nas três funções do setor, como primeiro ou segundo volante ou como terceiro homem, mais avançado. Nesta temporada, o Internacional chegou a consultar a situação do jogador, mas foi informado que já havia acerto com outro clubes — no caso, o Fortaleza. Em 2024, Vasco e Fluminense também sondaram.

Além de Matheus Pereira, o Tricolor negocia com outro meio-campista para a janela de transferências do meio do ano: o volante Denilson, do Cuiabá.