O Ceará 2050 é uma estratégia governamental traçada para o longo prazo, aliada à definição de objetivos que nortearão o desenvolvimento do Estado do Ceará. Esta experiência pioneira e inovadora foi gestada no Governo Camilo, tendo o protagonismo da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), com a participação decisiva da Universidade Federal do Ceará (UFC) e o apoio fundamental do Grupo O POVO. Esta construção de consensos contemplou as 14 macrorregiões do Estado e mais de 120 municípios cearenses.

A importância e, fundamentalmente, a necessidade de planejar demonstra que queremos governar nosso futuro em outra perspectiva, com objetivo de conduzir o curso dos acontecimentos na direção desejada. Portanto, negar o planejamento é negar a possibilidade de escolher o futuro, é aceitar o status quo vigente e é estar sempre na improvisação ou resignação. Assim, planejamento é o cálculo que tanto precede, como deve preside a ação.

O Ceará 2050 foi construído a partir de um diagnostico, que traduziu em propostas e priorizações para cinco grandes áreas de resultado: 1. Valor para a sociedade; 2. Cadeias Produtivas; 3. Capital Humano; 4. Serviço ao Cidadão e 5. Governança.

A linha do tempo para as metas teve quatro cortes: 2025; 2030; 2040; e 2050. A partir dos objetivos estratégicos foram formulados 20 programas estratégicos, dimensionados pelo grau de transversalidade e grau de impacto: 1. Ativos Ambientais; 2. Ceará Seguro; 3. Ciência e Futuro; 4. Economia e inovação em Saúde; 5. Educação Empreendedora; 6. Educação Transformadora; 7. Energia e Negócios; 8. Festivais de Cultura e Rotas Turísticas; 9. Futuro no Esporte; 10. Indústria 4.0; 11. infância Transformadora; 12. inova Governo; 13. logística do Atlântico; 14. Mais Valor no Campo; 15. Mineração sustentável; 17. Municípios Fortes; 18. Orla do Entretenimento;19. Renda do Sol; 20. Riquezas do Mar; e 20. Segurança Hídrica no semiárido.

O governador Elmano de Freitas tem a clara percepção que o Ceará 2050 é o planejamento estratégico de Estado e para isso orientou a formação do comitê estratégico para garantir a implementação e atualização contínua, em consonância com a dinâmica da ambiência e da eficácia de suas ações, quanto ao atingimento das metas dos objetivos estratégicos, assegurando a permanente integração com a sociedade.

O Ceará 2050 é o grande farol que "orienta ação", define o planejar, como uma ação de pensar, antes de agir e, agir, sistematicamente, com método. Nesse sentido, o engenheiro e economista Carlos Matus nos ensinou que o planejamento governamental é "ação prática, e se ela pretende ser eficaz, o processo de governo e o processo de planejamento devem coincidir, no presente, como um cálculo que precede e preside a ação".