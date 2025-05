Maracanã pode faturar até R$ 400 mil por mandar jogo contra o Inter em Florianópolis

Foto: Ricardo Duarte/Internacional Lance do jogo Internacional x Maracanã, no Beira-Rio, pela Copa do Brasil 2025

A inédita presença do Maracanã na terceira fase da Copa do Brasil não terá confrontos em solo cearense. O Bicolor Metropolitano aceitou proposta para vender o mando de campo da partida contra o Internacional e pode faturar até R$ 400 mil com a realização do duelo em Florianópolis (SC), apurou a coluna.

Inicialmente, o embate do próximo dia 22 estava agendado para o Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, mas será transferido para o Orlando Scarpelli, casa do Figueirense, na capital catarinense — a mudança ainda será confirmada pela CBF.

O clube de Maracanaú acertou a venda do mando por R$ 300 mil. Caso o público seja superior a 10 mil torcedores, o valor terá um acréscimo de R$ 100 mil. A diretoria alviceleste entendeu como uma boa oportunidade de reforçar o caixa em meio à disputa da Série D do Brasileiro.

No jogo de ida contra o Colorado, o Maracanã perdeu por 1 a 0, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Os gaúchos têm a vantagem do empate, e os cearenses terão de ganhar por dois gols de diferença para avançar de fase.

Até aqui, o Bicolor já embolsou R$ 4,1 milhões em premiações com a campanha história no mata-mata nacional: R$ 830 mil na primeira fase; R$ 1 milhão na segunda; e R$ 2,31 milhões na terceira. Se atingir os R$ 400 mil com a venda do mando, totalizaria R$ 4,5 milhões na disputa da Copa do Brasil.