Incerteza americana e a oportunidade árabe

Frank H. Knight foi um dos principais economistas da Escola de Chicago. Construiu sua reputação com o livro Risco, Incerteza e Lucro, baseado em sua tese de doutorado. A definição de incerteza proposta por Knight é, provavelmente, a mais citada na literatura econômica. A importância de sua teoria está na distinção fundamental entre risco — entendido como uma probabilidade mensurável — e incerteza, caracterizada por valores indeterminados e não quantificáveis. Para Knight, a incerteza diz respeito a uma situação de “probabilidade numericamente imensurável”, como escreveu em 1921.

O autor distingue o risco ou "incerteza mensurável" — associado a circunstâncias nas quais é possível aplicar probabilidades a priori ou estatísticas — da "incerteza imensurável", em que só se pode fazer "uma estimativa de uma estimativa". A agenda tarifária do presidente Donald Trump mergulhou o mundo nesse segundo tipo de incerteza. Governos, empresas e a sociedade global estão atônitos. Diante desse cenário, surgiram tentativas de quantificar o caos econômico.

Uma delas foi o recente Índice de Incerteza da Política Econômica, desenvolvido por pesquisadores das universidades Stanford e Northwestern, que combina análise de notícias, dados do código tributário e divergências em previsões econômicas. De acordo com esse indicador, a incerteza da política econômica americana atingiu, recentemente, níveis não vistos desde a pandemia de Covid-19.

Michael Porter é economista, professor e tem seu nome associado à Harvard Business School. Autor de diversos livros sobre estratégias de competitividade, o especialista se contrapôs às incertezas por meio da construção de uma estrutura que ele próprio denominou de “As Cinco Forças de Porter”. São elas: 1) Rivalidade entre concorrentes; 2) Poder de barganha dos fornecedores; 3) Poder de barganha dos compradores; 4) Ameaça de novos entrantes; e 5) Ameaça de produtos ou serviços substitutos. Com base nesse modelo, Porter passou a escrever sobre como as forças competitivas moldam a estratégia empresarial.

A oportunidade no mercado árabe é latente e real. Em 2024, o superávit da balança comercial do Brasil com os países árabes foi recorde: exportamos US$ 23,68 bilhões, um crescimento de 22,41% em relação a 2023, demonstrando a força competitiva do Brasil e também do Ceará. A corrente comercial também alcançou um novo patamar, somando US$ 33,87 bilhões, com expansão de 12,9% sobre 2023. Estamos falando de um mercado com mais de 2 bilhões de pessoas, que movimenta cerca de US$ 1,3 trilhão ao ano em alimentos e bebidas.

O avanço da economia islâmica global nas últimas décadas impulsionou a demanda por produtos halal — ou seja, permitidos segundo as jurisprudências islâmicas e, portanto, aptos ao consumo por muçulmanos. Só em 2024, 50 novas empresas brasileiras conquistaram essa certificação. As exportações para a Liga Árabe atingiram US$ 23,68 bilhões, uma alta de 22,41%. Nove novos mercados foram abertos, elevando para 156 o total de países importadores desses produtos.

Essa é uma janela de possibilidades para o Ceará, que já tem mapeados 36 Arranjos Produtivos Locais, a maioria com potencial para se adequar às exigências do selo halal, gerando novas receitas e oportunidades econômicas para o Estado.