Como a CBF atrapalhou a transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro

Foto: Lenilson Santos/FAC A coluna apurou que o Ferroviário deseja transmitir os próprios jogos a partir da quinta rodada da Série D

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) protagonizou mais um capítulo de desorganização e falta de transparência na gestão das competições nacionais. Desta vez, a Série D do Campeonato Brasileiro foi o alvo da confusão: os clubes foram impedidos de transmitir seus próprios jogos, mesmo sem a CBF ter fechado qualquer acordo de mídia para a competição.

Antes mesmo do início do campeonato, clubes como Treze-PB e Portuguesa-SP chegaram a firmar contratos com o canal Goat, com base na Lei do Mandante, para exibir as próprias partidas. No entanto, sob alegação de que os direitos pertencem à CBF — e com base no termo de participação assinado pelas equipes — os contratos foram cancelados.

A abertura do torneio, inicialmente marcada para os dias 12 e 13 de abril, foi adiada para o fim de semana seguinte. A justificativa oficial foi a falta de laudos técnicos dos estádios, mas, nos bastidores, o que se comentava era que a indefinição sobre as transmissões motivou o atraso.

Em 16 de abril, a entidade chegou a autorizar os clubes a exibirem seus jogos nos respectivos canais no YouTube, mas, pouco antes da primeira rodada, voltou atrás. Um novo comunicado — assinado pelo diretor jurídico da Confederação, André Mattos — vetou qualquer transmissão das agremiações e autorizou apenas emissoras públicas a exibirem as partidas.

Mesmo assim, Boavista-RJ e Portuguesa transmitiram o empate em 2 a 2 entre os dois clubes, na primeira rodada. A atitude gerou consequências. Segundo o portal "Máquina do Esporte", o clube de Saquarema (RJ) teve a ajuda de custo suspensa para a viagem da segunda rodada. A CBF nega qualquer retaliação.

Somente nesta sexta-feira, 9 de maio, três rodadas depois, a CBF voltou a permitir que os clubes transmitam seus jogos — com diversas ressalvas. Agora, os clubes precisam informar a entidade com cinco dias de antecedência, bancar todos os custos de operação e não podem veicular patrocínios sem aviso prévio à CBF.

A coluna apurou que clubes cearenses, como Ferroviário e Iguatu, já se organizam para mostrar seus jogos a partir da 5ª rodada. Maracanã e Horizonte ainda avaliam a viabilidade técnica e financeira.

A CBF afirma que ainda está em negociação pelos direitos de transmissão da Série D e que essa nova liberação é uma medida excepcional. A exceção, no entanto, só veio após forte pressão de clubes e federações. Enquanto isso, torcedores seguem sofrendo para assistir aos jogos de seus times, em um campeonato que deveria ser valorizado — não tratado com descaso.