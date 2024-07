A capacitação das lideranças

A Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado (Seplag) formulou e lançou o Programa de Governança fiscal Interfederativa para formação de líderes nos municípios cearenses. Agentes públicos qualificados são fundamentais para a execução eficaz das políticas e têm potencial para transformar a qualidade de vida dos cidadãos. Para contribuir com os municípios cearenses nesse desafio, compartilhar sua expertise e fortalecer ainda mais o seu papel de indutor do desenvolvimento, o Governo do Ceará, por meio da Seplag e da Escola de Gestão Pública (EGPCE), assinou o termo de cooperação com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) e a União dos Vereadores e Câmaras do Ceará (UVC).

O Programa de Capacitação já se inicia nessa sexta-feira, dia 12 de julho e, durante o evento, apresentaremos e disponibilizaremos uma trilha de conhecimentos em Ensino à Distância (EAD), de forma presencial e híbrida. Foram sete trilhas de conhecimentos construídas e realizadas a partir de pesquisa direta junto aos 184 municípios cearenses. Iniciaremos também no dia 12 um painel específico sobre a cota-parte do ICMS, uma fonte de receita significativa para construção das políticas públicas dos municípios cearenses.

Nosso papel é fazer uma grande rede de cooperação com o Centec, Aprece, UVC e universidades. Hoje, temos uma condição, no âmbito da tecnologia, da formação e do conhecimento de podermos ampliar, transferir e compartilhar conhecimento para os municípios. Assim, a assinatura desse termo é muito importante, pois estamos levando qualidade do setor público cearense para os municípios. Estamos colocando a governança interfederativa à disposição dos municípios cearenses. Ou seja, estimulando o processo de liderança, também no âmbito municipal, pois este é um programa de Estado.

Este programa tem o pioneirismo no Brasil, onde tivemos oportunidade de apresentar no Centro de Gestão e Políticas Públicas, do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), em São Paulo. Esta iniciativa se converte em uma política de Estado, orientada pelo governador Elmano de Freitas que, de fato, implementa o Programa de Governança Fiscal Interfederativo, denominado de "Ceará um Só".

Mais uma vez o Estado do Ceará será uma referência no Brasil, integrando os municípios cearenses nas políticas públicas de interesses comuns. A nossa missão de melhorar a administração pública cearense, por meio da formação de pessoas e geração de conhecimento em gestão e governança, soma-se as iniciativas de geração e propagação se baseando sempre em evidências para o desenho, implementação, gestão e avaliação das políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social nas esferas municipais. Toda a programação poderá ser acompanhada a partir da https://www.seplag.ce.gov.br/.