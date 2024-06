Deveria existir prova com questões éticas para ser ídolo

Foto: Reprodução/Instagram Luana Piovani criticou Neymar por apoiar PEC que pode privatizar praias brasileiras

Não sei o que me repugna mais. A) Ver pessoas idolatradas por alguma habilidade que têm, ou tiveram, não perceberem o quanto podem influenciar outras com o que dizem ou fazem. B) Ver homens destratando mulheres, seja por conta da idade, seja adotando o bordão pejorativo de nos chamar de louca. Este é um tipo de pressão que busca desautorizar alguém perante os outros.

A ideia de escrever este texto vem da discussão – via redes sociais – entre o jogador de futebol Neymar e a atriz Luana Piovani. O fato gerador do bate-boca já mereceria por si só uma edição inteira de jornal. É a ameaça de privatização que vem junto com a PEC 3/2022, aprovada no governo anterior e relatada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A tal PEC busca repassar a propriedade de terrenos do litoral brasileiro para estados e municípios, bem como para agentes privados. Nossa Constituição prevê que o litoral brasileiro é da Marinha. Uma proposta deste calibre (sim, é bélica, um tiro no pé) facilita a privatização das terras do litoral para fins imobiliários. Quem ganha? A especulação imobiliária. Quem perde? Qualquer cidadão/cidadã que não terá mais livre acesso às praias privatizadas.

Voltando à questão de ídolos e suas influências. Neymar falou em vídeo sobre um empreendimento no qual uma empresa dele estaria envolvida em projeto de construção de 28 imóveis de alto padrão, entre os litorais sul de Pernambuco e norte de Alagoas. Luana Piovani respostou um vídeo de Laila Zaid, comunicadora de causas socioambientais, criticando que este tipo de empreendimento seria beneficiado com a PEC.

“Tem mais de 50 anos e quer vir lacrar na internet? Tá pensando que você é quem?"

"Não tira meu nome da boca. Quer ser famosa? Seu tempo já foi, era uma ótima atriz. Mas agora tem que enfiar um sapato na sua boca porque só fala m****."

Estas são duas frases usadas pelo jogador para se referir a Luana Piovani. Na primeira, um exemplo clássico de etarismo. Na segunda, utilização de palavras que atacam a imagem da atriz.

Abordagens deste tipo estimulam o que Oruam, 23 anos, rapper e filho do traficante Marcinho da VP, fez em seguida. Incitou os seguidores para irem às redes sociais destratar Piovani. A linguagem que ele usa já é o próprio veículo desenfreado da mensagem: “Meus fãs malucos! Vai no Instagram da Luana Piovani, xinga ela de tudo que é nome. Com Neymar ninguém mexe. Xinga ela, vou deixar o Instagram dela.". Ah, ele também chamou a atriz de “velha maluca”.

Além do desrespeito que as falas do jogador e do rapper trazem explícitas e implicitamente, à mulher e à idade, é fundamental falar do que pode provocar nas crianças, potenciais admiradores dos que são alçados a ídolo. Crianças são seres em formação, em desenvolvimento de seus mecanismos de visão da vida. O que elas menos precisam é de falas de ídolos que influenciem visões deturpadas e preconceituosas.

Deveria existir prova, com vários itens de questões éticas, para alguém ser ídolo. Aproveito para defender que deveria se usar mais a palavra ídola. Alguns dicionários não a reconhecem, ainda.